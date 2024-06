Maestras de La Villarina celebran los 50 años del colegio zamorano

El colegio público de Infantil y Primaria La Villarina cumple 50 años y para celebrarlo la directora del centro, Concha Ramos García, y su equipo docente actual, han reunido a maestros y maestras que han pasado a lo largo de estos años y han dejado su impronta en estas aulas y en este barrio.

La reunión ha servido para que se recuerden anécdotas y proyectos muy innovadores que se implantaron en el centro, como el desayuno saludable diario que se estuvo dando durante muchos años, o el taller de cocina que se implantó en el centro dirigido a las familias y hábitos saludables en general o el mundo de los valores.

Premios internacionales

Actualmente, la directora informó de los premios que a nivel internacional el centro ha recibido en estos últimos años. Son la única eTwinning School de la provincia de Zamora desde el curso 2019-2020, distinción que concede Bruselas bianualmente por la calidad de los proyectos que desarrolla el centro. Este curso escolar se han sumado dos proyectos más: Under the same eTwinning roof y Poke-twinning friends.

Hubo un recuerdo especial y cariñoso para maestras que estuvieron muchos años y que fallecieron como Angelita Uña Riesco y Teresa Bernal.

Como colofón del acto, actuó el cuarteto de cuerda de la Orquesta de Cámara del Casino de Salamanca, que deleitó a los presentes con su magnífica actuación.

