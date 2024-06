De peñista a guitarristas de una de las bandas revelación que toca en Zamora

"He ido muchos años a las fiestas de San Pedro, de hecho, hasta formaba parte de una peña, de Herederos del cubata, y he visto en Zamora los directos de Shinova, La Raíz o a Rulo y la Contrabanda" testimonia Coque Fernández, guitarra de Ultraligera banda que tocará el lunes en la Noche Indie en la Plaza Mayor.

Para el músico, de madre zamorana, pisar el escenario dentro de las fiestas patronales de su ciudad de acogida "resulta muy ilusionante". Siempre había visto los conciertos "abajo con la camiseta y la sudadera de mi peña y este año lo vivo sobre el escenario con mi banda" indica.

El guitarrista Coque Fernández / Cedida

El rock se cruzó en la vida de Jorge, aunque todo el mundo le llama Coque, cuando contaba con unos 12 ó 13 años. El disco "Appetite for destruction" de Guns N’ Roses le cambió la vida. "Fue escucharlo gracias a mi tía zamorana que es rockera y a partir de ahí quería tocar la guitarra y ser rockero", rememora.

"Quería conocer quiénes eran los tipos de esa banda, empecé a descubrir muchas más bandas, me compré una guitarra y comencé a tocar", comenta el guitarra solista.

Ultraligera / Cedida

Luego vino el formar parte de una banda, algo que lleva haciendo con sus compañeros desde más de siete años, primero con otro nombre y desde hace dos bajo la denominación de Ultraligera.

Pese a residir en Madrid, este músico ha tocado con compañeros zamoranos, como Green Blues o la Milker Band, y conoce el panorama musical local. "He estado en muchas ciudades tocando y el fenómeno que he visto en Zamora no existe en ciudades con muchos más habitantes".

Ultraligera, una banda "muy rockera con gran intensidad rítmica y profundidad en las letras y las melodías", arranca su gira estival en el concierto de Zamora, donde interpretará temas que formarán parte de su primer álbum "Pelo de Foca", como los singles como "Tú no lo ves" o bien "Europa", que tocaron con Gabriel de la Rosa, vocalista de Shinova, formación con la que compartirán escenario la noche del lunes.

Tras la capital del Duero el grupo tiene previsto participar en festivales como Conexión o Sonorama.

"Nuestro objetivo es dar a conocer las nuevas canciones y afianzar al grupo dentro del panorama musical actual y... ¡pasarlo bien sobre el escenario!", dice entre risas.

