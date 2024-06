Los nuevos trenes Avril de Zamora logran un 97% de ocupación en un mes

La media de ocupación de los trenes AVE operados con el nuevo modelo S106 de Talgo (el conocido como Avril) ha sido prácticamente total en su primer mes de funcionamiento, ya que arroja un porcentaje del 97%, según los datos facilitados este sábado por la operadora ferroviaria Talgo.

El nuevo tren se estrenaba hace un mes con un viaje fatídico, que acumuló un notable retraso y durante los primeros días de funcionamiento sufrió otras incidencias que no están del todo solucionadas aunque no parece que sean ya tan graves. Por ejemplo, algunas de las pantallas individuales que ya fallaban en ese viaje inaugural siguen sin funcionar, aunque no son todas, ya que en muchos asientos funcionan perfectamente.

Renfe ha transportado cerca de 62.300 viajeros en los servicios AVE que conectan Galicia con Madrid en el primer mes desde su puesta en marcha. La llegada de los nuevos trenes supuso una mejora en la oferta comercial, con más plazas, confort y mejores prestaciones a bordo para los clientes. De estos viajeros, Renfe no especifica cuántos corresponden a la parada de Zamora.

Los viajeros subidos en todas sus estaciones en este primer mes de puesta en servicio rozan los 62.300, lo que supone casi una plena ocupación en el total de 120 circulaciones efectuadas, con una media de ocupación del 97%.

Conexiones

Galicia cuenta desde el pasado 21 de mayo con dos conexiones S106 AVE de ida y vuelta entre A Coruña-Madrid y Vigo-Madrid, ambas con paradas en Zamora. La puesta en marcha de los S106 ha permitido que el servicio AVE llegase a diferentes ciudades gallegas, como Pontevedra, Vilagarcía de Arousa, Santiago de Compostela y A Gudiña, además de beneficiar a las estaciones de la línea de alta velocidad en Castilla y León, como son Sanabria AV y Zamora, con paso por Ourense.

Tras la incorporación de los nuevos trenes a la oferta comercial, Renfe pasó a ofrecer a los viajeros más de 14.000 plazas semanales entre Galicia y Madrid en los nuevos servicios AVE, que se prestan con los S106.

Sin embargo, la llegada del nuevo tren, comercialmente un AVE no ha evitado que continúen las protestas de los viajeros de Zamora, que se quedan de discriminación con respecto a los gallegos.

Cupo zamorano

Y es que continúan las dificultades para conseguir billetes en determinados trayectos. Y continúan registrándose situaciones en las que el viaje de Zamora a Madrid figura como de tren completo, cuando si se pide de Orense a la capital de España resulta que sí existen plazas libres.

A partir de este lunes se recupera también una circulación entre Galicia, Zamora y Madrid, el noveno tren diario que une estos puntos, lo que en buena lógica debería suponer un aumento de las plazas disponibles.

La llegada del tren de bajo coste el Avlo sería la mejora que queda pendiente de conseguir en esta línea.

