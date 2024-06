Fiestas de San Pedro | ¿Qué hay este lunes 24 de junio en Zamora? Programa completo

Programa de las Ferias y Fiestas de San Pedro 2024 en Zamora.

11.00 a 14.00. PARQUE INFANTIL Y JUVENIL

Lugar: La Marina.

11.00 a 13.00. Animación en los barrios: PARQUE DE LOS JUEGOS para toda la familia.

Barrio Vista Alegre

Lugar: Calle Palencia

18.00 a 21.00. PARQUE INFANTIL Y JUVENIL

Lugar: La Marina.

19.00. DESFILE DE INDUMENTARIA TRADICIONAL DE ZAMORA

Concentración en la Plaza del Maestro de grupos de folklore, asociaciones y colectivos etnográficos y sociales, cofradías o agrupaciones de Águedas y

todos aquellos particulares que quieran sumarse vistiendo a la usanza de la indumentaria tradicional de nuestras comarcas para participar en el desfile que se dirigirá por la C/ de San Torcuato, Pza. Sagasta, C/ Renova, Pza. Mayor, C/ Ramos Carrión, Pza. Viriato, Rúa de los Francos, Pza. de San Ildefonso (pasando el arco), Pza. Fray Diego de Deza, Pza. de Arias Gonzalo, C/ Obispo Manso y Jardines de Antonio del Águila, para acceder a la S.I. Catedral por la puerta del Obispo.

Organiza: Mujeres en Igualdad de Zamora y Cofradía Virgen de la Concha

19.30. Taller de escritura creativa intergeneracional "Zamora no se cuenta en una hora"

Imparte: Escuela Palabras y Tiento de la periodista Cristina García Casado

Lugar: Plaza de la Leña

Plazas: 20

Inscripciones:

escuelapalabrasytiento@gmail.com y en el teléfono 611.615.167

20.00. MISA TRADICIONAL ZAMORANA

Eucaristía, de la Solemnidad de San Juan Bautista, celebrada por el Deán

de la Santa Iglesia Catedral, Rvdo. D. Juan Luis Martín Barrios, acompañada

por los toques tradicionales zamoranos del grupo "Tradinova" y en el Ofertorio

la ofrenda de productos de la tierra por los colectivos participantes y "baile del

ramo" por el grupo "La Morana"

Lugar: Santa Iglesia Catedral del Salvador.

Organiza: Mujeres en Igualdad de Zamora y Cofradía Virgen de la Concha

Colabora: Cabildo Catedral de Zamora, Ayuntamiento de Zamora y Caja Rural

20.00. Pasacalles de la XXXI MUESTRA DE FOLKLORE

Grupo: Doña Urraca

Lugar: Zona Centro

21.30. JAZZAMORA SAN PEDRO 2024

"JAVI RUIBAL Cuartet"

Lugar: Plaza de la Catedral

22.00. XVIII CONCURSO DE KARAOKE CIUDAD DE ZAMORA

Lugar: Plaza de la Constitución

22.00. NOCHE INDIE

Ultraligera

SILOÉ

Dj: Diego Step

Lugar: Plaza Mayor