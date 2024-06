"Aún queda camino para valorar el trabajo de los grandes cómicos"

Ojete Calor estará este sábado en el Auditorio Ruta de la Plata con su gira "Vota UPyD Summer Edition" (22.30 horas) para reivindicar el poder del subnopop. Otros estilos de música escucha Aníbal Gómez, miembro de este grupo junto a Carlos Areces y todo un fenómeno del espectáculo, que lo mismo interpreta un papel en una serie, protagoniza "sketchs" de humor, presenta un programa de televisión u organiza una sesión de DJ.

–¿Soñaba con llegar a donde ha llegado cuando era pinchadiscos en su Villanueva de la Jara natal?

–La verdad es que yo no he sido la típica persona que de la noche a la mañana se dedica a todo lo que quiere y actúa para mucha gente. Lo mío ha sido tan progresivo que no he sido capaz de saborearlo. La gente que consigue el éxito muy rápido luego tiene problemas de adicción, pero, en mi caso, no es así porque, primero, mi nivel de fama es moderado y segundo, ha sido muy paulatino.

–Así que todavía puede caminar tranquilamente por las calles de Madrid sin que le reconozcan.

–Efectivamente. Y me da mucha rabia que no se me haya subido a la cabeza como a otros (risas).

ANÍBAL GÓMEZ / Ana Peraile

–Siendo miembro de la actual cantera de cómicos de Castilla-La Mancha, ¿se atreve a definir el humor manchego?

–Antes de nada, me gustaría desmitificar el término de humor manchego, aunque entiendo por qué se dice, con grandes referentes como Pedro Almodóvar, José Luis Cuerda y todo el universo de "Muchachada Nui". Eso está muy bien, pero hay gente que tiene un humor horrible en Castilla-La Mancha, al igual que hay gente en Castilla y León que tiene un humor maravilloso. Es verdad que quizá haya algo de retranca en nuestra comunidad, algo ácido y quizá también algo de absurdo, como vía de escape al haber vivido en una comunidad que tampoco tiene nada grandilocuente. El tener tantos pueblos pequeños ha hecho mucho bien al humor, con tanta puerta en verano donde la gente se reúne a tomar el fresco y criticar a los demás. Existen muchas cosas enriquecedoras en los pueblos que han conformado ese humor.

–Pero es un humor que traspasa fronteras, ¿se puede considerar universal?

–Hace años habría dicho que solo se entendía en ciertas regiones, pero ha resultado lo contrario y es más universal de lo que pensaba. Considero que la gente que conecta con un humor demuestra que va más allá de las fronteras. Puedes tener un vecino con el que no compartes ese humor y otra persona a mil kilómetros de aquí que entiende tus chistes y forma de reír.

De los discos a la tele

–De DJ en Cuenca a humorista en un programa como "Muchachada Nui". ¿Qué aprendió en esa primera época televisiva?

–Fue bastante bonita, porque empecé trabajando en lo que más me gustaba hacer, un programa de "sketchs" de humor absurdo con Joaquín Reyes y compañía. Aparte de disfrutar los rodajes, que eran muy divertidos, disfrutaba como espectador viéndolo en mi casa, aunque no saliera en pantalla. Era público y actor en esa serie, fue algo fascinante. He tenido la suerte de trabajar en proyectos que tienen mucho que ver con cómo entiendo yo el humor, desde "Los felices veinte" hasta "Muchachada Nui" o con el grupo Ojete Calor. Me siento muy afortunado, porque los trabajos más "mainstream" han sido los menos en mi carrera.

–¿La comedia es el género donde más cómodo se siente?

–Creo que sí, estoy muy contento con eso, pero serán bienvenidos otro tipo de papeles, como el que hice como protagonista de la película de Nacho Villalonga, "La alarma", con un personaje que, a pesar que pueda generar mucha comedia, albergaba un drama terrorífico.

–De momento, ¿se descarta verle en un papel dramático?

–Es algo que no depende de mí, por supuesto que me podréis ver. Muchos de mis personajes están viviendo verdaderos dramas, pero por la manera de verlo el espectador y cómo lo cuenta el director, puedes empatizar y reírte al mismo tiempo que ese personaje sufre penurias. Estoy abiertísimo a cualquier tipo de papel, como cualquier actor. Pero me siento cómodo haciendo comedia y no es algo de lo que quiera huir y dejar de lado para explorar otras cosas.

El valor de la risa

–¿Cree que todavía no se valora lo suficiente a los actores de comedia?

–Puede ser, porque es un género complicado. Es más sencillo transmitir la emoción del dolor y en los grandes premios de la industria siempre se reconocen los auténticos dramas. Creo que falta mucho camino por recorrer hasta que se empiece a valorar el trabajo que han hecho grandísimas actrices y actores cómicos. Lo que hay que valorar es el trabajo del actor, más allá de que te esté haciendo reír o llorar.

–Llega este fin de semana con Ojete Calor a Zamora con la gira "Vota UPyD Summer", ¿qué le espera al público?

–El título del tour ya da alguna pista. A nosotros nos gusta mucho la penúltima moda, rescatar algo de lo que se habló hace 15 años. Ojete Calor huye del humor de actualidad. El público va a poder ver un montón de sorpresas, trucos mágicos y cachivaches para disimular que las voces no son precisamente la de los cantantes de OT.

–¿Cómo es trabajar con Carlos Areces en el plano musical, sobre el escenario?

–Como representante del grupo, no puedo hablarte de Carlos Ojete y Aníbal Calor, porque ellos son muy celosos de su intimidad y de hablar de su método de trabajo.

Un estilo no tan único

–Pero, al menos, me podrá definir su estilo de música, el subnopop.

–Por supuesto. Ojete Calor etiquetó el concepto, pero no son los pioneros. Resulta que ha habido mucha gente que lo ha hecho antes y no lo sabe. El subnopop, además de abrazar el sentido del ridículo sin absoluto rubor, también consiste en hacer auténticos ripios en las letras musicales. Ahí está Mecano rimando "no hay marcha en Nueva York y los jamones son de York" y Nek con "lo mucho que me duele este dolor". Creo que esas rimas tan infantiles son parte de la historia del subnopop español que Ojete Calor reivindica.

–¿Y qué escucha Aníbal Gómez en su tiempo libre?

–A mí me gustan grupos de géneros distintos, como Depeche Mode o The KLF, pero también soy fan de Nirvana o Stone Temple Pilots, Björk y PJ Harvey. Además, me gusta mucho Mecano como grupo de mi infancia, al igual de Parchís. En definitiva, no soy la típica persona que solo escucha un tipo de música, me enamoran los grupos, soy un ecléctico real de la música.

Agenda de verano completa

–Aparte de la gira, ¿tiene otros planes profesionales para este verano?

–Como guionista, estoy escribiendo y acabo de terminar el rodaje de una serie que se va a estrenar próximamente, aunque no puedo decir nada, una frase que me encanta porque da como prestigio al proyecto (risas). Luego hay muchas fechas del tour y también actuaciones de DJ.

–¿Continúa con la profesión en la que comenzó?

–Al final he ido arrastrado todas las profesiones y me las he quedado todas.

–¿Se necesita ser así de polifacético para poder vivir del espectáculo?

–Yo es algo que aconsejo, en los tiempos que corren más te vale que te armes con varias profesiones por lo que pueda pasar, nunca se sabe.

