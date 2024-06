Leticia García "preocupada" por la falta hidroaviones contra incendios, "no sabemos ni cómo ni cuántos llegarán"

"Es una preocupación no disponer de aviones para luchar contra los incendios, no es lo mismo que vengan de otros territorios que tenerlos en la base aérea de Rosinos", ha manifestado la delegada de la Junta de Castilla y León, Leticia García Sánchez, para salir al paso del anuncio del subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco García, que aseguró el servicio si era necesario en la provincia durante la campaña de incendios. "No sabemos qué va a venir ni con qué capacidad ni en qué condiciones", ha agregado.

A pesar de que el subdelegado garantizó el servicio, Leticia García Sánchez ha subrayado que "no sabemos nada de la reposición", si bien puntualiza que "se ha hablado de un helicóptero ultraligero que no suena a que tenga la misma capacidad que los hidroaviones que llevaban 15 años en Rosinos".

La delegada ha lamentado que el Ministerio de Transición Ecológica haya prescindido de esos medios y haya anunciado dotaciones que operarán en el noroeste de toda la provincia y de España, medida que no convence a la Junta con el recuerdo muy vivo de los incendios de sexta generación que arrasaron la Sierra de la Culebra en el verano de 2022 y recordó a Ángel Blanco que el Gobierno central se reservó esa competencia en 1984 la gestión de esos recursos y que la Ley de Montes habla de apoyo aéreo por eso.