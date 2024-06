Hackean el móvil a un zamorano, le quitan 500 euros de la cuenta y los mandan por bizum a otra

La amiga del imputado afirmó que no tenía ni idea de los planes de su amigo, del que aseguró no haber desconfiado a pesar de solicitarle sus datos bancarios, "no sabía que estaba cometiendo una estafa", y, como prueba de su desconocimiento de la actividad delictiva de "The Boss", recalcó que en cuanto la Policía Nacional contactó con ella, devolvió los 50 euros que este le había dejado en su cuenta.

La mujer afirma que "supe que el hombre no era su amigo cuando me llamó la policía", apuntó en referencia a la persona estafada por su conocido de Instagram. La mujer facilitó el contenido de las conversaciones con su presunto amigo para demostrar su inocencia gracias al contenido de las mismas.

Asimismo, entregó toda la documentación que tenía sobre las operaciones bancarias para colaborar en la investigación y facilitar todos los datos que pudieran servir a la policía en sus pesquisas.