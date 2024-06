La bisoñez al volante y el alcohol pueden dejar a una joven 15 meses sin carné

El test de alcoholemia ha dejado a una joven zamorana sin seis puntos del carné por ir al volante con una tasa de 0,61 miligramos de alcohol en aire espirado, una sanción administrativa que está a punto de dejar a la bisoña conductora sin el permiso para circular durante 15 meses, los mismos que ha disfrutado de su vehículo. La Ley de Seguridad Vial es implacable a la hora de castigar por estas conductas especialmente entre los noveles conductores que no pueden sobrepasar los 0,15 miligramos.

La joven habría cuadruplicado ese mínimo cuando la Policía Municipal le sometió a un control a las 8.20 horas del tres de mayo de 2022. La imputada, que fue juzgada ayer en el Juzgado de lo Penal, aseguró a preguntas de la Fiscalía y de su abogado que "solo tomé dos cervezas y unos tragos de una copa esa madrugada", entre las 21.00 horas del dos de mayo y las 8.20 del día tres.

La única testigo que compareció en la vista oral corroboró lo dicho por su amiga. Su abogado pidió la absolución no sin subrayar que su clienta no iba ebria y que no pudo suponer un riesgo para otros conductores porque es imposible ir con velocidad en el tramo de las discotecas a Tres Cruces con la calle Amargura, donde fue interceptada, por la cantidad de semáforos, pasos y ceda el paso que existen.

