Los expertos piden la ordenación del territorio para evitar el impacto de las energías renovables en Zamora

La ordenación del territorio ha de ser una herramienta fundamental para proteger el paisaje de los impactos negativos de la construcción de instalaciones de energía renovable, como se está haciendo en algunas comunidades, como Navarra. Es la apreciación de algunos de los expertos que intervienen en el VI Congreso Ibérico de Ecología del Paisaje, que este jueves celebran una jornada en Zamora.

Esther Prada, arquitecta y antropóloga experta en arquitectura del paisaje reclamó de cara al establecimiento de parques eólicos y placas fotovoltaicas "una verdadera ordenación del territorio que, en general, no existe". Hay, dijo "comunidades autónomas que sí se implican. Por ejemplo Navarra tiene una estrategia de ordenación territorial que incorpora estos aspectos dentro de la infraestructura verde. Habría zonas donde se podrían incorporar los temas energéticos y otras que no se deberían tocar, para implementar esas energías que necesitamos, pero no a costa de cualquier cosa".

Viaje a Sayago

Zamora y la comarca de Sayago acogen este jueves, 20 de junio, una de las jornadas que formará parte del VI Congreso Ibérico de Ecología del Paisaje, que se celebra del 19 al 21 de junio en Braganza. Se trata de un congreso científico bajo el lema “Paisajes Ibéricos, separados pero concordantes. Más allá del enfoque transfronterizo”, que promueven la Asociación de Ecología del Paisaje de España IALE-ESP y la Associaçao Portuguesa de Ecología da Paisagem APEP, ambas pertenecientes a la IALE, International Association for Landscape Ecology.

La Fundación Rei Afonso Henriques (FRAH) ejerce de anfitriona en un evento en el que participarán investigadores de diferentes universidades españolas y portuguesas, así como de otros países, para debatir sobre diferentes contenidos relacionados con la sostenibilidad, el principal desafío del presente siglo que trasciende fronteras. En un contexto de rápidos e inesperados cambios globales, resulta de utilidad comprender los distintos modelos de adaptación y “nuestra relación con el paisaje trasciende las antiguas fronteras políticas que en muchos casos son referencias históricas”, señala el concejal de Turismo, Christoph Strieder.

Este Congreso Ibérico de Ecología del Paisaje presenta como objetivo la posibilidad de abordar de forma sistemática el análisis de los territorios situados en la frontera, contrastando diferentes modelos de gestión de recursos y sus paisajes relacionados, debatiendo aspectos metodológicos y puesta en común de datos sobre paisaje y territorio, así como los recientes sistemas de cogestión en áreas protegidas.

Zamora, Paisaje Cultural

Precisamente la consecución del reconocimiento de "Zamora, Paisaje Cultural" por parte de la Unesco es uno de los objetivos en los que está trabajando el Ayuntamiento, con la colaboración de la Diputación, Junta de Castilla y León y el Ministerio de Cultura.

El concejal responsable, Christoph Strieder, indicó que "hemos trabajado bien todo el tema de los contenidos y ahora tenemos que preparar más la parte política. Esto quiere decir que hay que organizar una institución o colaborar con alguna Fundación para plasmar que Ayuntamiento, Diputación, Junta y finalmente el Ministerio promueven este proyecto. Estamos en esa fase".

"Para conseguir el Patrimonio Mundial el 50% es contenido y el 50% es política y en eso vamos a trabajar en los próximos tres años". Strieder añadió que "sería interesante plantear un proyecto hispano portugués, un proyecto de Patrimonio Mundial en una zona que comparte España y Portugal. Es un tema sobre el que estamos reflexionando y hay contactos con Portugal Norte. Una candidatura binacional tendría muchas posibilidades, porque ya se ha hablado en algún congreso del tema del Duero de España y Portugal para alguna candidatura".

