La Audiencia manda a dos zamoranos a prisión por poseer 840 gramos de cocaína para traficar en Benavente

Dos amigos que acaban de ser condenados a tres años de prisión cada uno por traficar con drogas en Benavente permanecerán en Topas desde donde llegaron esta mañana para ser juzgados por la Audiencia Provincial por posesión de 840 gramos de cocaína, de no mucha pureza, guardada en cinco envases en el piso que utilizaban para vender dosis, con un movimiento diario de compradores importante.

La coca en roca (de gran pureza) que se incautó la Guardia Civil en los registros domiciliarios se valoró en 99.432,95 euros y 99.393,52, de acuerdo con el escrito de acusación pública y se considera probado al alcanzar un acuerdo los abogados de los acusados y la Fiscalía de Zamora. Los agentes hallaron también 49 gramos de cannabis, cuya pureza era del 9,68%, con los que habrían obtenido 295,47 euros.

La sentencia incluye el pago de una multa de 100.000 euros para cada uno de los dos procesados, de iniciales B.L.R. y L.C.Z.M, ambos con antecedentes penales, quienes eran los encargados de suministrar la droga entre el 29 de agosto de 2022 y el 3 de febrero de 2023 en un piso de la calle de la Vía del Canal donde vivía junto con la también condenada I.H.R. (sin antecedentes penales), inmueble en el que la Guardia Civil halló dosis de cocaína individuales preparadas para ser vendidas, según la acusación de la Fiscalía de Zamora, hechos que admiten los procesados.

En este inmueble se hallaron dosis para venta y dinero en moneda fraccionada oculto en distintas habitaciones en una caja fuertes, un caldero de metal, botes o en estanterías, cantidades obtenidas del tráfico de drogas.

La hija de uno de los procesados y la mujer con la que este compartía piso, también condenadas hoy. / Jose Luis Fernández

La mujer también acaba de ser condenada a un año y medio de prisión por la posesión de 0,18 gramos de cocaína con una pureza del 88,66%, en pollos listos para vender, por lo que deberá pagar una multa de 1.500 euros por la escasa entidad de la sustancia incautada en el registro de los agentes. I.H.R., apodada "Pamela", quien junto el condenado B.L.R. proporcionaba los "pollos" a los "clientes" cuando L.C.Z.M. no se encontraba en el piso.

Estos tres imputados por tráfico de drogas ingresaron en prisión provisional comunicada y sin fianza el 4 de febrero de 2023, situación en la que han permanecido los dos varones, mientras que la imputada I.H.R. logró la libertad provisional con el pago de la fianza de 2.000 euros el 19 de enero de 2024.

Blanqueo de capitales

La hija de ese imputado, una joven de iniciales S.Z.S., ha sido condenada por blanqueo de capitales al recibir una casa del padre, que simuló una venta para poner a nombre de la joven esta propiedad, situada en San Pedro de Ceque valorada en 10.000 euros, donde su padre guardaba cogollos de marihuana en un baúl, unos 6 gramos valorados en unos 40 euros. Asimismo, la investigación permitió localizar un vehículo adquirido por L.C.Z.M. que estaba a nombre de la joven, quien carece de carné y que usaba habitualmente el progenitor, titular del seguro.

La joven acaba de ser condenada a medio año de cárcel por ese delito al facilitar a su padre la ocultación de sus bienes simulando que ella era quien los adquiría y, por tanto, titular. El hombre, L.C.Z.M. llegó a tener ingresos superiores a los 60.501 euros en metálico y desde un cajero en la cuenta bancaria utilizada para esas operaciones, dinero "procedente de su actividad ilícita", puesto que "no desempeñaba actividad remunerada".

La Fiscalía exigía a los dos amigos y la mujer una pena de siete años de prisión por tráfico de drogas para cada uno y multa de 300.000 euros también para cada imputado. Por el delito de blanqueo de dinero, solicitaba 4 años de cárcel para S.Z.S., la hija de L.C.Z.M., y una multa de 80.000 euros.

Un piso para almacenar la droga L.C.Z.M. guardaba el grueso de la cocaína en el piso de su amigo y cómplice en el "negocio" de las sustancias estupefacientes, de B.L.R., que residía en su mismo edificio, con la finalidad de eludir la acción policial y que no se le pudiera imputar el delito tráfico de drogas si sufría un registro en su propio domicilio, en el que se dedicaba a la venta a terceras personas, de acuerdo con los hechos admitidos por los tres imputados. La sospecha de que en esa casa se vendían estupefacientes llevó a la Guardia Civil a intervenir los teléfonos de los tres acusados, lo que les permitió confirmar las sospechas y comprobar que tanto "Pamela" como el dueño del piso en el que se almacenaba la droga, B.L.R., recibían encargos de "clientes" y que estos tres sospechosos manejaban la cocaína que depositaban en una caja fuerte ubicada en una habitación cerrada con llave del piso de este último condenado. Los agentes encontraron en le registro de ese inmueble otra caja fuerte dentro de un armario de la que los tres procesados guardaban 5.050 euros en billetes de 50 y 20 euros. La vigilancia permitió comprobar que numerosas personas consumidoras de drogas acudían al piso de la pareja que abandonaban instantes después. La entrada y registro por orden judicial tuvo lugar el uno de febrero de 2023 en los dos pisos situados en Vía del Canal hallaron bajo una mesa los cinco envases con 836,73 gramos netos de cocaína en roca, de una pureza del 87,48%.

Suspensión de penas de cárcel para las dos mujeres

Los abogados de la defensa han solicitado la suspensión las penas de prisión durante dos años para las dos mujeres condenadas, condicionada a que no delincan en ese tiempo, al carecer ambas de antecedentes penales y no superar las penas que se les impone los dos años de cárcel. La Audiencia estudiará la petición y la incluirá cuando notifique por escrito la sentencia dictada hoy in voce en la sala del juicio.

