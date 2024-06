Salen las plazas para completar la plantilla de Bomberos de la Diputación de Zamora

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez analizó la situación del servicio de bomberos responsabilidad de la institución provincial en la provincia que tiene como fin consolidar la plantilla de los parques repartidos por el territorio como paso previo a la disolución del Consorcio Provincial y la integración del servicio como uno más de la institución.

"En su día negociamos con los sindicatos facilitar todos los trámites referentes a la plantilla. Prácticamente vamos a hacer un año" y las cosas están muy avanzadas indicó el presidente provincial.

El primer trámite para resolver todo el aspecto de Personal y poder disolver el Consorcio, era el concurso de traslados. "La próxima semana se publicará la resolución definitiva".

De forma paralela "estamos trabajado con la promoción interna de cabos, concretamente nueve plazas. Es un concurso oposición y las alegaciones a la lista provisional finalizan mañana. A partir de ahí saldrá lista definitiva, nombramiento del tribunal y fecha de los exámenes, dos, con un psicotécnico". Otra novedad es el concurso oposición por turno libre para las cuatro plazas de cabo que se van a sacar "ya está activo. Las solicitudes van a estar abiertas hasta el 9 de julio".

Y el concurso oposición del turno libre para la cobertura de bomberos se ha publicado ya en los boletines oficiales de la Provincia, de Castilla y León y se espera que ésta o la próxima semana salga en el Boletín Oficial del Estado". Son 13 plazas con cobertura de turno libre para bomberos "con un previsión de que los exámenes sean hacia el mes de septiembre".

Con lo cual aquí, destacó el presidente, "hemos ido a la máxima velocidad en estos tres procesos: cabos, turno libre, concurso oposición bomberos turno libre, concurso de traslados y la promoción interna a cabos".

Disolución del Consorcio

Cuando se terminen todos estos procedimientos "que puede ser de cara a final de año estaremos en disposición de abordar la siguiente etapa que sería la disolución del Consorcio de Bomberos y el paso a la Diputación".

Advirtió Faúndez que este proceso "no va a ser de hoy para mañana, lleva sus trámites pero es la voluntad del equipo de Gobierno". Un proceso de disolución que todavía no tiene plazos, pero que "desde luego no se puede iniciar hasta que no tengamos todo el tema de personal cerrado y con toda la plantilla completa". Puede ser "cosa de varios meses". El presidente no espera que haya problemas a la hora de que la Diputación tenga que asumir esta carga de personal de entorno a medio centenar de profesionales.

"Ahora mismo lo que estamos haciendo es fijar la plantilla definitiva de bomberos. Una vez que esté fijada toda la plantilla del Consorcio, esa plantilla migra a la Diputación, porque ya esas plazas están consignadas en un Consorcio cuyo presupuesto desaparecería y esa misma partida iría en el presupuesto de la institución provincial".

La plantilla aproximada queda con 17 plazas de nueva creación entre cabos y bomberos.

El diseño aproximado total es de diez profesionales en el parque de Bermillo de Sayago, otros diez en el parque de San Vitero, 15 en Zamora capital y otros 15 en Rionegro del Puente. Serían por tanto en torno a 50 profesionales reforzados en un futuro con una plaza de sargento. "Esta sería básicamente la plantilla de la Diputación, plaza arriba, plaza abajo", resumió Faúndez.

Las plazas de acceso libre se convocan por el sistema de concurso oposición.

