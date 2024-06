La dolorosa reflexión de un turista sobre los locales abandonados en Zamora

Que el comercio de Zamora está en apuros salta a la vista. No hace falta más que darse un paseo por los principales ejes de la ciudad para ver locales de antiguos comercios vacíos que no han vuelto a la vida. En estos las últimas dos décadas, la provincia ha perdido un 23,36% de empresas y las actividades comerciales se han reducido en un 14,14%. La despoblación y los cambios en los hábitos de consumo han puesto en jaque a unos negocios que necesitan reinventarse y recibir un impulso para poder salir a flote.

En este sentido, las redes sociales son el fiel reflejo de una ciudad. No siempre pero a veces los turistas que ven desde una perspectiva más joven dejan reflexiones para tomar nota. Es el caso de un hombre que vistió Zamora y "paseando por Santa Clara y San Torcuato resultó muy llamativo el número de locales desocupados o sin actividad". Pero no es este el tema de fondo, sino "lo doloroso que es ver la imagen que tienen porque ya no es que estén sin actividad sino que están abandonados con carteles, pintadas, puertas rotas, fachadas sucias, cristales rotos".

Propuestas

Además de la queja, este usuario propone soluciones: "¿No podría tomarse otras medidas para que estos locales o escaparates estuviesen algo más cuidadas?". En este sentido, apuesta por "aprovechar ese espacio para comunicación turística, decoración por parte de asociaciones o escuelas o lugar de exposición de trabajos de artistas, cualquier cosa es mejor que la dejadez actual".