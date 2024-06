Califican de "chapuza" y "pegote" el acceso para minusválidos frente al Teatro Ramos Carrión

Un pequeño bordillo separa la calzada de la acera en la calle Ramos Carrión, lo justo para dificultar el acceso a las personas con movilidad reducida. Por eso, se ha instalado una rampa provisional a la altura del teatro, pero las redes no han desperdiciado la ocasión y han entrado a valorar esta nueva instalación.

La nueva rampa está hecha de cemento y enmarcada en cinta adhesiva, un añadido que, aunque provisional, no ha gustado nada a algunos usuarios de Facebook. El autor de la publicación que ha generado tanto debate califica de "chapuza" y "pegote" el nuevo acceso para minusválidos, pero no ha sido el único en criticarlo."Si fuera una empresa privada o un negocio de un autónomo, como mínimo tendría una sanción del Ayuntamiento", asevera un usuario. "Así son las obras en Zamora. Esperemos al Puente de Piedra, que todavía no se sabe la fecha de finalización", añade otro.

Rampa frente al Teatro Ramos Carrión / Facebook

También se han sucedido las bromas y mensajes cargados de ironía. Un usuario atribuye la obra a Manolo y Benito, los protagonistas de la mítica ficción televisiva. "Típico remate en el casco antiguo", añade una mujer. "Para morirse... ¡de pena!", critica otra usuaria de Facebook.

Pero algunas voces confían en la temporalidad del accesorio: "Es evidente que es algo provisional", escribe un hombre. "A criticar sin sentido", remata otro.