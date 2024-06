El zamorano que denunció al "constructor a la fuga": "Dejó mi casa a la intemperie y truncó mi proyecto de vida"

El alistano Iván López vio frustrado su proyecto para emprender una nueva vida en San Cristóbal de Aliste en julio de 2022. Se topó con el empresario conocido por el programa de televisión "Constructor a la fuga", denunciado por una estafa en San Pedro de Ceque. Francisco J.D.T., juzgado por estafa, firmó un contrato con Iván por 11.291 euros para reformar su vivienda, de los que le entregó el 84%. Ni volvió a ver el dinero ni al constructor. El inmueble quedó sin tejado, el encarecimiento del proyecto fue la excusa. "Creo que es evidente que tiene muchos antecedentes, soy una víctima más", declaró Iván al término del juicio en la Audiencia.

–El acusado dice que intentó llegar a un acuerdo para devolverle el dinero entregado y usted rehusó la propuesta.

–Fui yo quien le dije, quería acabar con este tema lo antes posible y le propuse pagarle por haber desmontado el tejado, "si quieres 1.500 euros te los pago, ahora, tú me das el resto del dinero que te entregué". El perito dice que esa obra cuesta entre 1.000 y 1.200 euros.

–¿Los 9.489 euros que anticipó a Francisco los ingresó en una cuenta bancaria que se cerró?

–Sí, a los pocos días ya no existía, según dijo la propia entidad financiera.

–¿El constructor zamorano había cerrado la cuenta?

–Efectivamente. Esto me lo confirmó mi entidad bancaria que se puso en contacto con la suya, me dijo "pues lo ha hecho bien" porque esa cuenta se canceló.

–¿Era primera vivienda o no?

–Era primera vivienda porque yo tenía un proyecto para la zona de Aliste y tenía pensado residir en esa casa, por eso la compro y empiezo la reforma. Mi vida ha cambiado bastante, tendría que estar haciendo otra vida y no trabajando en lo que estoy trabajando porque no tengo donde vivir. El proyecto que quería llevar a cabo no he podido ponerlo en marcha. Vivía en un pueblo de al lado porque si me iban a desmontar el tejado no podía en estar en la casa, tienes que irte temporalmente.

–¿La casa sigue con el tejado desmontado?

–He tenido que ponerle una cubierta provisional porque me caía el agua dentro.

–El procesado ha dicho en el juicio que no era posible cubrirla con una lona, que no podría sujetarse.

–Bueno, de todas maneras ahí no llegó a entrar nunca lona ni nada, la casa quedó a la intemperie. Si no se coloca la lona, pues se pone otra cosa, él sabrá qué, ya que es el que, supuestamente, tiene que saber como constructor.

–El procesado con el que contrató la renovación del tejado sostiene que su empresa existe, usted asegura que no, ¿qué pruebas existen?

–Le mandé burofax a esa dirección que me fueron devueltos, Correos me remitió un justificante que decía dirección inexistente, era un domicilio particular. Los CIF de la empresa tampoco se correspondían con la empresa.

–¿Tiene esperanzas de recuperar el dinero que perdió?

–No sé, ya se verá.

