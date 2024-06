Lee íntegro el discurso del presidente de la Diputación, Javier Faúndez: "Zamora será lo que los zamoranos queramos que sea"

Consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, subdelegado del Gobierno, delegada territorial de la Junta, diputados provinciales, alcaldes y concejales, resto de autoridades civiles, militares y eclesiásticas, representes de la sociedad zamorana.

Bienvenidos todos. Gracias por vuestra presencia en un día tan importante para la Diputación Provincial de Zamora, como es el Día de la Provincia. Más si cabe en este marco incomparable cargado de historia como es la Iglesia de Santa María de los Caballeros, templo del siglo XVI que se alza y distingue a esta bella localidad, Fuentelapeña, en la comarca de La Guareña.

Gracias alcaldesa, querida Esther, y a todos los miembros de la Corporación Municipal que presides, por abrirnos las puertas de tu pueblo. Y sobre todo por la calurosa acogida que nos habéis brindado.

Gracia a nuestros presentadores, los periodistas Pilar Cisneros, alistana de pro natural de Mahíde, y Óscar Prieto, que habéis conducido este acto con la profesionalidad y buen hacer al que nos tenéis acostumbrados.

En apenas dos semanas se va a cumplir un año desde que los diputados que formamos parte de la Diputación tomamos posesión en el Palacio de La Encarnación. Iniciamos entonces un mandato cargado de ilusión y con nuevos retos por delante.

Uno de esos retos era recuperar el Día de la Provincia, el día de los alcaldes y los concejales, el día de la sociedad zamorana. Cinco años después, aquí estamos.

Si les tengo que decir que la elección de Fuentelapeña como sede para este acto, no fue casual.

Aquí hemos tenido un claro ejemplo de la pasta de la que estáis hechos los alcaldes, alcaldesas y concejales de esta provincia.

En este rincón de la comarca de La Guareña, ejerció durante 18 años como alcaldesa nuestra compañera, nuestra querida y añorada Ángela Escribano.

Aquí entregó buena parte de su vida, sin lugar a dudas, sus mejores años. Sirviendo a sus vecinos, entregada a su pueblo y a los demás hasta el momento en el que nos abandonó en diciembre del año 2022. Y lo hizo hasta el último aliento, con eficacia, discreción y entrega.

Este mismo ejemplo ha sido el de los alcaldes también fallecidos y que ejercieron sus funciones como tales en estos últimos años como Luciano Huerga, en el Ayuntamiento de Benavente, cuando era diputado provincial recién iniciado el actual mandato; Saturnino Velasco, en Espadañedo; Jesús Fernández, en Palacios de Sanabria; José Carlos Rodríguez, en Pías; Ricardo Tomé, en Santa Clara de Avedillo; Julio Iglesias, en la Entidad Local Menor de Litos; y José Luis Pernía, también ex diputado provincial, en la Entidad Local Menor de Aguilar de Tera.

Una parte de este acto ha pretendido rendir homenaje a aquellos servidores públicos de nuestros pueblos que nos han dejado.

Allá donde estéis, muchas gracias por todo los que nos disteis, y por el legado que nos dejasteis.

También hoy, en este acto, y por primera vez en el Día de la Provincia, rendimos homenaje a los alcaldes y alcaldesas que han dejado de serlo tras las últimas Elecciones Municipales.

Después de 21 años como alcalde, he sido testigo de cómo muchos de vosotros, con trayectorias largas o cortas, os vais, dais un paso a un lado, y en muchos casos sin que vuestro trabajo se haya reconocido como merece.

Gracias de todo corazón por haber estado ahí cuando vuestros vecinos os han necesitado, en los buenos y en los malos momentos, como en la pandemia, y por haber dado el relevo, con normalidad, a quienes ahora han dado un paso adelante para continuar el gran trabajo que habéis realizado. Vaya por delante también mi más sentido agradecimiento para todos vosotros. Os garantizo que siempre estaréis en nuestros corazones.

Los ayuntamientos somos la primera línea de atención al ciudadano. Nuestra provincia cuenta con 247 ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, y más de 500 núcleos de población.

Esa responsabilidad de gobierno la ocupáis personas humildes, sencillas y trabajadoras, con una gran vocación de servicio público que demostráis día a día en cada uno de vuestros pueblos.

En la mayor parte de los casos lo hacéis de forma altruista y desinteresada, sin esperar ningún tipo de reconocimiento, restándole tiempo a vuestras familias, en muchas ocasiones poniendo dinero de vuestro bolsillo, pensando siempre en lo mejor para vuestros pueblos y vuestros vecinos.

El Artículo 19 de la Constitución Española nos dice que los españoles tenemos el derecho a elegir libremente nuestra residencia. Y yo añado que las Instituciones Públicas no pueden discriminar a ningún ciudadano por hacer decidido vivir en un pueblo u otro de la provincia.

Con independencia de su población o su situación geográfica, las instituciones tenemos la obligación de prestar los mejores servicios para que no existan ciudadanos de primera y de segunda en nuestro territorio.

Y es en este punto donde las diputaciones provinciales aparecen como la segunda línea de atención al ciudadano para corregir los desequilibrios que se puedan producir.

Las diputaciones provinciales tienen un papel insustituible en el medio rural. Vertebran el territorio, auxilian no solo a los ayuntamientos de la provincia, sino también a todo tipo de colectivos sociales, culturales o deportivos en el ámbito provincial.

Una labor que se prolonga más de 200 años y que se ha demostrado irreemplazable, dando la razón a quienes hemos defendido, y defendemos, la existencia de las Diputaciones frente a quienes, de forma tozuda, insisten en pedir su desaparición, sin argumentos sostenibles, fruto del desconocimiento de la realidad del mundo rural y de su inexperiencia en la gestión pública.

Pero para poder prestar más y mejores servicios a los habitantes del medio rural, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos necesitamos una financiación justa, que se nos ha negado durante años. Con criterios coherentes que nos permitan tener los recursos suficientes para seguir atendiendo a los pueblos que están bajo nuestra tutela.

No es justo que haya diputaciones que dispongan de más de 1.000 millones de euros de presupuesto y otras con muchos menos recursos. Por ello, demandamos un nuevo modelo de financiación que no cree provincias ni territorios de primera y de segunda, como ocurre en la actualidad.

Todos nosotros iniciamos este mandato prometiendo trabajo, humildad, ser resolutivos y apostando decididamente por la cercanía. Y les tengo que decir que en estos doce meses las puertas de la Diputación han estado abiertas a toda la sociedad zamorana.

He recibido y escuchado a la mayoría de los alcaldes y diferentes entidades de la provincia, con más de 450 reuniones en estos doce meses, en las que nos habéis trasmitido vuestros proyectos, aportando nuevas ideas, algunas de las cuales se han visto reflejadas ya en los actuales presupuestos.

He llegado a la Presidencia de la Diputación como uno de los vuestros, tras dos décadas ejerciendo como alcalde. He llegado en una etapa de mi vida en la que, tras muchos años entre vosotros e, insisto, sintiéndome como uno más, he entendido lo que es una Diputación más profundamente, y lo que esta Institución puede aportar para facilitar la labor que desarrolláis.

Os puedo asegurar que han sido doce meses intensos de trabajo. Hemos abordado tareas importantes como el Consorcio Provincial de Bomberos, contrato de limpieza, Ifeza, Sodeza, Teatro Ramos Carrión, Mesa de Diálogo Provincial, segunda edición de la Feria Fromago y la firma de convenios importantes con la Junta de Castilla y León, entre los que se encuentra el Centro Tecnológico de La Aldehuela, entre otros asuntos.

Todas estas líneas de actuación suponen que hayamos puesto en marcha más de un millar de obras y hayamos puesto en circulación más de 38 millones de euros para la provincia en tan solo un año.

Haremos un balance pormenorizado de todo ello antes de finalizar este mes de junio.

Y todo ello, lo hemos hecho con unos recursos limitados, no olvidemos que somos una de las cinco diputaciones de España con menos presupuesto, lo que nos obliga, más si cabe, a una gestión eficaz y transparente.

Esta gestión no sería posible sin la aportación diaria de los excelentes trabajadores con los que cuenta nuestra Institución, a los que quiero agradecer su disposición para sacar adelante todos estos proyectos, a la vez que facilitan la labor que hacéis los alcaldes de la provincia.

Estos logros no serían posibles sin su magnífico trabajo. Gracias.

Precisamente, nos encontramos actualmente en un escenario en el que muchos de estos trabajadores comenzarán a disfrutar de su merecida jubilación. Tendremos que tomar decisiones coherentes y responsables para adaptar la plantilla a las necesidades reales de la Institución para ofrecer un mejor servicio y forjar un nuevo concepto de lo que es y será la Diputación del siglo XXI.

Otro de los objetivos que nos marcamos hace un año fue recuperar el Consejo de Alcaldes para daros voz y escuchar vuestras aportaciones antes de tomar decisiones. Y así lo hemos hecho celebrando reuniones cuando así ha sido necesario. Gracias por vuestra masiva presencia y por todas las aportaciones que allí hacéis.

En definitiva, creemos en una provincia llena de oportunidades frente a quienes hablan solo de la España Vaciada, sin conocer que aquí existen empresas y emprendedores, personas comprometidas con este territorio, que se levantan cada día para seguir creando riqueza y puestos de trabajo.

Emprendedores cargados de talento que han demostrado que son capaces de competir en los mercados mas exigentes. Empresas y emprendedores, como muchos que os encontráis en este acto y que nos llenáis de orgullo.

En ocasiones nos empeñamos en que tenemos que traer empresas de fuera, que está bien, pero también tenemos la obligación de centrarnos en las que ya están asentadas aquí, fidelizadas con el territorio, generando empleo y oportunidades, y que quieren seguir creciendo en esta provincia. Gracias por apostar por Zamora.

Pero sin unas buenas infraestructuras y unas buenas comunicaciones, es imposible que un territorio se desarrolle y progrese.

Desde la lealtad y el respeto institucional, seguiremos siendo reivindicativos para defender los intereses de los zamoranos en cuestiones tan prioritarias como la conversión de la N-122 en Autovía hasta la frontera con Portugal, el mantenimiento del resto de las autovías que pasan por la provincia o la construcción y puesta en marcha del Campamento Militar de Monte la Reina.

Si existe compromiso con estos proyectos, manifiéstenlo con hechos, y si no fuese el caso digannoslo, mirándonos a los ojos, pero por favor, no jueguen con nuestra ilusión, con la ilusión de los zamoranos.

Las administraciones tienen que estar al servicio de los ciudadanos y deben ser sensibles ante los planteamientos de las personas que habitan en un territorio.

La Confederación Hidrográfica del Duero lleva décadas alejada de la realidad de nuestros pueblos. Sus decisiones en materia de regadíos y en la ejecución o tramitación de permisos para la limpieza de los cauces de arroyos y ríos en ocasiones ponen en peligro la forma de vida de muchas familias, además de poner en riesgo la vida y el patrimonio de muchos vecinos de algunas localidades de la provincia.

Rectificar es de sabios. Escuchen y actúen en consecuencia.

La Alta Velocidad ha supuesto un antes y un después en nuestra provincia. Somos unos privilegiados en este sentido. Desde esta Institución hemos transmitido las justas y lógicas demandas de los usuarios del AVE en Zamora, porque lo caro, la infraestructura, ya se ha hecho.

Insistiremos ahora en lo más sencillo, en la necesidad de la puesta en marcha de un Tren Madrugador,en más frecuencias y precios más asequibles para todos los usuarios.

Como zamoranos nos preocupa el fenómeno del reto demográfico. Un reto hercúleo que todas las administraciones debemos afrontar de forma coordinada.

Entretanto, desde la Diputación, donde no tenemos un ministerio al uso ni manejamos sus presupuestos millonarios, desde la humildad, hemos puesto en marcha el Programa “Mi pueblo acoge”, sin literatura y sin dar rodeos para conseguir objetivos, para luchar de manera efectiva y real para que se asiente población en nuestros pueblos.

Lo vamos a hacer en colaboración con la Fundación Talento 58, los ayuntamientos, las administraciones y las entidades que quieran sumarse a este reto ilusionante con el objetivo de sumar nuevas familias a nuestros pueblos, con personas que buscan oportunidades para desarrollar sus proyectos de vida, a la vez que cubren esa falta de mano de obra de la que hoy carecen las empresas de la provincia.

En no más de 15 días convocaremos una reunión con todos los ayuntamientos y entidades que quieran sumarse a este gran reto.

Por otro lado, los zamoranos no pedimos nada a lo que no tengamos derecho. Me refiero a la fiscalidad diferenciada con la que ya cuentan provincias como Soria, Teruel o Cuenca.

Hoy en este acto quiero hacer una reflexión en voz alta. Si cumplimos con los requisitos, tal y como avalan los informes de la Junta de Castilla y León, ¿por qué se priva a las empresas de Zamora de aquello a lo que tienen derecho?

¿Por qué en otros territorios estas decisiones, de trascendencia económica, se toman con rapidez y aquí no? Alguien, más pronto que tarde, deberá dar explicaciones de ello.

En este Día de la Provincia recuperamos también los Premios Tierras de Zamora, con los que reconocemos lo mucho y bueno que tenemos y que son una fuente de inspiración para generaciones presentes y futuras de zamoranos.

Quiero agradecer el trabajo que han realizado los miembros del jurado en esa labor tan complicada para elegir a los premiados ante la calidad de las candidaturas presentadas.

El Premio al Proyecto Empresarial ha recaído en Bodegas Fariña, por su innegable contribución al desarrollo económico de la provincia desde hace décadas y por ser un referente en el sector vinícola. Han sido 80 años de historia capitaneados por Manuel Fariña en los que ha mezclado tradición e innovación para continuar siendo un referente en la elaboración de vino dentro de la Denominación de Origen Vino de Toro.

Y qué decir del Premio a la solidaridad a la Asociación Corriendo con el Corazón de Hugo, fruto del ímpetu de unos padres, Eva y Raúl, que tuvieron la desgracia de perder a su pequeño Hugo por una enfermedad poco común o rara. Más de 450 socios forman unos sólidos y rocosos cimientos sobre los que se asientan la multitud de eventos deportivos, culturales y sociales que organiza esta asociación para recaudar fondos destinados a la investigación y a ayudar directamente a los afectados por este tipo de enfermedades y a sus familiares.

El Premio a la Trayectoria Deportiva de este año es una muestra de cómo con ilusión y muchas ganas de trabajar se pueden conseguir cosas impensables inicialmente. Este es el caso de la UD Bovedana de Bóveda de Toro, con especial mención a su categoría femenina. Con una corta pero relevante y meritoria trayectoria, han logrado hacerse un hueco en el panorama del futbol femenino nacional. Un ejemplo de inspiración y gestión para otros clubes deportivos.

Y no menos merecido es el Premio Patrimonio Cultural a la Asociación Amigos del Monasterio de Santa Marta de Tera. Asociación que trabaja en la promoción del Camino Sanabrés hacia Santiago de Compostela, con sus tradicionales equinoccios de primavera y otoño, y que también sirve para poner a Zamora en el mapa de rutas jacobeas que cientos de peregrinos realizan cada año.

Y para finalizar, el Premio al Embajador de Zamora ha recaído merecidamente en Francisco Cacho Morgado, físico y presentador del “El Tiempo” en La Sexta TV, recientemente galardonado con el Premio Antena de Plata que concede la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de Madrid. Siempre que tiene la ocasión no duda en ensalzar a la provincia de Zamora, a sus tradiciones y a sus gentes. Enhorabuena.

Y es precisamente Francisco Cacho un ejemplo de los muchos zamoranos que tenemos en la diáspora, tanto en España como lejos de nuestras fronteras, fundamentalmente en Europa e Hispanoamérica, zamoranos que por distintas circunstancias se vieron obligados a emigrar a otros países para buscar mejores oportunidades de vida, y que ahora son nuestros mejores embajadores.

Como hijo de emigrantes que soy, quiero también agradecer la labor que realizan las Casas y los Centros de Zamora, tanto en España como en Argentina, Cuba y Méjico, donde mantienen viva esa conexión con sus raíces.

Dentro de esta política, hoy os comunico que en el próximo mes de noviembre visitaré a la colonia zamorana en Argentina. Ellos también forman para de la Zamora de la que nos sentimos orgullosos.

No quiero cerrar mi intervención, sin agradecer la impagable labor que realizan todos aquellos colectivos sociales de la provincia dedicados en cuerpo y alma a mejorar la vida de los zamoranos. El compromiso de la Diputación con todos vosotros, es y será inquebrantable.

Gracias también a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Guardia Civil y Policía Nacional, por el servicio que prestáis a los ciudadanos de esta provincia haciéndola más segura.

Por ello, querido comisario jefe de Zamora, Guillermo, quiero anunciarte que hemos iniciado el procedimiento para conceder la Medalla de Oro de Provincia a la Policía Nacional con motivo del 200 aniversario de vuestra fundación.

Voy finalizando, creo que estamos en la dirección correcta, y somos conscientes de que queda todavía mucho trabajo por hacer.

Zamora será lo que los zamoranos queramos que sea. Desde la Diputación Provincial os prometemos trabajo, lo demostramos día a día, humildad; seriedad y capacidad de gestión, porque administramos con rigor el dinero público.

Debemos huir del dogma de que “siempre se ha hecho así”. Ser valientes, innovar y analizar para resolver con la mayor solvencia todos los problemas que se nos presenten.

No perdamos el tiempo en lamentos, tampoco seamos conformistas, ni nos resignemos. Es tiempo para trabajar unidos para hacer de Zamora una provincia mejor. Tenemos mucho talento y un potencial enorme para lograrlo.

La Zamora del futuro la construiremos los propios zamoranos del presente, día a día, sin caer en el desánimo, juntos, tomando las mejores decisiones y remando todos en la misma dirección.

Agradezco vuestra masiva presencia en este acto, y os invito a participar en el Día de Provincia del próximo año.

Muchas Gracias