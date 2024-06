Los dos hidroaviones antiincendios de Rosinos se sustituirán por "uno o dos helicópteros" en Zamora

Los medios estatales de lucha contra los incendios forestales que faltaban por llegar a la base aérea zamorana de Rosinos de la Requejada lo harán la próxima semana aunque ya no serán los dos hidroaviones que habitualmente se ubicaban en ese emplazamiento para salir ante cualquier emergencia por incendio forestal.

El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, ha confirmado que los dos hidroaviones habituales no estarán esta campaña en Rosinos de la Requejada, pero ha asegurado que no puede haber ningún tipo de preocupación por ello porque los medios estatales siempre acuden en ayuda cuando se produce un fuego. Esos aviones se sustituirán por helicópteros, aunque el subdelegado del Gobierno no ha podido precisar el número de ellos.

Ha justificado que esos medios aéreos aún no estén disponibles porque ha habido alguna dificultad por "problemas de índole administrativo" y ha detallado que serán "uno o dos helicópteros" los que sustituyan a los hidroaviones y que llegarán a Rosinos "el miércoles o el jueves".

"Los medios son los mismos de siempre, no son provincializados, no son nacionales sino autonómicos y prueba de ello es que en los incendios que tenemos siempre vienen de fuera", ha indicado Blanco, que ha transmitido también personalmente a la delegada territorial de la Junta de Castilla y León esa circunstancia y ha indicado que no tiene que estar preocupada por esa cuestión.

