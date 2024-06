Teatro y danza: la oferta cultural de la próxima semana

Desde danza y teatro hasta música y cine, hay algo para todos los amantes de la cultura de Zamora. Esta semana sorteamos entradas para los espectáculos del Teatro Principal, el Teatro Ramos Carrión y Multicines Zamora. ¡No te lo pierdas!

Espectáculo de Danza: "Cuba Vibra - Lizt Alfonso Dance Cuba"

El próximo 20 de junio en el Teatro Ramos Carrión puedes disfrutar de un espectáculo auténtico, enérgico y colorido, que propone un viaje por las danzas y los ritmos cubanos desde la década de 1950 hasta la actualidad.

Cuba Vibra ¿De qué país son originarias las danzas y ritmos que se presentan en este espectáculo?

Escuela de Baile Salsón: "The last Dance"

El día 22 de junio también en el Teatro Ramos Carrión tenemos un show de la Escuela de Baile Salsón, un arte y una forma de comunicación no verbal que expresa emociones y sentimientos que solo quienes caen en sus redes pueden entender.

"The last Dance". Escuela de baile Salsón ¿Qué academia de baile en Zamora presenta este espectáculo?

Escuela de baile Ritmo: "Energía"

El nuevo espectáculo de la escuela de baile Ritmo, un derroche de emociones y diversión para toda la familia que nos presenta el 23 de junio en el Teatro Ramos Carrión.

"Energía". Escuela de baile Ritmo ¿Qué academia de baile en Zamora presenta este espectáculo?

"¿Te quedas a cenar?"

El 25 de junio en el Teatro Principal, una comedia que mezcla escenas claramente cómicas con otras en las que la ternura y la crítica social se unen para convertir la representación en una fuente continua de sorpresas y emociones.

¿Te quedas a cenar? ¿A qué género pertenece esta obra de teatro?

Estrenos de Cine en Zamora

Además de estos espectáculos, la cartelera de Multicines Zamora ofrece emocionantes estrenos: La película recomendada de la semana es "Vidas perfectas", una combinación de culpa, sospecha y paranoia destruye el vínculo entre Alice y Celine dando lugar a una dura batalla psicológica cuando los instintos maternales de ambas revelen su lado oscuro para defender a los suyos. Además en cartelera los zamoranos podrán disfrutar de "Respira", ficción en la falta de oxígeno ha convertido la Tierra en un planeta inhabitable. Para sobrevivir, Maya (Jennifer Hudson) y su hija Zora se ven obligadas a confinarse en un búnker bajo la superficie. Y no te pierdas el pre-estreno de "Del revés 2 (inside out 2)", as vocecillas dentro de la cabeza de Riley la conocen bien por dentro y por fuera, pero el próximo verano todo cambiará cuando Del revés 2 de Disney y Pixar introduzca una nueva emoción: ansiedad.