Familias de Zamora se unen para exigir más seguridad en el transporte escolar

Conseguir un transporte escolar seguro para sus hijos e hijas es lo que ha unido a un grupo de familias de Zamora. Para lograr que su lucha tenga éxito han creado una agrupación bajo el nombre de "Seguridad Infantil Zamora" al frente de la cual se encuentra Lara María Codón.

"Para mí es imposible plantearme que mi hijo viaje en un autobús que no es seguro en una excursión escolar cuando conozco los riesgos y lucho por el cambio", expone la fundadora del grupo quien también quiere transmitir la "tristeza" que siente porque su hijo "se pierda algo tan especial y que sería posible vivir, ya que en Zamora disponemos de empresas con autobuses de tres puntos que no se contratan".

Desde el grupo reiteran que "la única forma segura" de que un menor con estatura inferior a 136 centímetros viaje en un autobús es utilizar una butaca dotada con un cinturón de tres puntos y un elevador sin respaldo que, además, tenga reposabrazos, ya que "gracias a la altura que proporciona y a los reposabrazos, se consigue un correcto guiado del cinturón", argumentan.

Los progenitores abren también el debate sobre por qué los menores viajan en un autobús con un cinturón "que no les protege, pero el conductor lleva un cinturón de tres puntos". Ellos tienen clara la respuesta: "porque es el cinturón que se considera seguro para todos".

Ante la "inseguridad" que les provoca esta situación, pero con el deseo de que sus hijos puedan participar en las excursiones escolares, han planteado a la dirección de los colegios poder llevarlos en sus propios coches. "Desde el centro se nos ha impedido por segundo año consecutivo llevar a nuestro hijo en nuestro coche particular", expone Codón.

La portavoz del grupo de familias zamoranas quiere además dejar claro que no son los únicos que se preocupan por este tema. "Puede que no todos levantemos la voz, pero todas las familias deseamos que nuestros hijos estén seguros", opina.

Un menor con un cinturón de seguridad de tres puntos y elevador sin respaldo. / Cedida

En este sentido, revela que cuando explica a otras familias este problema, "un porcentaje muy alto nos cuentan que nunca se lo habían planteado y que desconocen cómo viajan sus hijos en el transporte escolar o en las excursiones puntuales que realizan". Por ello, subraya la necesidad de "informar a familias y colegios para conseguir un cambio necesario".

Por último, anuncia que están trabajando en una guía para informar de cuestiones relacionadas con la seguridad infantil en la ciudad de Zamora y que "las familias que lo deseamos podamos disfrutar en entornos seguros".

Movimiento para conseguir cambiar la normativa en los autocares

Desde hace años diversas plataformas como "Transporte Escolar Seguro (TES)" o "Plataforma Cinco Puntos", además de numerosas familias de la provincia de Zamora trabajan para informar a las administraciones públicas, empresas de transporte y a toda la comunidad educativa, sobre la importancia de "cambiar la legislación en el transporte escolar y estimular el cambio a nivel social y educativo".

Un ejemplo de ello es la zamorana Judit Castro, una madre que lleva años luchando por este tema y que recientemente ha logrado que en su colegio se disfrute de una excursión a cargo de la AMPA, contratando para dicha excursión un autobús de tres puntos y utilizando elevadores sin respaldo. "Llevamos desde el inicio del curso trabajando en este tema y por fin se ha hecho realidad. Animamos a otras Ampas y colegios a sumarse al cambio", manifiesta Castro.

La zamorana subraya que no son "familias sobreprotectoras" sino que simplemente quieren que sus hijos e hijas "viajen seguros, igual que cuando viajamos en nuestro vehículo particular". El problema, opina, es que la percepción del riesgo en el transporte escolar "es bajísima" cuando no es así. "Estamos cansados de escuchar que ‘Siempre se ha hecho así’ o ‘Si fuera peligroso la ley no lo permitiría’", añade.

Suscríbete para seguir leyendo