El PSOE reclama un plan de refuerzo sanitario en verano en los pueblos zamoranos con más veraneantes

La procuradora autonómica del PSOE por Zamora, Ana Sánchez, se ha plantado este martes a las puertas del centro de salud Santa Elena de Zamora para denunciar la situación sanitaria que se avecina para este verano y los problemas que van a existir por la falta de médicos en los núcleos rurales de la provincia y de otros territorios de Castilla y León.

Ante ese panorama, Sánchez ha pedido a la Junta de Castilla y León que se ponga a trabajar para garantizar la asistencia sanitaria en verano en todos los núcleos de población "con médico y enfermera". Del mismo modo, ha dado de plazo al consejero de Sanidad hasta finales de este mes para que elaboren un plan de refuerzo de la Atención Primaria y la Continuada. Esa planificación deberá dar respuesta a las necesidades sanitarias ante el incremento de población en la época estival por la llegada de veraneantes.

Entre las reivindicaciones del PSOE, que también ha avalado la socialista y médica jubilada Inmaculada García Rioja, figura igualmente la presencia de pediatra al menos dos días a la semana, con independencia del lugar en el que residan los niños.

Los socialistas, que han presentado una Proposición No de Ley que se debate este miércoles en las Cortes de Castilla y León, han mostrado su malestar por la "política del fracaso" del Gobierno autonómico en esta materia. A juicio de Ana Sánchez, la patria "no es llevar la banderita en la muñeca sino garantizar la prestación de servicios públicos, todos iguales, en el medio rural o en el urbano", ha declarado. Al respecto, ha explicado que mientras en los núcleos urbanos está garantizada esa asistencia sanitaria en los rurales habrá mayores y personas vulnerables que no la tendrán, al igual que niños por la falta de pediatras en el medio rural de Castilla y León.

La procuradora autonómica del PSOE de Zamora ha recordado que la sanidad no es competencia del Gobierno de España ni de Europa "ni de cualquier otro a quien echarle la culpa, es de Mañueco". Para Ana Sánchez se necesita una "financiación suficiente" para poder garantizar que todos los núcleos de población de Zamora y del resto de Castilla y León tienen al menos un profesional de medicina y otro de enfermería, para lo que deben asegurarse "de forma efectiva" las sustituciones de personal sanitario en verano.

Por último, Ana Sánchez ha solicitado que se inicien los trámites necesarios para crear nuevas facultades de Medicina en las universidades públicas de Castilla y León, aunque de esa medida quedaría fuera Zamora y el PSOE plantea que se habiliten los estudios de Medicina en León, Burgos y Soria.

