El PP recupera la hegemonía en Zamora capital y la división cuesta el cuarto puesto a la izquierda

La recuperación de la hegemonía política en la provincia por parte del Partido Popular, que engulle a la totalidad del electorado de Ciudadanos y se aprovecha del retroceso del PSOE y la aparición de una casi desconocida agrupación de electores "Se acabó la fiesta" como cuarta fuerza, puesto que arrebata a la dividida izquierda, son las grandes claves de las Elecciones Europeas en Zamora.

El panorama político de las Elecciones Europeas ha cambiado mucho respecto al que dejó ese 2019 cuando los comicios coincidieron con las Municipales. Si en aquel entonces el PSOE conseguía un resultado histórico, con el 36% de los votos en la capital, en 2024 ha sido el Partido Popular el que ha arrasado en las urnas y ha conseguido que cuatro de cada diez votos introducidos en las urnas de la capital llevara el logotipo de la gaviota.

Resultados de las Elecciones Europeas en la capital y compartiva con los mismos comicios en 2019 / J.N.

Partido Popular

El PP pasa de los poco más de ocho mil votos de 2019 a los 10.712, lo que supone un 44,22% de los sufragios en la capital. La subida para los de José María Barrios es de casi 20 puntos porcentuales. Cierto que los resultados del PP de 2019, cuando cosechó solo un 24% de los votos en la capital, era inusualmente bajos para una fuerza que solía ser mayoritaria elección tras elección.

PSOE

El PSOE, sin embargo, baja desde los 11.864 votos obtenidos en las Europeas de 2019 a los 7.588 en esta. Los del puño y la rosa pierden 4.276 papeletas lo que en términos porcentuales supone una caída superior a los cinco puntos.

Vox saca menos votos absolutos en estas elecciones (2.185) respecto a las de 2019 (2.370), pero teniendo en cuenta que la participación ha sido mucho menor, el peso de los de Abascal en la capital es superior al que tenían hace cinco años. Es decir, si en 2019 apoyaban a los de verde el 7.26% del electorado capitalino en 2024 es un 9,02% de los votantes los que le dan el plácet. Hay un aumento de apoyo de 1,76 puntos en términos porcentuales para la formación de extrema derecha.

Vuelco en el cuarto

En otra guerra andan los partidos minoritarios, fagocitados por uno de esos fenómenos inexplicables de la política patria, la agrupación de electores "Se acabó la fiesta" que logra catalizar el descontento para obtener casi un millar de votos (concretamente 903) y escalar a la cuarta plaza. Con el 3,72% de los apoyos logra arrebatar el cuarto puesto del cajón a la izquierda más que por méritos propios por otra razón: la división de fuerzas entre los de Yolanda Díaz y los de Irene Montero.

Si Podemos-IU lograba en 2019 3.246 votos en la provincia de Zamora, casi el 10% de los sufragios totales, ahora las dos fracciones de la matriz, Sumar y Podemos apenas superan por poco los cinco puntos porcentuales. La división de la izquierda es evidente, de tal forma que literalmente se ha partido por la mitad en Zamora: 627 votos para Sumar y 616 para Podemos, es decir, cifras prácticamente idénticas. Separados pierden 7 puntos porcentuales sobre los que sacó Podemos solo.

El resto de fuerzas son prácticamente testimoniales. Existe saca 391 votos (1,61%), Prepal 220 votos (0,90%) y Ciudadanos 171 votos (era tercera fuerza con 5.376 en 2019 y pierde 15 puntos).

El apoyo a Ciudadanos de 2019 lo absorben por completo los de Feijóo

En el análisis de los resultados de las Elecciones al Parlamento Europeo estaba descontado ya el desplome de Ciudadanos, una formación en declive que prácticamente ha desaparecido del panorama nacional y, por tanto, tenía pocas posibilidades de aguantar en la provincia. Llegó a tener muchos votos, 5.376 en 2019, cuando obtuvo un 16,48% de apoyo del cuerpo electoral. Sufre una caída de 15 puntos porcentuales que aprovecha por completo el PP, que logra así hacerse con todo el trozo de pastel que representaba el centro político. Otra conclusión clara es que las formaciones provincialistas, las próximas a la España Vaciada y las fuerzas regionalistas leonesas no han conseguido un mínimo enganche con el electorado. Cierto que entre estas últimas solo concurría del Prepal y no la Unión del Pueblo Leonés, pero aun así llama la atención que las propuestas más proclives a buscar un trato diferenciado para la provincia no encuentren eco electoral.

Los zamoranos votan, pues, en clave nacional, lo que se refleja en los resultados de estas Elecciones al Parlamento Europeo que tampoco, es cierto, son unos comicios demasiado apreciados. Ni la polarización ha conseguido movilizar al electorado.

Suscríbete para seguir leyendo