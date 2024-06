La crítica de Guarido en redes hacia un condenado por injuriar a Viñas no es delito

Francisco Guarido, alcalde de IU en Zamora, ha salido indemne por tercera vez de una causa judicial impulsada por el mismo ciudadano que fue condenado en 2022 por injurias graves contra el teniente de alcalde Miguel Ángel Viñas, al que acusó de tener "su cortijo" para aparcar en la Escuela Superior de Artes. El demandante, de iniciales F.A.B., ha arremetido ahora contra Guarido por intromisión en su honor, su intimidad y su imagen al "dar publicidad" en su Facebook e Instagram a esa sentencia publicada en LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA. Un litigio que ha terminado en archivo porque ni la Fiscalía veía causa para abrir diligencias.

El litigador acusaba a Guarido de tales delitos por escribir en sus redes sociales "con temerario desprecio hacia la verdad" al incluir un pantallazo de la información de este diario, pero no toda la sentencia, "lo que no significa que la información no tenga veracidad", aclara esta última sentencia que archiva la querella contra Guarido en la que el acusa de tener "el único objetivo de menospreciar la dignidad" de F.A.B. con sus publicaciones en Internet.

Este ciudadano interpreta la conducta del alcalde como la "intromisión en su derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen" porque da a conocer su condena públicamente. Argumentos ante los que la jueza apostilla que esas publicaciones deben contextualizarse "en un conflicto judicializado" como ya indicó la Audiencia de Zamora cuando confirmó el archivo de la querella en vía penal y se remitió a que ya había habido una querella de Viñas contra F.A.B., quien terminó condenado como se ha dicho por el Juzgado de lo Penal de Zamora a pagar 1.800 euros a Viñas y las costas de ese juicio. De este procedimiento dimana el que acaba de resolverse, ese es el "contexto" al que hay que acudir para entender este galimatías.

Asimismo, la jueza descarta que "las expresiones utilizadas" por Guarido respecto del demandante en sus redes sociales "tengan un carácter ofensivo y, mucho menos, la expresión "particular jubilado" ni en ese ni en otro contexto" pueden serlo. Así lo entendió también la Fiscalía de Zamora que solicitó la desestimación de la demanda "por considerar que las expresiones publicadas no son insultantes ni se produce un atentado del derecho al honor del demandante, existiendo únicamente una información que no es del todo acertada".

Esta nueva sentencia exculpa al alcalde, que ni pagará los 18.000 euros exigidos por el ciudadano ni tendrá que retirar de su Facebook e Instagram el texto en el que recriminaba al ciudadano haber vertido "falsas y graves acusaciones", titulado "Sentencia a favor de Viñas".

La jurisprudencia es tozuda, de modo que Guarido ni siquiera tendrá que abonar las costas del juicio, que la jueza hace recaer sobre F.A.B., quien debe pagar las minutas de su abogado y las del que contratado por Guarido, el letrado Andrés Nafría, un pago que los juristas suelen interpretar como el castigo por la posible "mala fe" del demandante que ejercería el derecho a acudir a los juzgados para hacer daño.

En esta ocasión, F.A.B. había denunciado ya por vía penal a Guarido con los mismos argumentos, las mismas exigencias y el mismo resultado: el archivo del caso por la jueza y la confirmación del cierre definitivo del caso por la Audiencia, a la que recurrió ese sobreseimiento

Esa causa penal no pasó de las primeras diligencias consistentes en la toma de declaración ante la jueza de uno, otro y de dos testigos (uno de ellos el conocido poeta Luis Ramos a favor del demandante) sin que llegara a haber un procedimiento ni juicio. Ahí estaría la clave de la condena en costas, en que acudió a la vía civil cuando la ley no permite archivar sin llegar a juicio, por lo que, sí o sí, el acusado acaba sufriendo pena de banquillo aunque resulte absuelto, como ha ocurrido con Guarido.

