El Colegio de Abogados pide en Zamora más letrados para el turno de violencia de género

El Colegio de Abogados solicita el incremento de letrados adscritos al turno de oficio de violencia de género, al menos en un profesional más, para garantizar un servicio adecuado a las víctimas, ya que la extensión de la provincia y las denuncias diaria, entre dos y tres, dificulta el desplazamiento para atender a las mujeres como sería adecuada. "Tenemos un letrado para llevar a cabo estas intervenciones en toda la provincia", lamenta la decana, Ana Martín García, quien ha manifestado que "hemos hablado con las instituciones, hemos requerido más letrados".

El Colegio no solo se ha puesto en contacto con el Ministerio de Justicia, sino también a otras administraciones implicadas en la lucha contra este problema social estructural, "tienen que saber en qué situación trabajamos en este turno, que es imposible asistir con celeridad a una víctima si estás atendiendo a otra que ha denunciado en un partido judicial que está a kilómetros de ese". Martín García considera que tanto la administración autonómica como la Diputación de Zamora deben ser conscientes de estas circunstancias.

La representante de los abogados en la provincia considera fundamental esa implicación de todas las instituciones para que la prestación de este servicio público no sea a costa del letrado, "no puede ser", ha declarado mientras hace referencia a que "a nuestros políticos, en ocasiones, se les llena la boca hablando de la prioridad" de estas herramientas, "pero, después, no nos dotan de los recursos necesarios para poder ofrecer esa atención con la máxima calidad posible".

"No es de recibo", ha proseguido, "que no tengamos la ayuda de las instituciones para que haya recursos y una mejor atención a las víctimas". Ya que resulta imposible que en cada distrito judicial disponga de un letrado especializado en esta materia del turno de oficio, desde el Colegio de Abogados se estima que sería preciso, al menos, como punto mínimo de partida, que haya un letrado más en la provincia. Esto permitiría que se puedan atender dos denuncias al mismo tiempo, hacer un reparto que impida dilaciones en la asistencia a las mujeres maltratadas.

Los abogados que están en el turno específico de violencia de género, más de 40 inscritos, están obligados a realizar una formación continuada, anual, con cursos que se organizan gracias al convenio firmado con la Junta de Castilla y León para ese reciclaje. "Es absolutamente imprescindible, se exige su realización para poder continuar prestando este servicio jurídico al objeto de que las víctimas de violencia de género se les dé la mayor calidad posible", concluye.

