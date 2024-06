"El humor está en contra del poder y sin libertad se convierte en un panfleto"

El humorista Moncho Borrajo actúa mañana domingo, día 9 de junio, en el Teatro Ramos Carrión de Zamora.

El cómico gallego presenta su último espectáculo titulado "¡Se acabó!" con el que cierra más de 50 años de profesión.

–Actuará por última vez en Zamora. ¿Qué le mueve a retirarse?

En esta vida hay que tomar decisiones que a veces no apetece. Física y mentalmente me encuentro muy bien, pero he recibido varias señales como la muerte de Mari Carmen, la de Mari Carmen y sus muñecos, que éramos vecinos, la muerte de Arévalo, que fuimos compañeros en Valencia durante muchos años. Tuve la mala suerte de que caí en la calle, me di en la cabeza y me tuvieron de dar 14 puntos. También la sociedad ha cambiado mucho. Hemos llegado a un punto en el que la gente se ofende por los demás y no por sí mismo y durante 52 años el tiempo ha mandado en mí y ahora quiero ser yo quien mande en el tiempo. Además, en este país te examina por lo último que has hecho, no por toda una trayectoria.

–Y ¿por qué se caracteriza precisamente este último espectáculo?

–Hay sketches antiguos que recupero, nuevas cosas… es un espectáculo en el que hay poca política, porque la gente está harta dado que la política daría para dos espectáculos seguidos y largos. También está presente la ternura y la improvisación. El Moncho Borrajo más auténtico. Es un poco como una comida china, agridulce, dulce porque por ahora me están despidiendo con teatros llenos y estoy recibiendo el cariño del público. La parte agria es que piensas que ya no volverás a ese teatro donde actúas. En Zamora he actuado en el Principal antes de su restauración y después de su arreglo, en el Ramos Carrión antiguo, que era un teatro impresionante, y ahora lo haré al nuevo (risas). A mi Zamora me trae muchos recuerdos la ciudad en sí. Su románico que es bellísimo, su catedral y el cimborrio, espectaculares. Es una ciudad que tiene un encanto especial. No es una ciudad castellana, ni leonesa, ni portuguesa, y no lo digo por molestar. Es una ciudad con unas características muy particulares y tiene un mundo propio. Es como el zamorano que tiene un carácter muy especial.

–Y como público ¿es duro?

–Sí, durito. No es que sea seco, pues luego te aplaude y notas que te quiere a rabiar. Es aquel que está a la expectativa, a ver qué haces (risas). Me gusta el contacto con el público y después de cada espectáculo despido al público en persona en el vestíbulo del teatro y sé que a la gente le gusta. Estoy cansado tras actuar, pero es lo mínimo que puedo hacer por el público que ha hecho posible que haya tenido una carrera de 52 años.

–Se despide tras más de medio siglo sobre el escenario, pero ¿cómo llegó al mundo del humor?

–Empecé con 16 años cantando canción protesta en Valencia. En los pubs cuando venía la policía encendían una bombilla roja y empezaba a contar chistes e improvisar. Una vez el dueño de un local me mosqueó porque no podía ser que entraran seis policías seguidos (risas). Y es que lo hacía adrede para que dejara de cantar y me dedicara a contar chistes. Un día ya empecé a introducir más cosas de humor y crítica social. Un buen día, vino a verme Chufo Lloréns desde Barcelona y me hizo un contrato para una sala impresionante. Todo empezó así. Yo quería ser cantante y empecé por todo lo alto como cómico. Luego volví a Valencia, donde monté mi propio local, y regresé a Barcelona y luego a Madrid. Allí me vieron y fui a Cleofás.

Moncho Borrajo. / Cedida

–Su paso por Cleofás ¿fue un antes y un después?

–Sí, fue un bombazo. Era la catedral del humor, allí trabajaban Gila o Tip y Coll. En la sala entraban 600 personas diariamente. Era un momento en el que la sociedad salía de noche, los espectáculos empezaban a la una de la madrugada, lo que ahora es impensable. Había muchas salas de fiesta en toda España. Hubo tres personas que llevamos este mundo al teatro, uno fue Ángel Pavlovsky, que lo logró haciendo de "La Pavlovsky", Pedro Ruiz que llevó el mundo de la crítica social y luego yo, que llevé el concepto del cabaret. Era el tiempo en el que empezaba Tricicle y La Cubana.

–¿Qué echa en falta actualmente en el panorama del humor?

–Cuando veo a los nuevos monologuistas me sorprendo porque salen a actuar con la misma ropa que están por la calle. Se ha perdido un poco ese encanto. Yo tengo una puesta en escena, me cambio de ropa. Lo hago por mí y por el público. Está muy bien que haya desaparecido el concepto machista del humor. Sin embargo, me preocupa esa crítica constante que ha comenzado en las redes de que eres de los míos o está en contra de mí. El humor no está en contra de nadie, el humor está en contra del poder establecido, de Franco al PSOE. También me preocupa la autocensura porque no hacen o dicen algo porque no los contratan. El humor sin libertad es un panfleto.

Moncho Borrajo en una actuación. / Cedida

–¿Es hacia dónde se va?

–Estamos llegando al punto de que hay más bufón que cómico. Hay más personas que se arrodillan y hacen la gracia, que el bufón que dice las verdades al rey. Yo tenía mucha fe en la mujer en el humor porque sé que es muy inteligente. Sin embargo, una mayoría de ellas han caído en la misma trampa del hombre, hablar de cosas triviales o fáciles de criticar. La esperaba un poco más ácida. Estamos en la Edad de Tik Tok, el éxito, dos minutos, fracaso y olvido. Es muy triste porque no se piensa en dejar huella, simplemente se piensa en pasar. Además, estamos llegando a un punto de gran egoísmo en la sociedad y las redes sociales se convierten en un altavoz de llamar la atención como sea. Además, antes el ingenio estaba en la ironía, ahora hay que decir cabrón tal cual. Yo recuerdo que un crítico, cuando estaba haciendo "El bufón del rey" el rey era un maniquí que manejaba con ruedas, me dijo que me metía poco con el rey, cuando lo que quería es que yo dijera todo aquello que él no se atrevía a decir.

–Decía antes que en "¡Se acabó!" no hay política, ¿se ha censurado?

–No, no pienso despedirme censurándome. En mi carrera lo único que no he hecho, jamás de los jamases, ha sido reírme de cojos, tartamudos o minusválidos. Tampoco me he metido con las religiones, aunque en alguna ocasión me he metido con algún personaje que pertenece a una religión porque dice una barbaridad, pero no me he metido con el hecho religioso. Siempre he intentado decir las cosas en clave de humor y sin ofender, ya luego si el personaje se ofende... es su problema. El humor es un regalo del cerebro, pero como no lo utilizamos casi nunca... Tampoco entiendo en este país que se vota por herencia.

–¿A qué se refiere?

–Si el abuelo es republicano, tú también lo eres. Si tu padre es comunista, tú también. Si tu padre es de derechas, tú también. Tú tienes que votar conforme lo que tú piensas. A mí me preocupa tanto la extrema derecha como la extrema izquierda, todos los extremos no son buenos. Uno de los problemas que ha tenido este país en los últimos tiempos es que en los momentos importantes no hayan pactado los dos grandes partidos, como sí hicieron los alemanes. Voy a actuar el día de las elecciones europeas en Zamora. Es un buen plan ir a votar y luego a reírse.

