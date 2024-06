Los fondos locales de la Junta reparten 4,5 millones en la provincia de Zamora

Las entidades locales de Zamora van a contar con unos 4,5 millones de euros para poder ejecutar inversiones durante este año. La Junta de Castilla y León daba luz verde este jueves a las cuantías que corresponderán a cada entidad local del Fondo de Participación en los Impuestos Propios de la Comunidad de Castilla y León (FPIP) 2024, un dinero que se suma al que se publicaba tan solo dos días antes correspondiente al Fondo de Cooperación Económica Local General vinculado a ingresos derivados de los impuestos cedidos por el Estado de gestión directa por la comunidad autónoma. Conjuntamente ambos fondos dejarán en la provincia en torno a 4,5 millones.

El aprobado este jueves en Consejo de Gobierno es un fondo que procede de los ingresos propios de Castilla y León, recaudados a través de los dos impuestos propios que hasta el año 2023 existían en la comunidad (impuesto sobre la afección medioambiental por producción de energía e impuesto sobre la eliminación de residuos en vertederos), y que revierten, de esta manera, en la mejora de los servicios públicos que prestan los municipios y las provincias.

El dinero que provincias y municipios reciben por este fondo tiene carácter incondicionado, es decir se puede gastar libremente en los gastos que cada entidad local considere oportuno.

Cuantías del Fondo de impuestos propios

Zamora capital recibe por este concepto 201.160 euros, la Diputación Provincial 314.759, en tanto que la cuantía que corresponde al resto de municipios de la provincia no ha sido especificada por la Junta. Son ocho millones de euros para toda la comunidad con un reparto que se realiza en función de la población de cada uno de los municipios, así como del número y la naturaleza de las competencias que tengan atribuidas, de la población mayor de 65 años y del número de entidades locales menores del municipio.

En el reparto de los 2,9 millones de las diputaciones provinciales se tiene en cuenta la población de cada una de las provincias de Castilla y León, su número de municipios y pedanías, su superficie, y la renta e ingresos per cápita de sus habitantes, de tal forma que las provincias con un menor nivel de renta e ingresos per cápita recibirán más dinero por habitante que lo que les correspondería si no se aplicase este último criterio, para así seguir avanzando en la cohesión territorial entre las nueve provincias de la comunidad.

Tras la aprobación en el Consejo de Gobierno, la determinación de estas nuevas cuantías para todas y cada una de las entidades locales se publicará esta semana próxima en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Fondo de Cooperación

Con respecto al Fondo de Cooperación Económica Local General, comunicado la última semana y cuyas cuantías aparecieron reflejadas en el Bocyl del 5 de junio, destinan todos sus recursos a la totalidad de los municipios y las diputaciones provinciales de Castilla y León. En total, más de 64,3 millones de euros íntegramente distribuidos por todo el mundo local, que ayudarán a mantener y modernizar los servicios públicos al tiempo que favorecerán la creación de empleo, la fijación de población y el cuidado del medio ambiente.

En concreto, con cargo a este fondo Zamora recibirá casi 3,8 millones. Zamora capital percibe 170.241 euros para desafíos demográficos y 340.483 del Fondo. La Diputación, 266.380 euros para desafíos demográficos y 532.761 euros del Fondo de Cooperación.

Los municipios de más de mil habitantes (excluida la capital) percibirán 869.000 euros, mientras los menores de mil vecinos se llevan entre todos 1,6 millones de euros. El pueblo que más recibe es Galende, cerca a los 15.500 euros.

Suscríbete para seguir leyendo