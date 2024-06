"Las bonificaciones a empresas de la España vaciada no darán resultado si no se incrementan"

Formaciones políticas de la España vaciada y un gran número de partidos municipalistas independientes unen fuerzas bajo la coalición Existe. Su candidato al Parlamento Europeo, Tomás Guitarte, enfatiza la necesidad de conseguir representación para dar un cambio de rumbo al sistema en favor de los territorios más despoblados.

–¿Cómo fue el proceso de fundar la coalición?

–Lo primero que hicimos fue analizar si nuestros programas eran compatibles y prácticamente el 90% de lo que pedíamos era compartido por todos porque lo que buscamos es la atención al ciudadano, la mejora de esa vida diaria. La mayoría llevábamos mucho tiempo intentando incidir sobre la política y nos dimos cuenta de que cada uno por separado era más difícil solventar el problema y que era mejor actuar de manera conjunta y más en unas Elecciones Europeas donde la circunscripción es nacional.

–¿Cuál es ese problema común que comparten todos?

–Cada uno teníamos una herida que nos dolía más o menos en nuestros territorios, pero rascando la herida hacia adentro, veíamos que todas tenían el origen en la misma enfermedad que es el olvido. El olvido de inversiones y de atención que han tenido todos estos territorios por parte del Estado. Se ha fijado un modelo de desarrollo que decidió concentrar la actividad económica en muy pocos puntos y el resto quedó en muchos casos sacrificados en función del desarrollo de los otros. Nosotros queremos hacer el esfuerzo de corregir ese modelo de país hacia otro que dé oportunidades a todos mediante un reequilibrio territorial.

–¿A qué se refiere con reequilibrio territorial?

–Dar oportunidades a los que no las tuvieron. Ahora tenemos los Fondos de Recuperación y Resiliencia y no se puede cometer el mismo error que se hizo con los Fondos de Cohesión.

–¿Por qué se utilizaron mal?

–Porque sirvieron para acrecentar las diferencias entre las áreas en crecimiento y las áreas en declive y no hicieron ninguna función de cohesión. El conjunto de España, a lo mejor sí que se podía decir que se estaba acercando a la media de renta de la Unión Europea, pero internamente se estaba haciendo a costa de agudizar las diferencias.

–¿Cómo se deben emplear entonces estos fondos?

–Estos fondos que se están recibiendo ahora se pueden usar de una manera mucho más inteligente de lo que se está haciendo porque se pueden utilizar para solventar los problemas sectoriales y colaborar al reequilibrio territorial en función de dónde se empleen, es decir, si España ha decidido iniciar un proceso de reindustrialización y tiene entre sus normas un principio de cohesión territorial, si esa reindustrialización la ubica, por ejemplo, en los territorios de la España vaciada, estará dando oportunidades a aquellos territorios que no la tuvieron en la anterior industrialización.

El candidato al Parlamento Europeo por la Coalición Existe, Tomás Guitarte, participa en un acto de campaña en Zamora / Miguel Ángel Lorenzo / LZA

–Ahora se habla mucho del reto demográfico y la despoblación ¿realmente se ha conseguido algo o se ha quedado solo en palabras?

–Algo sí, pero no lo suficiente. Lo que sí que hemos conseguido ha sido poner encima del debate este problema porque hasta ahora España estaba viviendo como si ese problema no existiese. También se dio un compromiso del Gobierno, pero obviamente esas medidas no son suficientes porque no se trata de un problema sectorial, son políticas que deben afectar de manera global a toda la acción del gobierno, ha de afectar a infraestructuras, a la agricultura... y eso no se ha sido capaz de hacer. Se ha querido, de cara a la galería, atender a esta necesidad, pero no han tenido la capacidad necesaria para decir que esta política de reequilibrio territorial tiene que afectar a todos los ministerios.

–¿Cómo se debería actuar entonces?

–Ha habido servicios que se han sacado de Madrid, pero no en la suficientemente potencia porque no se ha sido valiente. Se ha juzgado todo demasiado desde el punto de vista electoral y en cuanto se ha visto una oposición en Madrid que puede generar una pérdida de apoyo, se ha contenido. Entonces, lo que hace falta es una presencia política de estos territorios que defiendan estas medidas y revertir de manera importante el proceso de despoblación o de desequilibrio.

–Respecto a la fiscalidad diferenciada ¿qué plantea Existe?

–Hay que recordar que lo que se ha aprobado no es una fiscalidad diferenciada sino ayudas al funcionamiento de las empresas. Nosotros pedimos un tratamiento fiscal diferenciado parecido al que tiene Canarias que se concede en base a un artículo del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En ese mismo artículo aparecen aquellos territorios que tienen problemas demográficos graves y permanentes. Y en ese epígrafe es donde nos podemos acoger para pedir ese tratamiento fiscal diferenciado que realmente incentive actividad y empleo y solo lo conseguiremos si tenemos peso político potente.

El candidato de Existe a las Elecciones Europeas, Tomás Guitarte y el portavoz de Ahora Decide, Manuel Fuentes / Miguel Ángel Lorenzo / LZA

–¿Qué son entonces las ayudas al funcionamiento de las empresas que ya tienen Cuenca, Soria y Teruel y reclama Zamora?

–Lo que se aprobó fue unas ayudas al funcionamiento de las empresas que autorizó la Unión Europea en aquellos territorios que ellos fijan que tengan menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. La UE autoriza hasta el 20% de los costes laborales a las empresas por la contratación de trabajadores, pero el Estado las aplica dando solo el 1% de los costes laborales que significa, más o menos, que por cada trabajador que contratas le tienes que pagar 18 euros menos a la Seguridad Social. De risa. No han servido para nada y no servirán si no se incrementan. Nosotros vamos a ir a conseguir ese objetivo y tiene mucha importancia estar en Europa para abrir ese abanico y que Zamora pueda entrar en las excepciones que permite la UE.

–Respecto al sector primario, ¿qué medidas plantean?

–Para nosotros el sector primario es trascendental y lo que proponemos es que sea considerado un sector estratégico en la Unión Europea porque realiza muchas más funciones que no solo la de producción de alimentos, que por sí ya sería suficiente para considerarle ese factor estratégico. Para nosotros el sector primario es el que sustenta todavía el territorio y proponemos que se le retribuyan funciones que viene realizando y que hasta ahora no se le han retribuido, pero por las que el Estado sí que está pagando o cobrando. El mundo urbano está acostumbrado a no retribuirle nada al mundo rural, sino a que se lo dé gratis.

–¿Cómo se le podría retribuir?

–Por ejemplo, incrementar con rentas complementarias la actividad de la agricultura y de la ganadería, de manera que lo convirtiesen en un sector apetecible simplemente por el nivel de ingresos, para que hubiese relevo generacional, que no lo está habiendo, incluso para que se pudiesen incorporar nuevas personas jóvenes y que les fuese tan atractivo o más dedicarse a la agricultura.

–¿Es consciente la ciudadanía de la importancia de ir a votar?

–Quizás sea un poco complejo explicar cómo le afecta a un ciudadano estas cuestiones, pero son claves. Aunque no te des cuenta o no lo quieras percibir, lo que compras en el mercado cada día está condicionado por las políticas europeas. Si puedes comprar una cosa u otra y el precio o si puedes coger un tren o no puedes cogerlo.

