Sorteos con sabor zamorano

Tanto el Teatro Ramos Carrión como el Teatro Principal de Zamora programan el próximo fin de semana espectáculos creados por artistas zamoranos. ¿Quieres ganar entradas para disfrutar de ellos?

Por un lado, el Teatro Principal homenajea a los mayores, protagonistas de "El Desván del Principal con la obra "¿Qué cuántos años tengo?", un texto dramatúrgico y poético donde, en palabras de su autor: "hablamos de sus vidas, arrugas y cicatrices, con la intención de acercar su mundo al escenario, dando prioridad a la palabra y al testimonio veraz, y al mismo tiempo, tratando de ser respetuosos con su intimidad". Un canto al orgullo y valor de ser mayor.

La obra se podrá disfrutar los días 14 y 15 de junio a las 20:30 horas en el Teatro Principal de Zamora.

Por su parte, el Teatro Ramos Carrión acoge el espectáculo "10 años de Escena", una muestra de los mejores bailes de la escuela zamorana que lleva una década haciendo bailar y disfrutar con ritmos de todo tipo a grandes y pequeños. Un gran espectáculo creado especialmente para este aniversario donde luz, color, música y, por supuesto, baile llenarán el escenario un año más para despedir el curso y dar la bienvenida a otros diez años más.

"10 años de Escena" está programado los días viernes 14 a las 20:30 horas y sábado 15 de juno a las 17:30, 19:30 y 21:30 horas.

10 años con Escena ¿Qué es "Escena"?

Por último, pero no menos importante, no podía faltar nuestra cita semanal con el séptimo arte. Multicines Zamora nos recomienda en esta ocasión "Paradise is burning", una cinta premiada como Mejor película sueca del año y Mejor Dirección en la Mostra Venecia. La película cuenta la historia de Laura, mira y Steffi, tres niñas de 16, 12 y 7 años respectivamente que viven solas y sienten que la vida es salvaje y despreocupada, saben que su hogar es desordenado y caótico pero también feliz. Cuando se entera de que los servicios sociales van a hacer una visita, Laura oculta la información a sus hermanas decidida a arreglar la situación sin preocuparlas. A medida que se acerca el momento de la verdad, surgen nuevas tensiones que obligan a las tres hermanas a negociar la delgada línea que separa la euforia de la libertad de la dura realidad de crecer.

Participa en nuestro sorteo y disfruta de dos entradas para ir a ver esta película, o la que tu quieras.