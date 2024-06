Una oferta de empleo de película: el restaurante de 'Ocho apellidos vascos' busca zamoranos

¿Buscas empleo? ¿Quieres formar parte de la historia más reciente del cine español? Entonces, esta oferta de trabajo es para ti. En las últimas horas, se ha podido ver por el centro de Zamora capital un cartel de un establecimiento hotelero que busca camarero. Hasta ahí, todo normal; pero lo sorprendente viene por ser el anuncio del restaurante donde se filmó una de las películas españolas más famosas de todos los tiempos.

'Ocho apellidos vascos', protagonizada por Dani Rovira y Clara Lago, se estrenó en el año 2014 y hasta el día de hoy es la cinta española más taquillera en nuestro pais. Con más de nueve millones y medio de espectadores, consiguió amasar más de 55 millones de euros en los cines de España, superando a 'Lo imposible' (2012), de Juan Antonio Bayona. La secuela, 'Ocho apellidos catalanes', se estrenó en el año 2015 y reunió a más de cinco millones y medio de espectadores para conseguir una cifra algo menor que su predecesora, pero aun así nada desdeñable, de un poco más de 36 millones de euros en taquilla.

Trabajo para todo el año

El cartel, pegado en la calle Sotelo, esquina con san Torcuato, procede del restaurante Bedua, donde se rodó la película. En él tuvo lugar la escena en la que Rafa come con Amaia y Koldo, padre de esta, y durante toda la comida tiene que hacerse pasar por vasco, ocultando su origen andaluz. Se trata de uno de los fragmentos más destacados de la historia, y donde surge la conversación que da nombre a la cinta: "Gabilondo, Urdangarín, Zubizarreta, Arguiñano, y luego ya por parte de ama: Igartiburu, Erentxun, Otegi... y Clemente".

El restaurante, ubicado en Zumaia (Guipúzkoa) necesita camarero para todo el año, no solo para la temporada estival. Así que, si buscas empleo y no te importa cambiar de aires por unos un poco más frescos y más al norte, no lo dudes, este restaurante de película tiene un trabajo para ti.