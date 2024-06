Lista oficial de los beneficiados por las ayudas de alquiler de vivienda en Zamora

Si solicitaste entre diciembre de 2023 y enero de 2024 la ayuda al alquiler de vivienda de la Junta de Castilla y León, hoy mismo podrás saber si te la han concedido o denegado. Lo ha hecho público este jueves la Junta de Castilla y León a través del BOCYL mediante la publicación de la orden de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones destinadas al arrendamiento de vivienda 2023.

Alrededor de un millar de zamoranos acceden cada año a esta ayuda. En este caso, la cifra asciende a 1.080 beneficiados con un importe global de las ayudas de 2.141.277 euros.

La línea de incentivos tiene una trayectoria de ocho años y supone una inyección importante para los beneficiarios, ya que el importe medio asciende a 1.800 euros y en un número de casos importante se eleva hasta los 2.400 euros.

Causas de denegación

Algunas de las causas más frecuentes de denegación de la ayuda son el hecho de no estar al corriente con la Agencia Tributaria o la Seguridad Social -aunque sean mínimos importes-, no estar empadronado en la localidad o que la solicitud no venga acompañada de la documentación necesaria.