Exámenes "asequibles" aportan confianza en la EBAU en Zamora

"He venido tranquilo y voy a terminar tranquilo", sentenciaba Daniel Machado Fuentes, del IES La Vaguada, tras salir de su segundo examen de esta EBAU 2024, el de Historia de España, satisfecho por cómo le había salido. Coincidía con el resto de sus compañeros en que las primeras pruebas de esta convocatoria estaban siendo "asequibles". Ahora le toca cruzar dedos para que los exámenes de Matemáticas –en la jornada de hoy– y de Física, el viernes, sigan la misma línea, aunque asegura que son los que mejor tiene preparados para llegar a ese 9,6 que le permitan estudiar Actividad Física y Deportiva en León. "Lo veo un poco complicado, pero voy a ir a por todas", aspira.

Los estudiantes, preparados para la prueba de Lengua y Literatura. | Ana Burrieza / B. Blanco García

Lengua y Literatura fue el primero de los exámenes de la jornada. "Uno llega un poco nervioso, porque es el primero y todo es, además, un poco frío", se refiere Eduardo Bermúdez, del IES Aliste, en relación al ambiente que se vive en los pasillos de la Escuela Politécnica Superior, con esa tensa espera, todos DNI en mano, ante minutos que se hacen eternos antes de entrar en el aula y repasando por última vez los apuntes. "Pero hemos practicado mucho en los últimos dos meses, haciendo exámenes modelo para familiarizarnos con el sistema", explica.

En su caso, se queja de que el temario de Historia de España "es muy extenso", por lo que reconoce que no le ha dado tiempo a estudiarlo como quería. "He hecho resúmenes y esquemas, pero no llegado lo suficientemente preparado como hubiera querido para desarrollar la prueba correctamente". Lo que peor llevaba eran los últimos temas de la materia, "porque, además, en el curso casi ni nos da tiempo a verlos".

Aun así, apunta que pensaba que iba a salir "un poco más angustiado, pero lo hago con la cabeza alta" y la esperanza de poder estudiar también Ciencias de la Actividad Física y Deporte en León.

Fáciles de entender

Otra estudiante del IES La Vaguada, Sandra Roncero, también considera que el examen de Lengua y Literatura fue llevadero. "No han tocado temas muy complicados y los textos parecían fáciles de entender", agradece. Y es que en esta prueba, se preguntaba por la generación del 98, Rubén Darío y Antonio Machado —un tema recurrente en cada edición— Camilo José Cela y Miguel Delibes o el teatro de las década de los setenta a la actualidad, con la figura de Luis Alonso de Santos.

En cuanto a los textos para analizar y comentar, en la EBAU se volvió a confiar en el periodismo, con un artículo de opinión de Víctor Lapuente sobre la juventud de hoy o un editorial de El País sobre la actual lacra del edadismo.

Dos compañeros conversan antes de iniciar el examen. / Ana Burrieza

En caso, en vez de Historia de España se examinó de Historia de la Filosofía, desarrollando conceptos de diferentes filósofos y haciendo comparaciones entre Platón y Aristóteles y Descartes con Hume. Su objetivo es poder hacer la carrera de Medicina o Enfermería. "Sé que se necesita una nota muy alta, sobre todo para la primera, pero tengo esperanza, porque en Bachillerato me ha quedado una buena media", señala.

En la línea de años anteriores

Un grado de la rama sanitaria también está en la lista de deseos de Javier Terrón, del IES Aliste, aunque reconoce que estos exámenes del primer día no los tenía muy preparados, "aunque he tenido suerte con Lengua, porque me ha salido uno de los temas que estudié", aplaude, señalando que los comentarios de texto "están en la línea de años anteriores". De la prueba de Historia no espera gran cosa. "He escrito lo que me sabía, sobre todo lo relacionado con el descubrimiento de América y los conceptos", donde entraron desde la romanización hasta los concilios de Toledo, Taifas, la batalla de las Navas de Tolosa o el significado de la mesta.

Su compañera Inés Lobo, al contrario, considera que el examen de Historia "fue bastante fácil, con preguntas que no iban a pillar" y especialmente bien le salieron las relacionadas con la Guerra Civil, Franco o Primo de Rivera, "las de los siglos XIX y XX", enmarca. "Que me haya salido los primeros exámenes tan bien me deja más tranquila para el resto de días", reconoce. Por delante le quedan las pruebas de Matemáticas y Química, con el objetivo de poder alcanzar la nota necesaria para comenzar el próximo curso el grado de Psicología en la Universidad de Salamanca. "La nota de Bachillerato ha sido buena, así que tengo esperanza", confiesa.

