¿Cuándo y cómo podrás conocer las notas de la EBAU en Zamora?

La EBAU ya está en marcha en Zamora para más de 600 preuniversitarios que se enfrentan a uno de los exámenes más decisivos de sus vidas. La Prueba de Evaluación para el Acceso a la Universidad ha arrancado este miércoles entre nervios, folios, esquemas y últimos repasos.

Las pruebas se desarrollarán durante los días 5, 6 y 7 de junio en la Escuela Politécnica Superior de Zamora, en la Facultad de Ciencias de la Educación, en el IES León Felipe de Benavente, en el IES Cardenal Pardo Tavera de Toro y en el IES VAlverde de Lucerna de Puebla de Sanabria.

Las notas

Una semana después de finalizar la EBAU llegarán las calificaciones: el día 14 de junio. Estarán disponibles a partir de las 10 de la mañana en la web de la USAL.

Todos los alumnos deberán ir provistos del resguardo de matrícula y del DNI para su identificación. Para el acceso al aula se realizará el llamamiento por su nombre y apellidos, comprobando su DNI, y se les entregará la ficha provisional. Los jóvenes deberán ocupar el mismo lugar en el aula durante los días de las pruebas y no se podrá abandonar el aula hasta media hora después de comenzado el examen. Tampoco se permitirá entrar a un estudiante después de transcurridos los 30 minutos iniciales de cada prueba.

Chuletas: no te arriesgues

Si hay algo que se te haya quedado en el tintero, nunca es buena idea copiar. Ni con la chuleta más sofisticada del mundo. Si te pillan... te la juegas. En ese caso, te invitarán a abandonar inmediatamente el examen de la correspondiente material, serás identificado por la persona responsable de la sede en la que te encuentres y ella misma dará cuenta al tribunal de lo sucedido.

El problema no es que te suspendan ese examen sino que no podrás presentarte a ningún otro de la misma convocatoria y todas las pruebas que ya hayas realizado serán calificadas con cero puntos. Además, ni te molestes en pedir la devolución de las tasas de matrícula porque no tienes derecho a ello.

El tribunal considerará que una persona está copiando si se detecta la tenencia de calculadoras, audífonos, teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos que sean programables, con capacidad para el almacenamiento de voz y/o datos o trasmisión de los mismos. Tampoco se permite el uso de relojes que aporten algunas prestaciones equivalentes a las anteriores. Todos estos elementos deben estar fuera del alcance de quienes se están examinando.