"La provincia de Zamora tiene un déficit de infraestructuras que lastra su desarrollo económico"

Raúl de la Hoz Quintano, candidato del Partido Popular al Parlamento Europeo, hace un llamamiento a la sociedad zamorana para que el próximo 9 de junio acudan a las urnas para mostrar su "rechazo" a Pedro Sánchez.

–¿Qué quiere decir el Partido Popular con el eslogan "Tu respuesta"?

–Tu respuesta es la respuesta que esperamos puedan dar los españoles a tres preguntas. A si España merece seguir en esta situación de absoluto caos desde todos los puntos de vista que estamos viviendo. Si queremos una España fuerte en Europa, fiel a sus valores y principios e igualmente fiel a los intereses de los ciudadanos a los que representan, especialmente a los que viven en el medio rural. Y la tercera pregunta es: qué Europa es la que queremos construir de cara al futuro.

–¿A qué se refiere con la situación de absoluto caos?

–Es más que evidente la necesidad de que el pueblo español dé una respuesta a la situación que estamos viviendo: al Sánchez atenazado por la corrupción, ya no de su partido sino de su propio entorno personal. Las noticias que estamos conociendo en torno a la investigación judicial sobre su mujer hacen que se necesite una respuesta a los españoles. Sánchez debe dar las explicaciones debidas que no está dando, ocultándose en la acusación constante de fango de mentira y de no sé cuántas cosas más a la oposición que no le va a servir en absoluto para eludir su responsabilidad. Y esa también ha de ser la respuesta de los ciudadanos el día 9 de junio, la opinión respecto de lo que está sucediendo en nuestro país.

Europa no está tan alejada

–¿Cree que la población es consciente de la importancia de estas elecciones?

–Es cierto que hay un alejamiento respecto de la importancia de lo que nos jugamos el próximo día 9 de junio. Sí que es verdad que hemos visto muchas veces como Europa figura como algo quizás excesivamente alejado de los intereses, de las necesidades, de las demandas de los ciudadanos y no somos conscientes de que, por ejemplo, el 70% de la normativa que regula nuestro día a día surge de las instituciones comunitarias. Vamos a elegir el parlamento más importante del mundo, donde se toman las decisiones que afectan a millones y millones de europeos y, por tanto, también a todos los españoles.

Raúl de la Hoz en Zamora / Ana Burrieza

–¿Cómo van a trasladar a los ciudadanos la necesidad de acudir a las urnas?

–Es nuestra responsabilidad como partidos políticos trasladar la importancia de ser fuertes en Europa, de tener una posición firme, de hacer una defensa tenaz de los intereses de nuestro país en el sector de automoción y en el sector primario. Por ejemplo, en nuestra visita a Cobadu nos han trasladado su preocupación por una norma que surge de la Unión Europea con un tinte radicalmente ecologista que perjudica, nada más y nada menos, que al desarrollo del sector ganadero de nuestra Comunidad Autónoma, únicamente porque han triunfado en el Parlamento Europeo planteamientos ideológicos radicales conservacionistas del medio ambiente. Por eso, hay que estar presente, tener una posición fuerte y saber defender los intereses de España y debe de ser también algo que los españoles tengan en cuenta a la hora de votar el próximo 9 de junio.

Vamos a pelear el Europa para que el Corredor Atlántico y la Ruta de la Plata sean una realidad cuanto antes

–Habla del sector primario, ¿cuál es el programa que defiende el PP en Europa respecto a la agricultura y la ganadería?

–Es una de las banderas que estamos enarbolando en esta campaña electoral. Desde el Partido Popular tenemos claro que es absolutamente necesario que las políticas que se adopten y que afectan a los agricultores y ganaderos atiendan a la necesidad de mantener un sector primario fuerte como base del crecimiento y desarrollo económico de la Unión Europea. Desgraciadamente lo que estamos viendo es que, en ocasiones, el triunfo de planteamientos ideológicos radicales como los que defiende la candidata del Partido Socialista, la ministra Ribera, van en detrimento y perjuicio de los intereses de nuestro sector primario.

Las medidas del PP

–¿Qué medidas plantean desde el Partido Popular?

–En primer lugar, el mantenimiento del sector primario como sector estratégico. En segundo lugar, el mantenimiento de una PAC en las condiciones en las que ahora mismo está flexibilizando y desburocratizando su esencia. Y por último, la protección de nuestros alimentos, del sector alimentario para que no se vea amenazado, como lo está en este momento, por productos que vienen de fuera y que no cumplen en absoluto los estándares de calidad que estamos exigiendo y que la Unión Europea exige a nuestros productos. Son de las denominadas cláusulas espejo que deben de imponerse en toda relación comercial con terceros países, única y exclusivamente para proteger a los productos que nacen del campo y que surgen de nuestra tierra.

–En cuanto a la despoblación, ¿qué soluciones ofrece su partido para intentar poner freno a esta situación que adolece a provincias como Zamora?

–Desde el Partido Popular consideramos absolutamente necesario que las políticas de reto demográfico se conviertan en políticas estratégicas de la Unión Europea. Debe existir un vicecomisario de reto demográfico en la Unión Europea y que se desarrolle, por fin, una estrategia de lucha contra la despoblación. No basta con desarrollar políticas de fomento de la natalidad, también hay que atender al envejecimiento de la sociedad europea. Luchar contra el reto demográfico no es un problema exclusivo de la provincia de Zamora ni de la comunidad autónoma de Castilla y León, ni siquiera de España, es un problema que está afectando al 80% del territorio de la Unión Europea y eso exige que nos tomemos en serio el desarrollo de las políticas de lucha contra la despoblación, para lo cual es necesario crear ese vicecomisario de reto demográfico, pero es mucho más importante que, de forma consensuada con las comunidades autónomas y con los estados, la Unión Europea desarrolle una estrategia de lucha contra el reto demográfico.

El 70% de la normativa que regula nuestro día a día surge de las instituciones comunitarias

–¿En qué tiene que consistir esa estrategia?

–Es una estrategia que, necesariamente, debe de abordar el desarrollo de las infraestructuras, la conectividad, la prestación de servicios y la generación de oportunidades en el medio rural. En definitiva, estrategias con fondos comunitarios y apoyo fiscal. Políticas concretas que, dotadas de fondos suficientes, sirvan para que, en colaboración con las administraciones territoriales, se pueda intentar poner freno al reto demográfico y a la despoblación que afecta a toda Europa.

Fiscalidad diferenciada

–Respecto a la fiscalidad diferenciada ¿cuál es su opinión?

–La fiscalidad diferenciada se ha demostrado como un arma útil para la atracción y el mantenimiento de empresas en las zonas despobladas por ayudarles desde el punto de vista fiscal. Es decir, introducir medidas que beneficien fiscalmente a las empresas que quieran instalarse en el medio rural o que mantengan su actividad en el medio rural y así compensar la desigualdad o la descompensación que tienen con las empresas que operan en el entorno urbano.

–¿Cuáles son esas grandes infraestructuras que necesita Zamora y la comunidad de Castilla y León para ponerse a la altura del desarrollo económico de la Unión Europea?

–Lo ha expresado hace muy poquitos días la sociedad zamorana y todas sus instituciones en la movilización por el tren Ruta de la Plata. Efectivamente, Zamora tiene un déficit de infraestructuras que lastra su desarrollo económico y que florece cuando se analizan los datos económicos, especialmente aquellos que hacen referencia a la población. Pero Zamora, yo creo, está cansada de tantas promesas y de tantos estudios y previsiones y necesita ya realidades. El ejemplo es el Corredor Atlántico y la Ruta de la Plata.

Raúl de la Hoz en Zamora / Ana Burrieza

–¿Qué han hecho desde el Partido Popular para luchar por estas infraestructuras?

–Desde el Partido Popular hemos peleado para que la Ruta de la Plata deje de formar parte de la red global y pase a formar parte de la red básica y, por lo tanto, pueda estar ejecutada en el año 2040. Pero del Gobierno de España no hemos escuchado nada más que la promesa de realizar un estudio, alargar como siempre los problemas para no resolverlos. Nosotros hemos peleado y vamos a seguir peleando en Europa para que el Corredor Atlántico sea una realidad cuanto antes, para que la Ruta de la Plata sea una realidad cuanto antes y vamos a seguir es reivindicando que el Gobierno de España que deje de tomar el pelo a los zamoranos y que, más allá de promesas, convierta las necesidades en realidades porque no solamente se trata de la Ruta de la Plata, también del desarrollo de la A11 o la necesidad de tomarnos en serio el desarrollo de la vivienda con una política adecuada que sirva también para generar población en el medio rural.

Preocupación por la vivienda

–Sobre el tema de la vivienda, hay una notable preocupación por el acceso a la misma de la población más joven que también se enfrenta al reto de conseguir un puesto laboral estable para desarrollar su proyecto de vida.

–La situación de los jóvenes en nuestro país es en este momento calamitosa. Creíamos que no íbamos a ver una generación que viviera peor que la anterior y ya estamos observando como eso que no ocurría en España desde hacía mucho tiempo que era que las generaciones venideras vivieran peor que las de sus padres, pues está haciéndose la realidad. Nuestros hijos van a vivir peor que nuestros padres porque sencillamente no tienen capacidad de acceder a un puesto de trabajo suficientemente remunerado y, menos aún, a una vivienda demorando su emancipación.

España recibe fondos como consecuencia de lo mal que lo ha hecho Pedro Sánchez

–¿Qué ayudas se pueden impulsar desde Europa para favorecer a los jóvenes de la región?

–Eso requiere, en primer lugar, de una política de generación de empleo, adecuada a las necesidades de nuestro mercado laboral y no generar las diferencias que estamos viendo en este momento de paro y de falta de demanda en la cobertura de algunos puestos de trabajo, pero sobre todo desarrollar una política de vivienda seria y coherente, que es donde nos vamos a centrar en el futuro.

–¿Cómo va a ser esa política en la que se quieren centrar para cambiar esta situación?

–Se trata de llevar a cabo una política seria y coherente que permita que finalmente las grandes cantidades de dinero que la Unión Europea está destinando a políticas de vivienda lleguen realmente a quienes las necesitan; a los jóvenes. No solo mediante la construcción de un parque público de viviendas como el que estamos construyendo en Castilla y León con fondos comunitarios que nos va a permitir poner al servicio de los jóvenes 2.500 viviendas, sino también con ayudas financieras. Y, por eso, estamos planteando, que el Banco Europeo de Inversiones, que es la herramienta financiera que tiene la Unión Europea para ayudar a la economía, avale hasta el 95% del precio de la primera vivienda que adquieran jóvenes menores de 35 años. Eso será un soporte financiero fundamental que hará posible que se facilite el acceso a la vivienda. Además, si eso lo completamos con una política de generación de parque público, estaremos ayudando, en parte, a paliar el gran problema que tienen los jóvenes de acceso a la vivienda.

Las palabras de Iratxe García

–En cuanto al Plan de Recuperación, señalaba Iratxe García hace unos días en Zamora que "mientras ellos estaban trabajando para que éste fuera una realidad y llegara el dinero a todos los territorios, el Partido Popular lo único que ha hecho es poner piedras en el camino, trasladando el mensaje a la Unión Europea de que España no era un país fiable y no merecía los fondos europeos".

–Eso es una absoluta mentira. El Partido Socialista cree que una mentira a base de repetirla tantas veces puede convertirse en una realidad y, eso, es considerar que los ciudadanos somos idiotas y los ciudadanos no somos idiotas. España está recibiendo una ingente cantidad de dinero proveniente de la Unión Europea, no como consecuencia de que Sánchez sea un fenómeno y haya negociado fenomenal los intereses de España, sino como consecuencia de que la Unión Europea, a través de tres personas nada sospechosas de ser socialistas, como son Lagarde, Von der Leyen y Merkel, decidieron introducir ayudas económicas para salir de la crisis. Así, establecieron unos criterios de reparto basados en dar más dinero a aquellos que habían tenido un mayor impacto económico como consecuencia del Covid tanto en PIB como en desempleo y el algoritmo que se generó determinó que los dos países que más impacto habían sufrido en sus economías, porque sus gobiernos peor habían gestionado la crisis, eran España e Italia. Por eso, son los dos países que más fondos reciben. Como consecuencia de la mala gestión del Covid en Italia, el primer ministro italiano dimitió. Y como consecuencia de la mala gestión del Covid en España, el señor Sánchez pretende darnos lecciones de negociación absolutamente falsas.

La situación de los jóvenes es calamitosa, no pueden acceder a un trabajo estable y a una vivienda

–¿Se están gestionando correctamente estos fondos europeos?

–Estamos recibiendo una cantidad muy importante de fondos que no se están gestionando adecuadamente y que no están llegando a quienes lo necesitan, a los empresarios para que generen riqueza. De los 163.800 millones de euros que habrían de llegarnos, únicamente nos han llegado 30.000 millones de euros en tres años. Quedan todavía tres años. Tenemos que gastar 130.000 millones de euros en tres años cuando en los tres años que llevamos hemos gastado solamente 30.000 millones de euros. Algo que sabemos imposible.

Gestión de fondos

–¿Cómo se deberían de gestionar entonces estos fondos?

–Necesitamos una gestión más ágil con mayor colaboración de las comunidades autónomas que sabemos de gestionar fondos, más transparente y que llegue de verdad a los empresarios porque de esos 30.000 millones de euros, el 80% ha llegado a las administraciones públicas y solo el 20% han llegado a los empresarios, a las economías más necesitadas. Así es imposible seguir avanzando. Y luego están las mentiras del Partido Socialista.

–¿A qué mentiras se refiere concretamente?

–El PSOE está intentando hacer ver a la ciudadanía que España recibe los fondos europeos como consecuencia de lo bueno que es Sánchez y no, España recibe fondos como consecuencia de lo mal que lo ha hecho Sánchez y de lo lastrada que está nuestra economía y esta Europa solidaria, a veces tan aborrecida por algunos, es la que está ayudando a nuestro país a recuperarse económicamente de la mala gestión de Sánchez y su gobierno.

Suscríbete para seguir leyendo