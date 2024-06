Premios CEOE-Cepyme: El valor de la estima al esfuerzo

Todos ellos mencionan el espaldarazo, la subida de la autoestima, que supone recibir el reconocimiento de tu gremio y de tu gente por el esfuerzo y el sacrificio frente al negocio propio en una provincia como Zamora, en la que los cuatro galardonados por la CEOE-Cepyme en la Gala del Empresario del Año 2023 siguen la senda de pequeñas empresas que han ido cogiendo brío a base del tesón de sus creadores. Raúl Pérez, de Alcosal; María García, de Lácteas Zamoro; Marimi y César Anda, de Conservas Anda; y Ángel Viñas, de Ángel Óptico, se emocionaron el viernes al agradecer sus premios.

ALCOSAL, PREMIO EMPRESARIO DEL AÑO

Rubén Pérez, gerente del Alcosal. / Jose Luis Fernández

Raúl Prieto: «Es importante este reconocimiento al trabajo diario»

Los dueños de la veterana a empresa de construcción que nació en Aliste en 1988, Alistana de Construcción S. L., están sobrepasados por "la repercusión" que ha tenido esta sorperdente distinción de la CEOE-Cepume con el Premio Empresario del Año 2023, reconocimiento "inesperado", apuntaba su gerente Rubén Pérez para manifestar que "estamos abrumados por la cantidad de llamadas que hemos recibido, la gente nos felicita" por esa trayectoria amplia que ha ido diversificando la sociedad que cuenta "con 40 trabajadores y factura entre dos y tres millones de euros, con actividad también en provincias limítrofes a Zamora".

El galardón exalta el éxito en el sector de la construcción desde Aliste, donde inició la actividad con la construcción de estructuras de hormigón a partir de la experiencia de sus fundadores, Bonifacio Pérez Blanco, Rafael García Prieto y Marciano Pérez Blanco. En 2007, creó Zacosal, dedicada a la construcción; y en 2023 con Conzalesal para mejorar el servicio de construcción de estructuras e ingeniería.

Raúl Pérez quiso reseñar este viernes, 31 de mayo, la "importancia de este reconocimiento al trabajo que estás haciendo día a día, que, a veces, no sabes si lo haces bien o no", de ahí su agradecimiento por el Premio recibido para continuar con ese tesón en la promoción y construcción de viviendas, actividad en la que está centrada esta empresa tras diversificar el negocio primitivo.

MARISA GARCÍA VALBUENA: PREMIO A LA MUJER EMPRESARIA

María Luisa García Valbuena, dueña de Lácteas Zamoro. / Jose Luis Fernández

Marisa García Valbuena: «Estos premios te impulsan en estos tiempos difíciles»

La propietaria de Lácteas Zamoro, María Luisa García Valbuena, no ocultaba su "ilusión tremenda" por recibir el Premio a Mujer Empresaria del Año de la CEOE-Cepyme de Zamora mientras ensalzaba el valor de estos premios que "te motivan e impulsan a seguir trabajando" e imprimen positivismo a quien los recibe, "piensas que igual no lo estamos haciendo mal, que merece la pena seguir haciendo esto, en momentos difíciles y complejos, en lo que creemos pero hay momentos de debilidad en los que no sabes si merece la pena tanto esfuerzo".

Esta mujer sustituyó a su marido fallecido en 2021 al frente del negocio familiar que habían creado juntos en 1999, una aventura que a Juan Uña Prieto le apasionaba y que esta funcionaria pública, secretaria de ayuntamientos, decidió continuar. Abandonó su trabajo para hacerse cargo de la gestión junto a su hijo mayor, el pequeño estaba estudiando, matiza Maite.

"Tengo que decir que ha sido un proceso duro, con un duelo" de por medio por la pérdida de su marido, "pero estamos aquí, en este punto, con una vocación de seguir aprendiendo y de seguir haciendo las cosas lo mejor que podemos y que sabemos". Con 26 trabajadores a su cargo, elaboran queso con leche cruda de oveja, el "Ciudad de Sansueña", elaborado, sobre todo, "con amor y dedicación". Lanzan unos 700.000 kilos de este producto al año que se traducen en 8,5 millones de facturación.

CONSERVAS ANDA, PREMIO A LA INDUSTRIA

Los hermanos Anda, Mariami y César, escuchan los discursos. / Jose Luis Fernández

Marimi Anda: «Mi madre está muy ilusionada, trabajó mucho con mi padre»

La matriarca de los Anda, que todavía resiste la embestida del paso del tiempo y del trabajo duro que la forjó como empresaria junto a su marido Florentino Anda, creador de conservas Anda en Toro, "vive este premio de la CEOE-Cepyme con mucha ilusión", declara con orgullo la única hija del matrimonio, Mariami, quien recogió ayer el Premio a la Industria de la patronal zamorana.

Mi madre "ha trabajado en la cadena y con los cuatro hijos, llegaba a casa y todavía tenía la tarea de la crianza y la casa", destaca esta profesora de dibujo que un día decidió desviar el camino de la enseñanza hacia el negocio familiar, "quería algo más movido". Son 30 años compartidos con sus hermanos Cándido y Eduardo y no se arrepiente, y esta distinción resulta "un acicate para la atuoestima de la empresa y el trabajo que hemos hecho, te gusta y mucho cuando se te reconoce el esfuerzo" que continúa la saga de Florentino, "ya estamos en la cuarta generación, mi hijo y mi sobrino están en el negocio".

Marimi Anda habla de "un camino duro porque mi abuela abrió la fábrica, mi abuelo era funcionario y los dos lo llevaban el negocio". Fue su padre el que se vino con sus hijos, Mariami con 5 años, para ampliar el negocio en la finca El Canto, "la vega de Toro tenía una fama exagerada. En principio, se fabricaba tomate", pero su padre fue ampliando la variedad de productos salvados los años en los que iba ofreciendo los botes de conserva a las tiendas de Zamora.

ÁNGEL ÓPTICO, PREMIO AL COMERCIO

Ángel Viñas durante su discurso de agradecimiento. / Jose Luis Fernández

Ángel Viñas: «Que te premien por el trabajo que te gusta es un orgullo»

Ángel Viñas agradeció "que te premien por un trabajo que te gusta hacer, es un orgullo", como lo es colaborar para "que los zamoranos y las zamoranas tengan una buena salud visual, que confíen en ti" es otro reconocimiento que les llega directamente desde sus clientes. "Estamos muy contentos, es algo que no esperábamos", expresó este 31 de mayo al recibir este Premio al Comercio de la patronal zamorana por la creación de un negocio en 1994 con la colaboración de su esposa, Isabel, un técnico de taller y una auxiliar de óptica.

El matrimonio se enfrentó a un reto que ha conllado un gran esfuerzo y profesionalidad a lo largo de estos 30 años en los que no ha ahorrado en tecnología para convertir su centro en uno de referencia. La incorporación de su hija Sara, tras crusar en Madrid optometría y audiología y la ampliación del negocio lo convierte en puntero en Castilla y León, "al principio teníamos mucho miedo por el cambio tan grende que suponía la ampliación, la ubicación en otra calle, ha sido un cambio rotundo", apunta, para explicar que "ahora tenemos más prestaciones para los clientes, un mayor equipo, nueve personas en total, y mejor organizado. Estamos muy contentos". Este garlardón ocupará un lugar especial, es incentivo para "ir trabajando con más delicadeza, si cabe, con el mejor instrumental, como llevamos haciendo, y poder dar el servicio que se merece a Zamora".

