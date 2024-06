"La vida es un desafío permanente y hay que mirarla con el saldo en positivo"

La polifacética Bibiana Fernández se sube el domingo día 2 a las 19.00 horas al escenario del Teatro Ramos Carrión para representar por primera vez "La señora".

–En cuestión de unas horas defiende ante público una nueva obra.

–En el momento en el que sales a un escenario, la obra arranca y hay público supone una cuestión de respeto a los espectadores a los compañeros y a ti misma. Es una primera vez y, siempre, en cualquier cosa en la vida, es un despiste para bien o para mal. Para mí es una responsabilidad cada una de las cosas que realizo, más el caso de una obra de teatro que está sujeto a un texto y existe una necesidad de llegar, al menos, al pie.

–¿Qué tiene de especial para usted el pisar un escenario?

–No hay nada que me ponga más nerviosa que una primera vez en teatro, pero tampoco hay nada que sea equivalente al teatro porque en el teatro tienes una respuesta inmediata de público. Cuando estás entre bambalinas y te toca, saldría corriendo del miedo. Ese momento no se lo deseo a nadie (risas), cuando la función ya arranca bajan las pulsaciones, pero nunca desaparece porque cada día el público es nuevo y cada día la responsabilidad es la misma, pero tú estás acostumbrada.

Bibiana Fernández en "La señora" / Cedida

–¿Por qué se embarcó en este nuevo proyecto teatral?

–Lo primero que da el teatro no tiene que ver con ninguna otra cosa. Me gustan todos los trabajos que hago y me siento satisfecha con todos, pero el teatro me pica. Llevaba dos años fuera de los escenarios tras "La última tourné". El equipo es muy joven, con un director y unos actores jóvenes y se respira esa ilusión que se tiene cuando se es joven y eso te contagia de pasión y, sobre todo, es una función que se aleja de mi zona de confort. Para mí la vida es riesgo y es curiosidad y cuanto más viva estés, más viva estás en todos los sentidos porque la vida es curiosidad por encima de la edad que es un número, aunque tú te encuentras más cansada con 70 que con 40. El teatro es una pasión cuando te gusta hacer teatro, me gusta hacer giras porque el teatro es bueno que se pasee por España. Los compañeros las experiencias, los amores... todo suma porque la vida hay que mirarla con el saldo en positivo.

–¿Cuál es el argumento de la función?

–Es una actriz muy famosa que fue niña prodigio y que ahora está retirada de las tablas. Tiene dos hijos adoptivos que la convencen para volver con un espectáculo que a ella le habían censurada antaño que es "Las criadas" de Jean Genet. A partir de ese punto se desarrolla la trama de la función. Es una mujer que vive anclada en otro tiempo porque se cortó su vida en un momento dado y en su vuelta ella regresa como si no hubiera pasado el tiempo.

–¿Qué es lo más complejo de dar vida a otra mujer?

–Es un personaje que no está nada cerca de mí. Yo estoy loca, pero mis locuras son muy cotidianas. Soy una mujer de carácter impulsivo, muy pasional, sensata y tengo los pies pegados a la realidad, aunque mi realidad no tenga nada que ver con la realidad cotidiana de las demás personas.

Bibiana Fernández con sus compañeros de reparto. / Cedida

–Usted no está sola en la escena. ¿Con quiénes comparte el peso de la obra?

–Habitualmente serán Xoán Fórneas y César Vicente, pero este último está rodando una película en Huelva, por lo que en la actuación de Zamora su papel lo encarnará Javier Ruesga, que interpretará indistintamente los dos personajes de los hijos. Son tres actores jóvenes con mucha experiencia teatral y un director, Pablo Quijano, que está apasionado por su trabajo y que está fascinado con la aventura. Son sangre nueva que yo los vampirizo y trato de alimentarme de ellos (risas).

–¿Esa pasión es importante para usted?

–Yo he tenido la suerte de trabajar con gente que le gusta lo que hace. Cuando haces las cosas que te gustan siempre hay un plus de pasión. Los sábados coincido con un joven de 80 años, Miguel Rellán, un grande de cine y teatro, que acaba de concluir su película 101. La gente de 80 años de ahora no es como los de 80 años que yo conocí en mi infancia, que eran viejitos, Mick Jagger tiene esa edad y recorre 50 metros de escenario.

–Habla de la edad y encarna a una mujer madura cuando no es muy habitual que haya papeles para mujeres mayores de 50 años.

–Una mujer madura...y tanto que estoy a punto de caerme de madura (risas). Es verdad que para el cine las mujeres están más limitadas que los hombres, pero en cambio el teatro te permite hacer papeles de edad que ronden un poco la tuya, por arriba y por abajo, y no interfiere. El teatro es un lugar donde tu puedes alargar tu carrera.

La actriz Bibiana Fernández. / Cedida

–¿Por qué?

–Porque el público no tiene que verte más guapa o más joven, te tiene que ver en función del personaje que interpretes. Tienes que hacer de una madre, de una abuela... o de lo que te toque en cada momento de una persona adulta, porque ser joven eternamente es muy cansado. La licencia teatral permite que una grande como la señora Nuria Espert haya interpretado a Doña Rosita y Bernarda Alba con 70, y el personaje tener 50.

–Tras Zamora, ¿qué vida va a tener "La señora"?

–Vamos a tener otra previa en Astorga y Palencia, luego paramos y entramos en Madrid, paramos y empezamos la gira que nos llevará por España. Va a tener una larga vida y con esa pretensión lo hago, porque las giras te dan la oportunidad de pasear por todo el país una función y que la gente tenga la posibilidad de verla sin tener que trasladarse a Madrid porque su situación personal, laboral o económica no se lo permite.

–Usted ha trabajado con grandes directores como Pedro Almodóvar, Fernando Trueba, Vicente Aranda o Álex de la Iglesia y, entre otros muchos actores, con Loles León o Manuel Banderas.

–Todos ellos me han marcado de alguna manera. Cada trabajo te deja una huella. Es como las parejas que no significan todas lo mismo, pero en un momento determinado de tu vida implican subir un piñón.

–En su amplia carrera, ¿qué papel o trabajo ha supuesto un antes y un después?

–Yo siempre estoy en el después. Los que vas haciendo como está ya hecho, tengo buen sabor de boca. Unos fueron más fáciles que otros. He trabajado con un motón de profesionales, pero el desafío está en lo que está por llegar. La vida es un desafío permanente y siempre está empezando porque está proyectada en el futuro que un reflejo de nuestra vanidad. Tengo por delante un montón de cosas que me proponga la vida, que me guste y que me reten. Además, no sé estar sin hacer nada.

