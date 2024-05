Las criaturas fantásticas de Miguel de Unamuno

Sillas humanizadas, grifos perrunos, insectos que tienen por cabeza las de una mujer, setas con piernas o una radio con rostro y piernas masculinas y cola de reptil suponen algunas de las divertidas, imaginativas y surrealistas propuestas que presenta el artista zamorano Miguel de Unamuno Vera en una galería de arte madrileña.

El artista reúne en la galería Tomás Rincón un total de 17 obras, de tamaño mediano, que componen su última seria que ha bautizado con el nombre de Bestiario urbano.

"Desde pequeño me han gustado los bestiarios medievales con figuras mitológicas y misteriosas, con seres imaginarios que vivían los bosques y con figuras desconocidas que mezclaban animales y humanos" describe el zamorano.

Esa querencia ha hecho que sea una temática que ha rondado la cabeza de Miguel de Unamuno y que finalmente, a lo largo de medio año, la ha materializado en su propio compendio de criaturas singulares. "He querido hacer uno, pero mucho más moderno y lo he bautizado como bestiario urbano, donde he creado seres imaginarios mezclando humanos y animales e incluso objetos" describe su creador.

Características

Cada obra, totalmente distinta a la anterior, la ha gestado primeramente en bocetos con ordenador "donde mezclo muchas cosas, modifico los tamaños, la disposición…" enumera el artista y diseñador gráfico que ha optado por un colorido muy vivo.

Creaciones de "Bestiario urbano" / cedida

Una vez con la composición decidida el creador traslada lo hecho de manera digital a papel. En esta parte del proceso "muchas veces improviso, cambio los colores... aunque suelo respetar la composición, atestigua De Unamuno Vera que confiesa que se divirtió mucho efectuando la serie donde ha empleado una mezcla muy ecléctica de técnicas desde grafito, tinta, bolígrafo pasando por los lápices de colores.

Proyectos

Entre los proyectos que afronta el artista para los próximos meses figura la exhibición en Guadalajara de su anterior trabajo "Gente de la noche", una serie gestada durante la pandemia donde plantea enigmáticas figuras aisladas envueltas en inquietante halo de tristeza y melancolía.

El hacer Miguel de Unamuno Vera, transita entre el arte digital, el dibujo, el grabado y la pintura. Ha participado en decenas de exposiciones individuales y colectivas.

