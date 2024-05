Krum Stanoev | artista: "Mi escultura en acero resulta atípica porque la concibo plana para pared"

El artista Krum Stanoev expone un total de 40 obras, desde dibujo, acuarela y una veintena de esculturas, en su debut en Zamora. Sus creaciones pueden contemplarse hasta el próximo 5 de junio en la única galería existente en la ciudad, Espacio 36-Ángel Almeida.

–¿Cómo recala en Zamora?

–Llego a exponer en Zamora gracias a que contactó conmigo el galerista Ángel Almeida que había visto mi obra en una exposición en Madrid. Me invitó a venir porque le gustó mi creación y estoy muy contento porque no suele ser usual que una galería te proponga una exposición individual.

–En la sala se exhibe tanto acuarela como dibujo y esculturas. ¿Cómo ha llevado a cabo la selección?

–Todo está relacionado entre sí. Mi principal expresión es la naturaleza. Las acuarelas, los dibujos y las esculturas tienen el mismo origen, la expresión de la naturaleza, sobre todo, de las plantas. Es un camino en el que una técnica explica la otra y viceversa. La parte principal de la exposición es la escultura que está complementada con dibujos y acuarelas.

–¿A qué técnica llegó antes?

–En mí lo primero ha sido el dibujo. Yo estudié grabado en Bellas Artes y talla en madera, pero luego me dediqué más al grabado y al dibujo. Posteriormente, a la acuarela y luego llegó la escultura, aunque sea una escultura atípica porque es una escultura para pared. Efectúo una escultura plana, aunque también tengo unas columnas tridimensionales. No obstante, hago, sobre todo, piezas para pared.

–Su obra resulta muy singular no solamente por estar concebida para una superficie plana sino por la materia prima que utiliza, el acero.

–Empleo acero y pátinas. Lo descubrí haciendo elementos de encargo para una escenografía. Tras hacer un molde me llegaron unas letras cortadas por láser que parecía que habían cambiado de sentido. Sacar una cosa plana de un papel y convertirlo ya en materia con una tridimensionalidad hizo de cobraran otro sentido. Me ha inspirado mucho y he adaptado muchos dibujos míos con esa técnica. Empecé haciendo figura humana y composiciones pequeñas, unas hojas. Luego lo he ido desarrollando primero en blanco y negro. Poco a poco se ha ido madurando y, mediante en técnica, he empezado a enriquecer el calado dando más color y más textura. Este trabajo tiene un camino muy largo porque diseño la pieza antes de cortarla. Dibujo a veces con lápiz, luego lo paso a ordenador donde trabajo con varios programas para luego convertirlo a otro programa final para que lo corten. Hay tanto proceso manual como técnico implicado en cada una de las obras.

–Mucha investigación para conseguir el resultado que quiere.

–Sin duda. Un artista siempre está investigando, siempre está en la onda, siempre está pensando en cómo cambiar las cosas, en hacerlas un poco suyas y ser más original.

Una de las esculturas planas para pared donde juega con las sombras. / Ana Burrieza

–En su escultura plana combina una variedad de tonalidades, ¿de qué manera lo consigue?

–En la mayoría de las obras lo consigo a través de las pátinas. A través del fuego fijo la pátina al metal y a veces fijo en pigmentos con el mismo procedimiento, con un soplete calentado el soporte, aplico el color y luego, una pátina que unifique. El carácter del metal me guste que se note. No es una obra pictórica, aunque el color ayuda mucho. Es un metal que me gusta que se aprecie su carácter.

Intento que mi obra sea poesía hecha metal

–¿Juega con las formas de la naturaleza y las sombra que logra con ellas?

–Sí. La sombra se convierte en otro elemento porque es aumentar las dimensiones de las plantas. Yo utilizo como inspiración las plantas porque me gusta la ligereza y el ritmo que se crea en esta superposición. Me llama la atención desde una amapola a cualquier tiempo de planta que me encuentro paseando o incluso unas hojas de árboles. Además, la sombra aumenta el ritmo. Intento que mi obra sea poesía hecha metal.

–También hay figuras humanas que recuerdan un poco a ciertas pinturas de Matisse.

–Me inspiro también en las figuras humanas y Matisse es parte de mi cultura visual. Es un pintor que me ha gustado mucho, sobre todo, su serie de jazz y las piscinas que me han inspirado. En estas obras las figuras están volando como el jazz que es un género de mucha libertad.

–Usted también crea obras a partir de los residuos que genera al realizar las esculturas.

–Cuando trabajo el metal con la lijadora el polvo se posaba sobre la madera, lo que me fascinaba. Empecé a investigar este efecto y en vez lijar sobre una madera cualquiera, empezaba a poner hojas debajo y a fijar el polvo metálico con un fijador, tanto antes como después. A veces surgen cosas maravillosas que no puedes conseguir de otra manera, otras veces no logras nada (risas).

