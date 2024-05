Los zamoranos califican con un notable alto el servicio de Aquona

Notable alto. 8,18 es la nota media con la que los clientes de Aquona han calificado el servicio prestado por la empresa en Zamora durante 2023. La compañía, referente en la gestión del agua en Castilla y León, ha realizado como cada año una encuesta de satisfacción a sus clientes, a través de un organismo independiente, para poder valorar el servicio prestado y para tener en cuenta aquellos aspectos en los que deba incidir para mejorar la experiencia de los zamoranos. En total, se han realizado entrevistas mediante un procedimiento telefónico de medición de la experiencia del cliente a cien personas entre los meses de julio y diciembre del pasado año.

Entre los aspectos más valorados por parte de los usuarios, tal y como se desprende de los datos obtenidos, se encuentra la continuidad del suministro, que obtiene una nota de 9,15, y la presión con la que el agua llega hasta los hogares de la capital, con una puntuación de 7,9. Esto es posible gracias a la labor continuada del equipo humano de la compañía en Zamora, donde Aquona lleva más de 50 años. Esto ha permitido implementar avances y mejoras tecnológicas a lo largo de medio siglo para cuidar no sólo del agua, sino también de las personas y de su entorno.

Por ello, además de garantizar la continuidad del suministro durante todos los días del año, los clientes consideran que el servicio que presta Aquona en la capital zamorana destaca por la claridad de la lectura, por el precio del suministro y por la calidad del agua.

Contigo

Con el objetivo de mejorar la experiencia y accesibilidad de los clientes, Aquona ha llevado a cabo una rápida transformación en su modelo de atención CONTIGO, que ha traído consigo la inclusión de nuevos canales de atención. Asimismo, se han llevado a cabo diversas campañas en sintonía con el marco normativo actual –en el que el concepto vulnerabilidad va más allá del componente económico y se destaca, entre otras, la ‘brecha digital’ como una barrera notable al consumo– y ha desplegado un programa específico que engloba iniciativas concretas para eliminar las barreras existentes: de comprensión (nuevos idiomas de atención); ligadas a la digitalización (además de los nuevos canales no presenciales, se facilitan las gestiones en nombre de otras personas); por discapacidades sensoriales (como el servicio de videointerpretación en lengua de signos española) o cognitivas, además de informar de todas las ayudas disponibles para personas en situación de vulnerabilidad económica.

Los datos de las entrevistas realizadas, además, confirman la tendencia de los últimos años en cuanto a los cambios del modelo de atención al cliente, siendo el canal no presencial (página web, teléfono y WhatsApp) el preferido para realizar las gestiones del servicio por encima del canal presencial, una tendencia al alza que se viene manteniendo y por la que Aquona ha apostado de manera decidida a través de sus nuevos canales de atención y su modelo CONTIGO de atención al cliente. No obstante, la atención presencial se mantiene en las oficinas para quienes lo necesiten o para aquellos que no tengan acceso a los canales no presenciales.

En relación a la atención al cliente, los datos de la encuesta revelan que, entre las medidas más destacadas por parte de los usuarios, aparecen la asistencia en caso de dificultad a la hora de realizar gestiones, con una nota de 8,7, y la del servicio de alertas vía SMS o e-mail informando de cortes o excesos en el consumo, con un 8,38. Asimismo, la agilidad y la inmediatez son los dos valores más prioritarios que destacan los entrevistados en lo que respecta a la atención al cliente.

Además, los profesionales de Aquona en la capital zamorana prestan especial atención a la gestión de quejas de los usuarios, al considerar cada una de ellas como una oportunidad de mejora. En el año 2023, tan solo se registraron 217 quejas, lo que supone el 0,5 por ciento de los clientes. La mayoría de ellas están motivadas por la facturación, especialmente por consumos elevados, bien por fugas o pérdidas de agua en viviendas no habitadas, o por errores en la autolectura. Por este motivo, la empresa ha implementado diferentes iniciativas encaminadas a evitar estos consumos de agua no deseados.

Concienciación ciudadana

Más allá de la atención que Aquona proporciona a los clientes, lo que los zamoranos entrevistados también valoran es la preocupación de la empresa por el medio ambiente y la biodiversidad. Aquí no hay que olvidar las campañas de sensibilización que lleva a cabo la compañía a lo largo del año, como las jornadas de recogida de basura junto a los alumnos del colegio Santísima Trinidad; o los talleres de Aqualogía, en los que participan distintos centros educativos de Zamora y con los que se pretende concienciar a los más pequeños en el cuidado del entorno natural y del agua.

Además de ello, destaca el impulso que Aquona da a la formación en todos los niveles. En este sentido, destaca el programa Aquae STEM, un proyecto que, junto a la Fundación Aquae, la compañía pone en marcha en los centros educativos para despertar las vocaciones científicas y tecnológicas entre las alumnas de Primaria, dejando así patente la apuesta de Aquona por el talento femenino.

De la misma manera, la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Zamora acoge, cada año, a un alumno de FP Dual de Mecatrónica Industrial del IES Universidad Laboral. Esta beca remunerada tiene como objetivo principal que el estudiante pueda hacer prácticas durante 380 horas en diversas áreas de las infraestructuras del servicio municipal de agua potable.

En definitiva, todo este esfuerzo de Aquona en pro de la concienciación y sensibilización ciudadana se vinculan al trabajo diario que la empresa realiza en Zamora para hacer del agua el motor de transformación ecológica y de progreso social, algo que también se puede comprobar en la colaboración que ofrece la compañía a entidades como Cáritas o Cruz Roja en Zamora. En este último caso, por ejemplo, Aquona ha ofrecido charlas para informar a usuarios de Cruz Roja sobre su gestión y servicios, para dar a conocer las bonificaciones o las exenciones que contempla la ordenanza y cómo solicitarlas. Además, voluntarios de la empresa formaron parte de unas jornadas de sensibilización para dar a conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Los resultados de esta encuesta de satisfacción animan a todo el equipo humano de Aquona a seguir trabajando para avanzar, junto a la colaboración sostenida de la administración zamorana, en un modelo de gestión del agua más sostenible, protegiendo los recursos hídricos y ofreciendo un servicio de calidad, eficiente y seguro para todos los ciudadanos de Zamora.