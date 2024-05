El Campus Viriato de Zamora, garantía de formación y empleo

Zamora es ciudad universitaria. Y es que tiene el privilegio de contar en un lugar emblemático con el Campus Viriato, adscrito a la Universidad de Salamanca, que dispone de amplias y modernas instalaciones y permite a los estudiantes y profesores organizar clases con grupos reducidos y un aprendizaje personalizado.

La consolidación de la oferta educativa y de investigación de calidad que ofrece este campus, desempeña también un papel fundamental en el desarrollo económico del entorno de estas instalaciones en particular y de la capital zamorana en general. No hay que olvidar la diversidad de zonas verdes y deportivas cercanas a este campus, así como la oferta cultural y de ocio de la ciudad, las ventajas económicas por los alquileres más baratos respecto a otras ciudades universitarias y también precios más asequibles para el bolsillo del consumidor en materia de alimentación o restauración.

En Zamora existe una amplia oferta de titulaciones universitarias que se presenta muy atractiva ya no sólo para los zamoranos sino también para estudiantes de otras provincias de la geografía nacional e internacional.

Queremos impulsar centros de investigación, para que seamos más líderes en este ámbito

El Campus Viriato alberga la Escuela Politécnica Superior de Zamora, la Escuela Universitaria de Enfermería de Zamora, la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales y la Facultad de Ciencias de la Educación. La implantación de estas sedes académicas ha supuesto un factor fundamental para el desarrollo local.

Las titulaciones impartidas en el Campus Viriato de la Universidad de Salamanca, que en Zamora tienen una inserción profesional extraordinaria, están adaptadas a las demandas actuales del mercado laboral y se encuentran muchas de ellas entre las más solicitadas por el ámbito empresarial.

En las escuelas universitarias y la facultad de este campus, los estudiantes pueden acceder a una amplia oferta educativa con 11 titulaciones de Grado, así como tres dobles grados.

La Universidad de Salamanca ha iniciado una nueva etapa tras celebrarse el pasado 7 de mayo las elecciones al rectorado, en que se proclamó candidato electo a Juan Manuel Corchado, catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial en la Universidad de Salamanca. La ceremonia para la posesión administrativa del cargo se llevará a cabo en el Paraninfo el viernes 31 de mayo.

En esta nueva etapa Corchado ha destacado algunos de los objetivos de su gestión, que persigue potenciar el Campus Viriato de Zamora, mejorar sus instalaciones y reforzar las titulaciones.

La investigación será otro de los ejes de esta nueva etapa en la USAL. "Queremos impulsar centros de investigación para que, en colaboración con la calidad docente que ya se imparte aquí, y con los medios adecuados, podamos destacar desde este campus y seamos más líderes aún a nivel de investigación, tanto a nivel nacional como internacional", explica.

Ha hecho hincapié también en la realización de un plan de internacionalización "que haga que todos los profesores visitantes que llegan a la USAL también se acerquen a Zamora. Queremos que nuestros compañeros, que ya hacen un esfuerzo de internacionalización del campus zamorano tengan más medios para salir fuera y colaborar con otras universidades". Esto podría propiciar, a juicio del rector, la colaboración con facultades extranjeras con el fin de que los estudiantes ya no sólo tengan esa experiencia, sino que puedan lograr un doble título.

Corchado no quiere dejar de lado al personal de administración y servicios. "Queremos facilitarles su especialización y crecimiento en su puesto de trabajo". La Universidad de Salamanca ha perdido mucho personal en los últimos años, según señala Corchado. "Nuestro objetivo fundamental y principal es incorporar la plantilla que necesitamos para dar la docencia de calidad que queremos. Para ello tenemos que hacer un esfuerzo para generar más recursos y medios, dar estabilidad al profesorado, facilitar su promoción y rejuvenecer la plantilla".

Titulaciones que oferta

Entre la variada oferta educativa a la que se puede acceder en el Campus Viriato, en la Facultad de Ciencias de la Educación se puede optar por los grados en Maestro de Educación Infantil y Maestro de Educación Primaria, además de la doble titulación de Grado en Maestro de Educación Primaria y Grado en Maestro de Educación Infantil.

La Escuela Politécnica Superior de Zamora, la que tiene más alumnos matriculados, imparte la doble titulación de Grado en Ingeniería de Materiales y Grado en Ingeniería Mecánica y de Ingeniería Informática en Sistemas de Información y el de Información y Documentación; además de los grados en Arquitectura Técnica, en Ingeniería Agroalimentaria, Ingeniería Informática en Sistemas de Información, Ingeniería Civil, Mecánica, de Materiales y el Grado de Desarrollo de Aplicaciones 3D Interactivas y Videojuegos. Este último es una apuesta de la Universidad de Salamanca que llegó al Campus Viriato en el curso 2021-2022 para fortalecer y completar la buena oferta académica ya existente en Zamora.

Además, la Escuela Universitaria de Enfermería, integrada en el Campus Universitario Viriato al trasladarse desde su antigua ubicación en la avenida de Requejo, cuenta con el Grado en Enfermería.

La Escuela Universitaria de Relaciones Laborales, oferta el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos.

Lo que fuera el cuartel Viriato convertido en campus hace décadas dispone además de otros servicios para los estudiantes como la Biblioteca Claudio Rodríguez, un edificio administrativo, cafetería, salón de actos y pabellón polideportivo, entre otros.