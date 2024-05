JUICIO GAZA-AYUNTAMIENTO | Gaza da por perdido edificar su parcela porque "la CHD nunca informará a favor"

Lecha Gaza insistió ayer ante el magistrado Contencioso de Zamora en que el estudio de detalle del año 2003 de las parcelas que lindan con su antigua fábrica en la capital "no se puede desarrollar para edificar porque la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) nunca va a dar un informe favorable al estar en una zona de flujo preferente. No hay nada que se pueda hacer" para mantener el volumen de edificabilidad que se recogía en el convenio de cesión de suelo para viales del puente de los Poetas, suscrito con el Ayuntamiento de Zamora el 18 de diciembre de 2009.

Un acuerdo, declaraba el abogado de la industria lechera, que debía desarrollar el sector para construir viviendas frustrado por la CHD y que justifica la indemnización de 1.106.000 euros que reclama la empresa al Consistorio ahora.

El abogado, que trató de argumentar en el juicio celebrado ayer que sus clientes no podrán con el actual mapa de inundaciones de la CHD del año 2016 levantar las viviendas unifamiliares previstas, entre 459 y 197, trató de responsabilizar al Ayuntamiento de esas pérdidas. "Leche Gaza se ha sentado con la Confederación y lo ha intentado", ha buscado un acuerdo sin éxito, "está negro sobre blanco que no puede hacerse nada porque hay tres metros de agua con el crecimiento del río". La Confederación nunca aprobará el desarrollo del estudio de detalle por mucho que el Ayuntamiento sostenga lo contrario, apunta la empresa.

Impungaciones ante la CHD

El abogado del Consistorio explicó en la contestación a la demanda de Gaza que la postura de la CHD "es impugnable, la industria podría haber acudido a los tribunales para conseguir ese informe favorable, pero eso no es así", agrega su oponente en este pleito que el magistrado tendrá que resolver tras estudiar la documentación aportada por ambas partes.

Sin dar muchas opciones a prolongar los interrogatorios de los cuatro técnicos que intervinieron en la vista, la arquitecta municipal, el jefe de Urbanismo, el perito de parte y el judicial, el juez pidió concreción en las preguntas que se centraron, en buena medida, en si el estudio de detalle que contempla el convenio de cesión de los viales y que permite edificar caducó o no antes de 2019, como sostiene el Ayuntamiento. Gaza sostiene que no.

Ante la argumentación del abogado de la central lechera de que ese estudio de detalle "no había posibilidad de que se aprobase al ser vinculante el argumento de la CHD" al tratarse de terrenos inundables, el abogado municipal recordó que podrían haber recurrido el documento que la Confederación aprobó en 2016 y que afectaba a sus parcelas, lo que no ocurrió. Este argumento del Ayuntamiento no pretende sino "acusarnos de dejación de funciones, pero no es verdad", detalla el representante legal de la central lechera.

A mayor abundamiento, el abogado de la empresa lechera hace especial hincapié en que "nosotros no hemos incumplido nada porque las fichas que se incorporaron tanto en el convenio de 2009 como posteriormente admitían la posibilidad de presentar todos los estudios de detalle que se quisiera", añade para concluir que "aunque dejáramos caducar los plazos, podíamos presentar otro".

Suelo urbano o urbanizable: otro punto de desencuentro entre Consistorio y empresa

Los terrenos para los viales tenían que expropiarse, indicó ayer el abogado de Leche Gaza, pero "se firma un convenio porque el Ayuntamiento no nos podía pagar ese suelo", concreta el rerpesentante legal de la empresa, un acuerdo por el que se compensa con la edificabilidad de las parcelas que debía incluirse en el nuevo PGOU de 2011.

El letrado del Consistorio replica que esa cesión de viales construidos "es gratuita y el Ayuntamiento firma de acuerdo con esos viales" que existen a día de hoy. Llegados a ese punto, lanzó la pregunta de "¿construyó los viales Gaza?" para contestar con un "no. Estaban en el proyecto regional de la Junta de Castilla y León que instó al Ayuntamiento a que consignara suelo" para ejecutarlos "y se obtienen por expropiación".

Agregó, para negar cualquier obligación a compensar con el pago del 1.106.000 euros, que nadie de Gaza no recuerda el coste de esos viales. Y volvió a reprochar a la empresa láctea que no presentara ningún estudio de detalle para desarrollar el suelo.

Los informes periciales sobre la cantidad que Gaza tendría derecho a reclamar al Ayuntamiento por no poder construir varían en 209.705 euros. El perito privado, contratado por la empresa zamorana, que ratificó ayer su informe ante el juez del Contencioso, eleva la reclamación a 1.106.000 euros frente los 896.294,60 euros que estipula el perito designado por el propio órgano judicial.

El abogado del Ayuntamiento matiza que las parcelas en cuestión son suelo urbanizable y no urbano como trata de hacer ver la empresa zamorana bajo su criterio jurídico. Era urbanizable cuando tuvo lugar la cesión para construir los viales del puente de los Poetas el 18 de diciembre de 2009, cuando se firma el convenio, sostiene porque "no solo no estaban pavimentadas las fincas, sino que carecían de alcantarillado, alumbrado y el resto de servicios públicos" para construir, lo que las convertitía en en suelo urbano y, por tanto, de mayor valor en el mercado.

"Usted lo valora como urbanizado", reprochó el letrado municipal al perito de Gaza, "para añadir los gastos de urbanización y valorarlo como suelo residencial", lo que inclinaría la balanza hacia los intereses de la industria lechera de Zamora. Además, el abogado del Ayuntamiento quiso desmontar la impresión de que los viales se habían cedido de forma gratuita al indicar que "no habla de la cesión obligación de ceder al municipio el 10% del terreno" a urbanizar para espacio público, equipamiento y vías cuando se construye en las parcelas, se desarrolla el suelo de acuerdo al estudio de detalle, y llevar a cabo la construcción inmobiliaria de los chalés que tenían previsto levantar.

El representante legal de la institución insistió ante el juez, al hilo de lo manifestado por la arquitecta municipal y el jefe de Urbanismo, que los responsalbes de Gaza "pueden construir cuando quieran".

Cambios de Ley tras aprobarse el PGOU y plantear el desarrollo urbanístico

El convenio establecía un plazo de 8 años para desarrollar el estudio de detalle desde la firma desde la aprobación del PGOU, es decir, desde 2011. Un periodo que habría concluido en 2019, sostiene Gaza. "Nosotros presentamos el estudio de detalle en 2017, no estábamos sujetos al de 2003, eso es una afirmación de los técnicos municipales y su letrado absolutamente falsa", declaró el abogado de la empresa al finalizar el juicio.

"El Consistorio no podía pagar la expropiación y cedimos el suelo" El abogado municipal no descarta que Leche Gaza pueda edificar con la presentación de un nuevo estudio de detalle acomodado a los criterios de inundabilidad de la CHD. Una tesis que el abogado que plantea la demanda considera inviable e insiste en que se deben compensar las pérdidas a su cliente, que "exige el pago de lo que se cedió en su día para construir los viales del puente" porque "se expropió a cambio de una edificabilidad que ahora ya no se puede aplicar". La arquitecta municipal subrayó que existían plazos en el convenio para aprobar el estudio de detalle y que cambiaron en función de las modificaciones de la Ley del Suelo de la Junta de Castilla y León, lo que explica que "lo aprobado en el Plan de Ordenación Urbana de 2011 pierda vigencia en 2015". La arquitecta recordó que "el estudio de detalle se realizó, pero cuando Gaza quiere restaurarlo en 2016 ya ha caducado" para repetir ante el juez que, "indudablemente, puede materializar la edificabilidad acordada" cuando lo desee.

