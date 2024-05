"Es muy importante buscar buenos titulares para enganchar al espectador"

Ya tiene la cita bien marcada en la agenda y el próximo 15 de junio estará en Fuentelapeña para recoger el galardón que le reconoce como Embajador de Zamora. Francisco Cacho, el hombre del tiempo en La Sexta ejerce de orgulloso zamorano y está más que agradecido a la Diputación Provincial, que se ha acordado de él para otorgarle esta distinción, dentro de los recuperados Premios Tierra de Zamora.

–¿Cómo se enteró del premio que le ha otorgado la Diputación Provincial de Zamora?

–Me contactó un amigo que tengo trabajando en la Diputación para comentarme que estaba en la terna de candidatos y a los pocos días me llamó Víctor López de la Parte para anunciarme que era el ganador, fue una grata noticia.

–¿Es la primera vez que una entidad zamorana le concede un galardón?

–Sí, es la primera vez y ojalá no sea la última.

–¿Qué vinculación mantiene con Zamora?

–Una vinculación total. Yo nací allí y viví en la ciudad hasta los 18 años, cuando me fue a Salamanca a estudiar Física. Aun así, estuve esos años viviendo a caballo entre las dos ciudades, porque, además, también jugaba al fútbol en Zamora. Desde los 18 años ya vivo en Madrid, pero siempre que puedo me acerco a ver a la familia.

–¿Se siente, en cierta medida, ya embajador de Zamora, como reza este premio? ¿Hace gala de su tierra entre los amigos?

–No sé si me denominaría exactamente como embajador, pero lo que está claro es que siempre busco la más mínima excusa para hablar de mi ciudad y de la provincia. Por ejemplo, yo soy muy semanasantero y cuando llega esa fecha, hablo mucho de cómo se viven esos días en Zamora, además de las habituales conversaciones sobre lo bien que se come allí. De hecho, cuando voy a Zamora, llevo a la redacción queso, vino o pastas para que mis compañeros los prueben. Me gusta, además, dar consejos sobre lugares para comer, porque en la provincia hay muy buenos lugares para darte un homenaje.

–¿Ha convencido a muchos?

–He conseguido captar turismo de vez en cuando, sí (risas). Sobre todo a aquellos que quieren escaparse unos días a conocer una ciudad bonita. Siempre les aconsejo que vayan a Zamora a descubrir el románico y a comer en tal o cual sitio, además de visitar Sanabria o la zona de los Arribes, que me gustan mucho.

–¿También aprovecha la plataforma de la televisión y su papel de hombre del tiempo para hacer algún guiño en pantalla sobre su tierra?

–Siempre que puedo, lo hago y, de hecho, se hace un poco viral cuando saco pecho con cosas como la Semana Santa zamorana, al dar la previsión meteorológica los días previos. Siempre que veo que la provincia es interesante meteorológicamente, intento meter en la sección su temperatura o el acumulado de precipitaciones, por poner algún ejemplo.

–¿Ser hombre tiempo en la televisión era su profesión soñada de niño?

–Para nada esto ha sido algo vocacional, es la vida la que me ha llevado hasta aquí. Cuando terminé la carrera de Física en Salamanca me planteé varias opciones, entre ellas la de meterme en el mundo de las finanzas, donde nuestro perfil está muy demandado. Pero un profesor de la facultad, Fernando de Pablos, me marcó bastante y me abrió este camino, con el que estoy muy contento. Así que terminé decidiéndome por realizar el máster de meteorología y, a partir de ahí, ya me centré en poder llegar hasta la televisión nacional.

–¿Y cómo fue ese camino?

–Muchos de los meteorólogos que salen en la televisión son físicos, solo hay una pequeña proporción de periodistas. Tras el máster, que lo estudié en la Universidad Complutense de Madrid, fue encadenando varios empleos, los primeros bastante precarios. Después de llevar tres o cuatro años trabajando en Madrid, me llamaron de Televisión Castilla y León, así que me fui a Valladolid para estar en la televisión autonómica. De ahí di el salto a La Sexta, donde en septiembre haré tres años.

–Al salir en televisión, la imagen es importante. ¿Se sigue cuidando como cuando jugaba al fútbol?

–En mi caso es que siempre he sido muy deportista, así que sigo entrenando y me alimento bien, pero tengo cuatro cremas y la mitad de los días se me olvida dármelas (risas). Es decir, me cuido sobre todo en cuanto a deporte y alimentación, pero porque es mi estilo de vida. Si estuviera en cualquier otro trabajo y no de cara al público, en la televisión, lo haría igual. Así que me centro más en cuidarme por dentro que por fuera, porque la salud y los buenos hábitos son dos de mis prioridades. Eso sí, en lo que me estoy esforzando más ahora es en desmaquillarme bien cuando termino mi jornada en la televisión, para evitar algunos problemas de piel que he tenido en el pasado.

–¿Considera que el papel del hombre del tiempo ha cobrado importancia en los últimos años, que es una sección de la televisión que la gente sigue con atención?

–Es una sección que cada vez crece más y eso se nota en audiencia, a la que estamos muy atentos y da buenos resultados, no solo cuando la presento yo, sino con cualquiera de mis compañeros. Creo que el cambio climático es algo que a la gente cada vez le interesa más, está más concienciada de ello. Los fenómenos meteorológicos antes importaban solo a la gente del campo y al resto solo para saber qué tenías que sacar del armario. Pero ahora cada vez hay más noticias relacionadas con la meteorología que interesan y por eso nos están dando más espacio y minutos en otros programas. Por ejemplo, yo ahora estoy en "Zapeando" y en "La roca". Incluso se está haciendo entretenimiento con estos temas.

–¿Qué cualidades cree que tiene que tener alguien que se dedique a informar sobre el tiempo en la televisión para enganchar al espectador?

–No creo que haya una escuela sobre eso. Yo no soy periodista, estudié Física y Meteorología, así que las capacidades comunicativas que tengo han sido un poco en plan autodidacta. Pero creo que es muy importante buscar buenos titulares para que en tu primera frase enganches al espectador para luego contarle una historia. La previsión meteorológica en sí no es demasiado difícil y, de hecho, casi todos contamos lo mismo en todas las cadenas, así que ahí es donde entra el buen titular, que comuniques bien y vendas temas relacionados con la meteorología vinculada a la ciencia, que te den un espacio para contarlo y ser capaz de enganchar. Si eres curioso y te gusta explicar estos temas, no es meteorología pura, sale de ti proponer otras cosas que si resultan interesantes, se consigue transmitir.

–Parece que está en racha de premios, porque al de Tierras de Zamora se acaba de unir la Antena de Plata 2024. ¿Se siente reconocido en su trabajo?

–Estoy muy contento y agradecido por ambos galardones. La Antena es un premio muy grande para alguien que lleva solo dos años y medio en la televisión, así que solo tengo palabras de agradecimiento y estoy encantado de poder recoger dos premios en una semana. No puedo pedir más.