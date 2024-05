Mañueco pone en Zamora el «equilibrio territorial» como clave de futuro en Castilla y León

"No todas las provincias crecen de igual manera; incluso dentro de cada provincia hay diferencias. Tenemos que apostar entre todas administraciones y ayuntamientos por un crecimiento social y territorial fundamental que avance en ese reequilibrio territorial. Entre todos, juntos, somos más fuertes". Fueron las palabras del presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco en la inauguración del curso "Cuarenta años de autonomía en Castilla y León" de la UNED de Zamora.

Las cuatro décadas de autonomía han sido, explicó Mañueco, un periodo "enormemente positivo porque ha fortalecido nuestra identidad, impulsado el mayor desarrollo social, económico y político de nuestra historia. En Castilla y León hemos sido capaces de demostrar que la principal razón de las autonomías no es expresar diferencias o conceder privilegios, sino servir a la sociedad, a las personas que viven en el territorio".

Lo hemos conseguido, añadió el presidente de Castilla y León, con un "autonomismo útil, inclusivo, solidario y plenamente constitucional. Somos capaces de proporcionar servicios públicos de alta calidad, tener un ámbito económico muy dinámico y también un ámbito social".

Mañueco, con Juan Andrés Blanco / José Luis Fernández

Desgranó Mañueco esos indicadores que han hecho de Castilla y León en estas cuatro décadas una sociedad «más madura y desarrollada». Citó por ejemplo el informe Pisa, que sitúa a Castilla y León a la cabeza de España y entre los diez mejores del mundo en comprensión lectora, matemáticas y ciencias; los informes de los directores de centros sociales que puntúan entre los mejores del país el sistema de dependencia a los servicios sociales (la región adelanta a Navarra en la segunda plaza) o los de las asociaciones en defensa de la sanidad pública sobre el sistema de salud «de vanguardia».

El ejemplo de Cipriano García

Citó a Cipriano García, director general de Caja Rural en el apartado del desarrollo económico sustentado en el «dinamismo de los agentes económicos y sociales». Zamora, dijo, lleva 38 meses seguidos de aumento de afiliados a la Seguridad Social, tiene una potente industria agroalimentaria y figuras de calidad, así como «producciones agrarias referentes».

Reconoció que Zamora participa de algunos sectores pujantes en la autonomía, como el logístico pero no otros, como la automoción o el farmacéutico. Y mencionó a los dos astronautas españoles de la Agencia Europea, que son de León «educados en el sistema público» de aquí.

"Somos líderes en riqueza forestal o energías renovables, de las que no es ajena provincia Zamora; y tenemos el patrimonio histórico y natural más importante España y de los más importantes de Europa, lo que nos lleva a encabezar las cifras de turismo interior".

En cuatro décadas se ha multiplicado por seis la renta per cápita, se ha ampliado el mercado laboral y hay el doble de mujeres ocupadas que en 1983: "Nunca ha habido tantas mujeres trabajando en Zamora".

Atacó también la "débil conciencia de comunidad" que se achaca a Castilla y León: "no creo que tengamos poca conciencia regional" y de hecho en las últimas elecciones autonómicas la participación fue mayor que en las catalanas, lo que demuestra "una madurez política, individual y colectiva".

Loa a los Comuneros

"Nuestra identidad no se define desde singularidades exageradas a veces hasta el infinito, excluyentes, que no quieren compartir con el común nacional. La construimos de una manera propia las nueve provincias. El hecho provincial es muy importante en Castilla y León. Desde distintas realidades somos comunidad histórica y cultural, que tiene un protagonismo especial en España. España no se podría entender sin lo que hemos aportado a Europa y el mundo: lengua, universidades, el parlamentarismo: "El movimiento comunero fue la primera percepción del concepto de libertades del estado moderno, la primera revolución moderna que inspiró la inglesa o la francesa".

Y lanzó un mensaje final: "Hay que llevar esa historia al futuro y el progreso".

