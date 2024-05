Jorge Bedoya, pianista: "Logro que la gente piense que escucha una guitarra"

El pianista Jorge Bedoya ofrecerá su espectáculo "Las manos" el sábado día 11 de mayo a las 20.00 horas en el Teatro Ramos Carrión.

–¿Cómo comienza su historia de amor con la música?

–Desde que tengo uso de razón la música me generaba unas emociones y unas sensaciones que no me brindaban las demás cosas. Me encontré con un piano porque mi abuela paterna tenía uno. Cuando me sentaba en él y me daba cuenta que ese objeto generaba una emoción especial, sentía que eso era lo mío. Estaba horas y horas de una manera bastante ordenada. Yo le pedía a mi padre que me llevara a casa de la abuela. Luego entré en una escuela de música e hice las pruebas para acceder al conservatorio cuanto tenía 21 ó 22 años para quinto de grado medio y me cogieron. Luego hice las pruebas para el superior y también para el de superior arte dramático.

–¿Por cuál optó?

–Para mí era inviable compatibilizarlos, por lo que me quedé con arte dramático porque creía, y sigo creyendo, que ya había alcanzado el nivel que quería. Yo no estaba hecho para interpretar las obras de otros. Sentía que tenía que escribir mis obras e interpretarlas. Consideré que tras diez años de piano de manera académica, más todo lo que llevaba ya, tenía los recursos suficientes.

–A lo largo de su trayectoria ¿ha combinado su faceta actoral con la musical?

–Claro. En el espectáculo que realizaré en el Teatro Ramos Carrión "Las manos" no deja de ser un concierto de piano donde yo hablo entre pieza y pieza. Cuento cómo las he compuesto o incluso anécdotas de mi vida a veces un poco llevadas al humor a veces llevadas al drama.

– "Las manos" supone ¿una plasmación de cómo es usted?

– Absolutamente. "Las manos" al final es un espectáculo con la música que yo he hecho y las historias de mi vida. Básicamente sería desnudarme sobre el escenario y mostrarme al público. Es mi vida y mi música hecha espectáculo.

–¿De qué manera surgió?

–Cuando empecé a ofrecer conciertos con mi música. Me percaté de que me cansaba tras estar tocando durante tanto tiempo pues estaba yo solo en el escenario. Poco a poco, me di cuenta que tenía que hablar entre pieza y pieza para también permitir que descansaran los brazos. Paulatinamente se forjó el concepto de un concierto de piano con mi propia música.

–Ha hablado de la necesidad de tocar sus propias composiciones. ¿La creación llegó a usted de manera natural?

–Totalmente natural porque desde que era pequeño estaba componiendo y creando mis pequeñas piezas. También he tenido la gran suerte de que mis profesores y profesoras de piano me han dado total libertad porque sabían perfectamente hacia dónde iban mis pasos, hacia mi propia música, e incluso hacía mi propia manera de tocar el piano que es poco ortodoxa.

–Explíquese.

–Se sale un poco de los cánones de cómo hay que interpretar el piano. Me muevo mucho mientras que toco, pateo ... El piano pasa a ser unos tambores. Cuando estoy tocando el piano si no emitiera unos sonidos las teclas que yo estoy pulsando, si únicamente se escuchará el golpe de la madera parecerían tambores. Si a eso le sumas que además intento convertir el piano en una guitarra, es decir hacerla sonar como una guitarra.... Todo esto, como mínimo, no es muy normal. Por mi experiencia en los conciertos logro que la gente piense que está escuchando una guitarra.

–Y ¿cómo se consigue esa vuelta de tuerca a un instrumento tan clásico?

–En algún momento de mi vida que yo no recuerdo, de repente, empecé a hacerlo. No fue algo premeditado que me sentara delante del piano hasta conseguirlo. A partir de mi forma de expresar con el piano y expresar las emociones ha nacido. Lo he ido puliendo a lo largo de horas y horas de práctica.

–¿Qué estilos musicales interpreta?

–La música de carácter más español, la música flamenca, que guarda relación con la guitarra, porque para mí es una de las músicas más emocionales que hay en el mundo. También tengo una parte más minimalista, más cinematográfica, donde interpretó composiciones integradas por imágenes.

–Sus obras ¿por qué se caracterizan?

–Quienes las han escuchado me dicen que son muy épicas. Son como una montaña rusa. Paso de mucha intensidad, mucha fuerza y mucha energía a algo muy suave.

Suscríbete para seguir leyendo