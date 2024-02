"La nueva PAC no viene a reformar, sino a revolcar y que la gente abandone"

Los agricultores se enfrentan no sólo a una crisis de precios, también a un cambio de modelo motivado por una transición verde de cuyo diseño se han sentido excluidos. ¿Por qué están los tractores en las carreteras?. Pablo Ballesteros, un agricultor de Toro, proporciona en esta entrevista algunas respuestas, convertido a pie de protesta en un improvisado portavoz de los manifestantes. Con 53 años, ha vivido protestas agrarias desde los 16 años: "Mi primera tractorada fue de los años ochenta y tantos por lo mismo. En el campo siempre se han hecho reconversiones y siempre han sido gratuitas, es algo que no debemos olvidar y ahora ha que luchar por ello. Si hay una reconversión que sea pagada, como cuando hay una empresa y dice que pone a 500 trabajadores en la calle y enseguida sale al rescate el Gobierno o la Junta o quien sea. El campo siempre se ha reconvertido gratis. Ballesteros preside el canal Toro-Zamora, aunque en la entrevista habla únicamente como un agricultor más.

–La gente ha salido a la calle en un movimiento espontáneo. ¿Cómo se explica todo esto?

–Es un movimiento espontáneo que se crea a través de las redes sociales y nace por la situación creada con la nueva reforma de la PAC (política agraria común) que para nada viene a reformar, sino que viene a revolcar y a que la gente abandone. Llega en un momento climatológicamente adecuado porque no se podían hacer labores en el campo.

Las subvenciones no están pensadas para nuestro beneficio, sino para abaratar la cesta de la compra al consumidor

–¿Por qué precisamente ahora y no con anterioridad?

–A lo mejor es el acuerdo del español, que siempre es un poco tardío. Cuando hemos ido desgranando la nueva reforma de la PAC es cuando hemos visto que es una situación que para nada viene a asentar a nadie en el medio rural, esa palabra que en los discursos políticos queda tan bonita. No solo no viene a asentar a nadie, sino que viene a abandonar el medio rural.

–¿Tanto les afecta?

–La agricultura propiamente dicha, me refiero a arar, sembrar, lo que todo el mundo conocemos como agricultor, se ve afectado. Pero si hablamos de ganadería en extensivo, la nueva reforma de la PAC es el puntillazo que faltaba. Venimos de un año de sequía, se está viendo que la paja vale bastante más que el grano y el ganadero de extensivo lo tiene muy mal. Luego cuando empieza a ver la situación que viene con la nueva reforma de la PAC dice: "¿Qué hago aquí?"

–¿Por qué ese hincapié con la ganadería?

–Porque una explotación ganadera que se cierra ya no se vuelve a abrir. La tierra si no la labro yo la labra otro compañero y si no otro, al final sí se labra. Pero lo que asienta población en el medio rural digamos más fuera de la periferia de Zamora es la ganadería. Y la ganadería en extensivo la nueva PAC se la carga totalmente, se la va a llevar por delante. Y es muy triste que chicos jóvenes que han apostado por quedarse en el campo con la ganadería vean que tienen que abandonar y lo más triste es que haya gente que lo va a tener que dejar con ruina. Porque quien se jubila y lo deja, ya ha cumplido su etapa, pero un joven que tenga que abandonar posiblemente lo haga con una carga económica encima que tiene que devolver.

Hay una crisis de precios brutal, se ha desequilibrado la balanza entre lo que compramos para producir y lo que vendemos

–En la protesta uno de los factores es la rentabilidad de las explotaciones.

–Efectivamente, ahora estamos en una crisis de precios. Hay una diferencia muy grande entre lo que vendemos y lo que compramos para poder producir. Se ha desequilibrado la balanza de una forma brutal. Echas los números y lo que te cuesta producir una hectárea de trigo o de cebada para nada alcanza la diferencia que hay de costes con el rendimiento. Es algo que no entendemos. Se lleva padeciendo muchos años que a la agricultura se le ponga el precio de que lo vende y de lo que compra. Por eso se insiste tanto en la diferencia que hay entre precios de compra y de venta.

–Pero ustedes reciben muchas subvenciones para paliar esa diferencia.

–A la opinión pública hay que aclararle algunos conceptos respecto a las ayudas. Las subvenciones de la PAC como tal no están concebidas para paliar esa diferencia que hay de costes entre lo que cuesta producir y el valor de la producción, sino que en teoría se enfoca para que en la cesta de la compra haya un equilibrio entre la producción y el que al final tiene que consumir. Es por lo que viene la famosa PAC. Últimamente de la PAC se ha hablado a ver si cubre los costes. No. De la PAC hay que pensar que es una herramienta para que la cesta de la compra de los ciudadanos, la población general no se le elevara el precio . Pero no para compensar pérdidas en sector agrícola y ganadero. O sea que no confundamos unas cosas con otras.

No hay nadie más verde que el agricultor, pero se hacen políticas de despacho sin contar con él

–Pero al fin y a la postre se aprovechan de ellas.

–Qué duda cabe que aquellos perceptores de las subvenciones de la PAC vamos buscando a ver si hacemos más rentable nuestra explotación con esa ayuda, pero la opinión pública nos ve como sus enemigos porque recibimos esas ayudas. Oiga mire, que yo no soy su enemigo, soy una persona que me dedico a producir alimentos para que usted todos los días cuando vaya a comprar tenga comida. Tenemos que empezar a mirarnos el ombligo y decir claramente que hay que tirar por el consumo de producto español, porque es de buenísima calidad y hay que tirar por él para que los productores españoles no nos veamos en esta situación. Esto no quiere decir que no tengamos que seguir dependiendo de Europa y trabajando con Europa.

–¿Por qué les tienen tanta manía a las medidas agroambientales que impulsa Europa?

–Cuando desgranas la reforma de la PAC comienzas a ver que para nada es beneficiosa en la forma de producir. Le pongo solo un ejemplo, en los regadíos un tema muy sangrante es la rotación de cultivos. ¿Qué cultivo tengo que sea capaz de rentabilizar la carga económica que conlleva un regadío? Es un pilar que ha hecho enfrentar al agricultor cuando además nos los quieren aplicar con carácter retroactivo, o sea que nos empieza a contar desde el año 21. Si yo sembré una parcela de maíz en 2021 este año no la puedo sembrar. Pero señores míos si yo en 2021 estaba aplicando la reforma de la PAC que correspondía a aquel año. Ahora estamos en otro.

–¿Pero son ustedes antiecologistas?

–Lo que vemos en la nueva reforma de la PAC es todo ambiental, todo verde. Pero vamos a ver, si no hay nadie más verde que el agricultor. ¿Quién quiere más a su tierra que el agricultor? Para nada nosotros queremos infectar nuestros campos, por la simple razón de que somos los primeros que queremos producir. Porque al final somos unas empresas que producimos alimentos y necesitamos una economía que nos sea rentable para mantenernos en pie. El verdeo y todo esto de los ecorregímenes son temas que cuando te pones a desgranar uno a uno ves que para nada asienta población, nos viene a echar, nos hace abandonar. Pero tiene que haber alguien que produzca alimentos. ¿Qué va a pasar con la cadena alimentaria, va a quedar colgada? ¿Vamos a tener que depender de Europa para todo? ¿El consumidor va a tener dinero para llenar la cesta de la compra cuando todo venga de Europa y nos sigan imponiendo los precios?. Yo creo que es algo que tanto la opinión pública como a otros niveles tendrían que empezarse a plantear y esta reforma de la PAC está claro que está hecha desde los sillones, desde el desconocimiento de lo que es una agricultura tradicional, una ganadería tradicional, porque vemos claramente que está hecha desde el desconocimiento. Eso pedimos, que se tengan en cuenta los valores de la gente que está aquí y la forma de producir.

¿Que tenemos tractores caros?. Hoy necesitas unas hectáreas que no puedes trabajar con una pareja de mulas como antes

–Choca un poco ver a manifestantes con vehículos, como sus tractores, que pueden costar unos 150.000 euros. Es como si los trabajadores se manifestaran con el Mercedes.

–Efectivamente, la opinión pública puede decir, ¿qué pide esta gente con esta maquinaria que traen? Vamos a ver, no tenemos nada más que aquello que necesitamos para lo que se nos ha obligado la PAC, ser un empresario agrícola. Hay que tener un volumen de hectáreas que no lo puedes labrar con la pareja de mulas como antiguamente. Entonces nuestro trabajo requiere tener estas maquinarias porque muchas veces, además, jugamos con el factor tiempo. Tú en una oficina, trabajas todos los días tus ocho horas, te vas, cierras la puerta y no pasa nada. En el campo a lo mejor hoy hace sol pero mañana por la mañana se echó a llover y no podemos hacer la labor de la siembra, es algo que está ahí.

–El porcentaje de población ocupada en el sector primario es relativamente pequeño, pero sigue siendo un factor vital para mantener los pueblos.

–Si, por eso influye mucho la nueva reforma de la PAC. Cuando llegan elecciones eso de que "hay que asentar población en el medio rural" queda muy bonito en boca de los políticos. Es evidente que hay un abandono del medio rural, a veces por falta de relevo generacional, pero casi siempre es por falta de rentabilidad. Sin querer ofender a nadie, las ayudas de la PAC se deberían haber enfocado más al que labra la tierra, a asentar población de esa forma. El derecho a la propiedad no se le puede quitar a nadie. Pero la gente que llega al final de su etapa laboral queda con unas pensiones ruinosas que no dan para vivir y el sistema les permite seguir llevando la explotación. Es una de las causas de que el relevo generacional no exista, porque no se puede acceder a la tierra. Es un asunto complejo, que no se despacha en una entrevista.

–Los agricultores tienen claro que hay que protestar y no tanto si van a poder conseguir algo. ¿Hasta donde pueden llegar estas movilizaciones?

–Toda guerra siempre ha tenido un principio. Esto es un inicio de un calendario de reivindicaciones que hay que empezar a hacer, pero tenemos un camino bastante duro que recorrer porque el peso del Gobierno que tenemos a nivel nacional es muy verde, tienen mucho pensamiento en verde, entonces tenemos un lastre muy fuerte. Pero hay que seguir el camino, avanzar en unidad y ver las cosas en positivo. Avanzar y hasta lo máximo que podamos llegar.

–¿Qué siente cuando ve las imágenes de Francia?

–Me puede dar una envidia sana, porque la organización francesa posiblemente es distinta a como están las organizaciones en España. Me gustaría que en España tuviéramos la misma unión y de alguna forma nos vinculáramos todos, porque todos tenemos el mismo problema, el que es ganadero o el que es agricultor.