Alberto Vega "confeccionó la factura falsa y preparó la demanda" contra el Consistorio de Zamora

"Sin lugar a dudas", la Audiencia de Zamora apunta directamente al jefe de Jardines del Ayuntamiento de Zamora, Alberto Vega Vicente, fue quien se encargó de "confeccionar la factura" para cobrar el importe de la obra del parque infantil de la plaza de Belén, que él mismo cifró en 3.418 euros reflejados en un expediente administrativo que "no se corresponde ni se ajusta a la realidad, siendo falsos los conceptos facturados". Y fue el funcionario quien "prepara y se encarga de la reclamación judicial" contra el Ayuntamiento de Zamora que formaliza su cómplice, la empresaria gallega Gemma N.S., ante el Juzgado Contencioso para reclamar esa factura en julio de 2020.

Es ahí donde se comete el intento de estafa procesal por el que acaba de ser condenado a la pena máxima posible de un año de prisión y la multa de 3.418,25 euros; mientras a la dueña de la empresa Romina & Ekaitz que giró el cobro se le impone un mes porque colaboró con la justicia y resarció al Ayuntamiento con el pago del coste real de la obra, 300 euros. Ambos se pusieron de acuerdo para tratar de estafar al Consistorio y de haber lo logrado se habrían enfrentado a penas máximas de cárcel de 5 años.

El funcionario, según la sentencia, fue quien empujó a la dueña de la empresa Romina & Ekaitz a "nombrar procurador y profesionales de su confianza" para llevar a cabo la demanda judicial. "Así consta en la documentación intervenida por la UDEV" de la Policía Nacional en el registro del domicilio de Alberto Vega donde halló un archivo en el ordenador "denominado "Reclamación al Ayto. factura Contencioso Administrativo 1" un documento que fue elaborado el 7 de enero de 2020 para su presentación en el Juzgado "por una factura no pagada a Romina & Ekaitz por importe de 3.418,25 euros, la cual se corresponde a las obras de la plaza del Belén", a "todos los trabajos encargados y recogidos en la factura".

Una factura que hizo llegar a su cómplice, con la que tenía "una estrecha relación profesional y de amistad", para beneficiarse ambos del pago. Un plan que hubiera tenido segundas partes, ya que le anunció a Gemma N.S. "la adjudicación de nuevos contratos" del Consistorio de forma directa, potestad que tenía como jefe del servicio municipal.

El considerado "autor intelectual del delito" por la Audiencia "le propuso la creación de la entidad" a tal fin, para empezar con la obra de plaza de Belén. Se considera probado que Alberto Vega es quien determina qué domicilio tendrá esa empresa en Zamora para cumplir con la directriz del concejal de IU de Medio Ambiente, Romualdo Fernández, de que se contratara a empresas de la capital. "A

Las magistradas aluden para sustentar el fallo que pone fin al primer caso judicial de Alberto Vega a la voluminosa documentación presentada en la causa, entre la que figuran correos y mensajes entre los dos condenados.

El funcionario a su cómplice: "Con suerte, te voy dando lo tuyo el lunes"

Entre los wuasaps que el exjefe de Parques y Jardines envía a la empresaria gallega figura uno en el que le anuncia que le podrá pagar su parte de la factura falseada, "con un poco de suerte, el lunes te voy dando lo tuyo", así como otro en el que le indica a cuál es el número de teléfono del Ayuntamiento y la extensión a la que tiene que llamar y el nombre de la funcionaria para que pregunte por el pago, "el número de la factura te lo doy yo", según recoge la sentencia de la Audiencia que le condena a un año de cárcel.

Cuando comprueba que no se hace efectivo el pago escribe a Gemma N.S. para indicarle que "mañana revisan todos los papeles con la factura tuya en el abogado y te preparan un escrito para que puedas presentar al Ayuntamiento", "el miércoles presenta este escrito, pero mañana habla" con la funcionaria.

Alberto Vega Vicente mantiene al tanto de las incidencias, "desde el 25 de septiembre, está sin firmar el acta de conformidad del concejal", de Romualdo Fernández, para abonar los 3.418 euros. La sentencia impone la máxima pena posible al exjefe de Jardines por "el daño al interés y la causa pública que se ha producido; su condición de funcionario público, las exigencias de valores éticos como la honestidad en el ejercicio de las funciones; por la confianza que la Administración le otorga para que lleve a cabo su labor con estricta observancia de la legislación vigente", sin abuso de su función. Todo ello es un plus de gravedad" del delito cometido.

Comisiones de 40.000 euros para la empresaria en dos años por trabajos que carecían de atención

Alberto Vega Vicente llegó a trasladar a la imputada, a Gemma N.S. hasta 40.000 euros en poco más de dos años por supuesta comisiones derivadas del dinero que se repartían de los pagos que el Ayuntamiento hacía de obras que el jefe de Parques y Jardines le adjudicó de forma directa y que nunca llegó a realizar.

Esos trabajos que no estaban bajo la lupa de ningún servicio municipal porque no es preceptivo por ser de cuantías menores se concretan en 15 contratos que han podido localizarse y justificarse, por lo que se han judicializado, causa que será juzgada con jurado popular en mayo o junio, avanzó el alcalde de IU en Zamora, Francisco Guarido, al valorar la trascendencia de esta sentencia que "abre el camino" a otras posibles condenas en este asunto y en la causa de mayor cuantía de la empresa adjudicataria del servicio municipal Raga, a la que la institución reclama casi el millón de euros.

Investigaciones que el Ayuntamiento ha acotado "en dos tres años, era imposible investigar más allá", declaró Guarido, dado el tiempo que llevaba el funcionario trabajando en el Ayuntamiento, más de 20 años. El alcalde quiso reconocer la importancia de que la jueza del Contencioso no dejara retirar la demanda que presentó la empresaria contra el Ayuntamiento porque ya la institución descubre la ilegalidad, "las jueza le dice, no, esto no se retira porque usted ha intentado estafar y el caso pasa el penal", al juzgado de Instrucción, una cuestión que la sentencia de la Audiencia también recoge.

El regidor no quiso dejar pasar la ocasión para reconocer "el tesón, la contundencia y el valor del concejal Romualdo Fernández, junto con el resto del equipo de Gobierno; así como la labor decisiva de la viceinterventora, a la que Guarido agradeció trabajo, al igual que lo hizo con el vuelco del abogado contratado por el Ayuntamiento, Miguel Ángel Martín Anero, para defender los intereses municipales en esta causa y las otras dos que le enfrentarán hasta con seis abogados, los de los procesados, entre los que "hay gente muy poderosa, con mucho dinero, que contrata muchos abogados para poder dilatar, entorpecer y recurrir todo".