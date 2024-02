"Ascensor fuera de servicio. Disculpen las molestias. Gracias". Los usuarios del aparcamiento subterráneo de la plaza de La Constitución han perdido ya la cuenta de las veces que han visto este cartel. Y es que el ascensor que comunica con el interior del soterrado lleva más tiempo fuera de servicio que funcionando. Un cartel -en realidad es un folio con cuatro palabras pegadas con celo- advierte que el montacargas no funciona. Lo está cada poco tiempo por periodos intermitentes.

La situación genera indignación entre los usuarios del soterrado, no tanto de la clientela general -para la que no supone esfuerzo alguno bajar unas cuantas escaleras- como para aquellos que se manejan en silla de ruedas, con carritos de la compra o con cochecitos de bebé. Cualquier persona con dificultad de movimiento o movilidad reducida tendrá difícil, por no decir imposible, estacionar en La Constitución.

¿Hasta cuándo? ¡Tardones!

De vez en cuando alguno deja su mensajito en el folio en blanco con apuntes como "¿Hasta cuándo?" o "Tardones", las letras que pueden verse en este momento en el cartel que anuncia la falta de operatividad del ascensor. Algunos usuarios optan por acceder o salir del aparcamiento a través de la rampa por la que entran los vehículos, en la calle San Atilano, con el consiguiente peligro potencial para conductores y peatones.

Tarifas y alquiler estable

El precio de la plaza de la Constitución es superior a los dos céntimos el minuto, con un precio a la hora que ronda el euro y medio. Consta de 160 plazas y tres plantas. Además, si quieres alquilar una plaza de forma estable a modo de aparcamiento te encontrarás con esta sorpresa: tiene una lista de espera eterna. Ni lo intentes.