Inmuebles de 1,8 millones cedidos gratis por 50 años para lanzar Impulsa Zamora

El Pleno de la Diputación de Zamora ha aprobado la cesión demanial a la Junta de Castilla y León por un periodo de 50 años de los edificios de La Aldehuela donde se ubicarán los "hub" tecnológicos y de cuidados que suponen una de las patas fundamentales del plan Zamora Impulsa que promueve el mismísimo presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco, en colaboración con el provincial, Javier Faúndez y que se completa con el polígono industrial de Monfarracinos.

Será este próximo lunes cuando Faúndez firme con la Consejera de Familia, Isabel Blanco la cesión de los inmuebles, valorados en 1,8 millones, una parte para este departamento y otra para Economía y Hacienda. Es el punto de partida para la implantación de un "hub" de cuidados con presencia de empresas punteras como Sivi, Cartif (que desarrollará los andadores inteligentes) e Intras y un centro de altas capacidades en inteligencia artificial de Air Institute.

Fue uno de los asuntos centrales de una sesión plenaria que tuvo como punto destacado la aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones 2024, el paso previo para que, a partir del próximo lunes, se puedan movilizar en torno a 50 millones de euros para financiar desde los planes provinciales de los ayuntamientos las ayudas para desempleo, vivienda, juventud, agua y saneamiento, ferias o entidades deportivas, entre otras.

La portavoz de Izquierda Unida, Laura Rivera, se mostró muy crítica con el hecho de que para 26 de los 50 millones no exista crédito presupuestario, a la espera de la incorporación de remanentes y que 40 de los 50 millones se distribuyan por adjudicación directa "a dedo", en lugar de hacerlo por concurrencia competitiva, que es el canal legalmente previsto. Las subvenciones directas, de hecho, deben ser excepcionales y justificadas, según los informes técnicos.

La socialista Sandra Veleda, incidió en el mismo punto, ya que el 60,17% de las subvenciones se hacen por adjudicación directa, que debería ser un trámite excepcional y justificado frente a la concurrencia competitiva. No obstante, se mostró de acuerdo con el destino de las aproximadamente 300 subvenciones incluidas en este plan.

Mayor agilidad

El portavoz del equipo de Gobierno, Víctor López de la Parte, que recibió el apoyo del diputado de Vox, David García Montes, justificó la utilización de la adjudicación directa en que aporta una mayor agilidad, sin que ello suponga un reparto "a dedo", como demuestran los planes provinciales, consensuados con todos los municipios.

En las bases del Plan Dinamiza para contratación de parados se modificó precisamente el método de concurrencia competitiva por el de adjudicación directa, para evitar los retrasos del año anterior. En este caso las subvenciones son objetivas y se calculan de acuerdo a los parados de cada municipio que envía el Ecyl, por lo que no hay lugar para la discrecionalidad.

Calleja insinúa enchufismo en los bomberos y Faúndez le saca la nómina

En el apartado de preguntas la de más enjundia llegó de la mano del socialista Ángel Calleja, que fue bombero y desgranó un completo interrogatorio para que respondiera el presidente provincial sobre el nuevo parque de bomberos provincial de la capital.

Ducho en el asunto, el presidente provincial, Javier Faúndez dijo que fue la negativa del Ayuntamiento de Zamora a seguir con el convenio para que los bomberos de la capital atendieran los pueblos lo que obligó a la institución provincial a "mover ficha" y construir un parque propio.

Y se enfadó el presidente al ser preguntado si la creación de las nuevas plazas responde a un intento de colocar a personas que habían entrado por enchufe. "Si tiene alguna prueba acuda a los tribunales, pero no vuelva a sembrar la duda del enchufismo en esta institución". De hecho calificó la pregunta de Calleja como de "mal gusto" y "obscena" y una falta de respeto para las personas que habían participado en el proceso selectivo.

Faúndez por su parte contraatacó y dijo que las preguntas del socialista tienen como trasfondo los 600.000 euros que deja de percibir el Ayuntamiento para el parque de la capital y, por tanto, la desaparición de las cantidades que recibían los profesionales por refuerzos. Incluso desveló el dato de lo que cobró el propio Calleja por este concepto en 2019, último en activo, 9.500 euros por refuerzos.

El presidente señaló que está prevista la disolución del Consorcio de Bomberos y los profesionales pasarán a ser plantilla de la Diputación.

Eloy Tomé reivindica a Requejo en su toma de posesión

Eloy Tomé entró como diputado provincial "con muchas ganas e ilusión por trabajar por mi provincia". Trabajó codo con codo con su antecesor en el puesto, Francisco Requejo, durante el mandato anterior en que ostentó la presidencia provincial.

Un legado que Tomé reivindicó: "Ha sido el mandato más importante, el de más cambio que ha tenido la provincia". Con el tiempo, dijo, se valorará la figura de Requejo, que convirtió a la institución "en algo más transparente, algo diferente. Se promocionaron los productos agroalimentarios de nivel en la provincia de Zamora, se creó Exquisiteza, la Feria Fromago, estuvimos al frente de la estrategia Silver Economy, el Centro Tecnológico de La Aldehuela, unas cuentas saneadas, mayor transparencia, no hubo clientelismo, no se miraron las siglas de ningún alcalde, no se miró si uno era azul o rojo para hacer una obra y creo que eso es digno de valorar".

En el futuro, dijo, se echará en falta a Requejo porque es "muy poco común que haya personas que vengan del ámbito privado para trabajar por la provincia". Recoge, dice, "el guante que él dejó" y trabajará como diputado provincial "con la misma mentalidad, con la misma intención de llevar este tipo de acciones políticas a la provincia de Zamora". Dijo que en este mandato se está dando "una vuelta al pasado, se vuelve a instalar eso que se llamaba clientelismo".