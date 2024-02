Si hay un sabor que nos transporta a los lejanos paraísos indios es sin duda el curry. Su aroma, su color, pero sobre todo la intensidad de un sabor cálido, exótico y aromático hace las delicias de millones de fans de este plato, que tiene casi tantas variantes como cocineros.

Mezcla de especias

En occidente llamamos curry a la mezcla de especias pero en India además se conoce con el nombre de curry al plato propiamente elaborado con estas especias: curry de pollo, curry de pescado, curry de verduras…

En sus orígenes no era ninguna mezcla. El curry se elaboraba solamente con las hojas del árbol del kari (de dónde procede la palabra curry). El problema fue que cuando la Compañía de las Indias decidió comercializarlo se dio cuenta que esas hojas del árbol del curry perdían su aroma y su sabor en pocas horas, así que los ingleses decidieron mezclarlo con otras hojas y especias.

En función de la zona y de los ingredientes típicos del lugar, existen muchísimas combinaciones de especias y de currys, aunque las que más se utilizan son:

Para el curry indio: Cúrcuma, jengibre, pimentón, canela, nuez moscada, cilantro, comino, pimienta, clavo, cardamomo, fenogreco.

Para el curry asiático: Chiles, hierba limón, lima, pimienta, comino, limón, ajo, cebolla, cilantro.

El sabor dulce y la textura cremosa se lo da la leche de coco. Y yo hoy le he dado un toque crunchy que os va a encantar. Los chips de kale son uno de mis snacks preferidos para picar entre horas, pero además es un ingrediente muy bueno que suelo añadir a muchas recetas. Son hojas de kale especiadas que potencian un montón el sabor de este curry de carne vegetal.

Tipos

Esa mezcla de especias la puedes conseguir de dos maneras:

• En grano: algunas como el comino, la pimienta, la mostaza o el cilantro se compran en grano, pequeñas bolitas que se echan en la sartén y luego, una vez tostadas con mucho cuidado de que no se quemen, se pueden picar o moler.

• En pasta: se comercializan frascos de pasta con la mezcla de especias ya elaborada. Solo tienes que diluir una cucharadita en el caldo y tendrás el curry.

• En polvo: se echan las diferentes especias en polvo cuando el aceite esté caliente para que así liberen todas sus propiedades y sabor. A mí me gusta más esta opción porque es la más rápida y puedo personalizar totalmente la mezcla y experimentar. Y si quieres que el resultado sea un acierto seguro, no te compliques y compra la mezcla ya elaborada de Just Spices, son expertos en dar con el sabor más delicioso.

El curry, una mezcla medicina

• La cúrcuma es un ingrediente antioxidante que ayuda a mejorar la digestión y a fortalecer el sistema inmune.

• La pimienta negra hace que la cúrcuma se absorba mejor y sus beneficios se potencien.

• El jengibre protege el hígado y ayuda a eliminar deshechos.

• El clavo es antiséptico.

• El cilantro es antibacteriano.

• El cardamomo es vasodilatador.

• El comino y la canela beneficia las digestiones.

Curry vegetariano

Las recetas tradicionales llevan carne o pescado, pero yo os he traído una receta apta para todos y libre de sufrimiento animal. Si no conoces Heura y eres amante del pollo tienes que probarla. Es una carne 100% vegetal elaborada con legumbres, marinada con productos naturales, y mezclada con innovadores procesos que añaden agua, presión y humedad para conseguir una textura difícil de diferenciar de la de la carne.

(*) Periodista, profesora de

yoga y experta en Nutrición y Ayurveda (Escuela Unmani.

C/ Tres Cruces, 17,

entreplanta.

www.yogaenzamora.com )

Receta Curry indio

Ingredientes: • 1 caja de Bocaditos de Heura sabor Original. • 1/2 cda aceite de oliva • 1/2 cebolla • 1 zanahoria • 1/2 pimiento rojo • 3 dientes de ajo • jengibre fresco • 2 cdas. de Curry Madras de Just Spices • 1/2 taza salsa de tomate casera • 2 tazas puré de calabaza • 240 ml caldo vegetal o agua • 180 ml leche de coco • cilantro • 1/2 limón (en zumo) • Hojas de kale Paso a paso: 1. Pelar y cortarla cebolla, zanahoria, pimiento y rehogar en una sartén a fuego medio durante 5 minutos. 2. Freír los bocaditos de Heura en una sartén y reservar. 3.Añadir el ajo y el jengibre rallado y dejar 2 minutos más. 4.Poner después las especias, la salsa de tomate, el puré de calabaza, el caldo y la leche de coco. Dejar cocinar removiendo de vez en cuando para que quede una salsa homogénea. 5.Incluir los Bocaditos de Heura y dejar 10 minutos más. 6.Por otro lado, lavar las hojas de kale, masajearlas con aceite de oliva y especias y meterlas al horno 200º C durante 15 minutos (separa bien las hojas entre sí). Darles la vuelta a mitad de cocinado. 7.Adornar con los chips de kale y el cilantro.