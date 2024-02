Benito Pascual, poeta: "En mis poemas intento llegar a la realidad más escondida"

El poeta Benito Pascual presentó el viernes su último poemario "Ver lo invisible" en el salón de actos del Museo Etnográfico de Castilla y León. El acto contó con una parte recitativa musical central en la que intervinieron tanto el poeta David Refoyo como el músico Gustavo Tobal. El primero recitó una serie de poemas en tanto que el segundo interpretó con el clarinete varias composiciones.

–Alumbra su cuarto poemario titulado "Ver lo invisible" que ¿de qué manera nació?

–La génesis de este libro se localiza en una circunstancia muy concreta. Fue a partir de los incendios que sufrió la provincia en 2022. Un día me llamó el escritor Tomás Sánchez Santiago quien me dijo que quería hacer una especie de diario emocional de lo que había acontecido. Nos fuimos para allí tres o cuatro días y estuvimos hablando con la gente, de hecho, salieron varios artículos en LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA. En uno de esos viajes Sánchez Santiago me comentó que un amigo suyo, el novelista José Antonio Abella nos mandaba un encargo, que no nos olvidáramos de lo invisible. Aquella frase me conmovió, se quedó grabada en mi cabeza y de ahí vino el origen de este libro.

–¿En qué profundiza?

–En él indago en esas dos fronteras tan sutiles, como son lo visible y lo invisible, y dio como resultado este poemario. El título es una contradicción porque ver lo visible perceptivamente no se puede, pero el argumentario de este libre es intentar llegar a lo auténtico de las cosas, de que no se ve porque más allá de la apariencia, de la forma, de la imagen de las cosas, se esconde una realidad, una realidad que normalmente suele ser más interesante y que está escondida. Esta idea pulula en todos los poemas.

–Formalmente ¿por qué se caracteriza?

–Es un libro relativamente breve que formalmente está construido como prosa poética. Cuenta con dos partes, una primera parte, la invisibilidad y la segunda, seres fugaces invisibles. Son dos partes que están precedidas de citas de João Rasteiro, la primera y Tomás Sánchez Santiago, la segunda. Son poemas que no tienen títulos.

–¿Es lo más intimísima que ha publicado?

–No lo sé. La poesía siempre, en cierta medida, es íntima porque habla de ti y de habla de la visión que tú tienes de la realidad pero no lo calificaría como el más intimista. Sigue la línea de libros anteriores con la presencia de los elementos naturales, algo muy común en lo que escribo. Hablo mucho de los árboles , del aire, de la luz... en ese sentido es muy coherente con lo que he escrito a lo largo de estos años.

–El Festival Poético de Zamora, PoetiZA, fue un proyecto en el que usted estuvo muy involucrado. ¿Habrá una segunda edición?

–No, no va a seguir por distintas circunstancias, pero estoy embarcado en dos proyectos estupendos.

–Háblenos de ellos.

–El año pasado tuvo lugar la primera edición de Poetas y Músicos por la Sierra de la Culebra, que volverá a realizarse en Tábara. Es un proyecto que va a tener continuidad en el que vamos a comenzar a trabajar ahora. Por otro lado, estoy embarcado desde hace un tiempo en el club de lectura poética de Semuret.

–¿Qué está suponiendo para usted esta experiencia?

–Yo he estado indagando y hay pocos clubes de poesía impulsados por librerías. En realidad es una apuesta muy interesante porque hemos conseguido reunir a muchísima gente, de tal forma que tanto Judit Pino (la librera) como yo, estamos asombrados. Estamos construyendo un grupo estupendo intergeneracional en el que hay gente muy jovencita que escribe con gente más madura. Estoy encantado. En unos días contaremos con la visita de Luis Ramos que nos hablará de su libro "La densidad de los números". También hemos tenido la visita de Tomás Sánchez Santiago y hemos leído a autores muy diversos. La aceptación del club es muy buena. ¡Cómo vaya más gente tenemos que ampliar la librería! (risas).