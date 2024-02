El atleta Álex Roca será el encargado de ofrecer la conferencia inaugural de la tercera edición del congreso Ahora Ilusión, que se celebra en el Teatro Ramos Carrión los próximos 16 y 17 de febrero. Una responsabilidad que se la toma, como tantos otros desafíos en su vida, como un reto que está dispuesto a afrontar. Su parálisis cerebral nunca ha sido un obstáculo para cruzar todas las metas que se propone, incluso la de la maratón de Barcelona del pasado año, y esa actitud positiva es la que transmite en todas sus ponencias.

–¿Impone ser el encargado de la conferencia inaugural de la nueva edición del congreso?

–La verdad es que no, me encantan los retos y siempre digo que cuanta más gente haya y más difícil sea todo, más me gusta.

–¿Qué quiere transmitir en su charla?

–De forma genérica, lo que quiero transmitir es que en la vida debemos analizar aquello que nos gusta y soñar a lo grande. Debemos buscar nuestros objetivos para sentirnos vivos. Yo siempre digo que una persona sin retos es una persona muerta en vida, porque considero que siempre hay que tener alicientes y elementos que nos ayuden a querer vivir de forma intensa y, sobre todo, poniéndonos el límite nosotros mismos. Es decir, nadie puede decir que no podemos hacer algo. Es cierto que hay cosas que no podemos lograr, pero no nos pueden decir que no somos capaces de hacer algo.

Poner en valor las emociones

–¿Qué opina de estos congresos que ponen en valor las emociones, el saber gestionarlas en un mundo que a veces va tan deprisa que no nos permite pararnos en estos aspectos tan importantes para el ser humano?

–Justo es algo que trabajo a través de mis ponencias: la importancia de parar, analizar y encontrar el valor de las cosas. Por eso considero que estos congresos son muy bonitos, porque nos hacen parar en un momento en nuestras vidas que van súper rápido, haciéndonos olvidar de lo que somos, de lo que tenemos, de lo afortunados que somos de vivir y no solo de tener las cosas a nivel material, sino de ser capaces de gestionar nuestros pensamientos y nuestras emociones. Nuestra inteligencia emocional es esencial para hacernos vivir, pero, sobre todo, valorar las pequeñas cosas que tenemos en la vida.

–Viendo las dificultades que usted mismo ha superado para llegar hasta donde está ahora, ¿considera a veces que las personas tiran la toalla demasiado pronto o que se desaniman con facilidad?

–Es una pregunta compleja, porque realmente cada situación es un mundo. No debemos decirle a nadie que ha tirado la toalla o que se ha rendido con facilidad. Existen, por ejemplo, personas con problemas de salud mental que no es que hayan tirado la toalla, sino que en un determinado momento no pueden más y se desaniman, no pueden. Hay que saber las circunstancias personales de cada uno, no se pueden dar consejos genéricos, sobre todo a alguien que está pasando por algún momento complicado. Pero sí considero que hay veces que nos rendimos con facilidad, aunque siempre tenemos que entender el por qué y estar allí para ayudar y apoyar, darle la mano y buscar maneras para que pueda levantarse y ser más fuerte. Pero, subrayo, nunca hay que prejuzgar la situación de nadie.

El apoyo de los seres cercanos

–¿Es importante estar bien rodeado para impulsarse y lograr objetivos?

–Sí, efectivamente. El equipo de vida es esencial para cumplir sueños. Una persona sola no va a ningún sitio, siempre tiene que estar acompañada de otros para ser mucho más efectivos.

–En su caso, ¿quiénes son sus apoyos?

–Mis apoyos son mi familia, mis amigos y la gente que día a día lucha a mi lado. También mis entrenadores, mis fisioterapeutas, mi psicóloga y toda esa gente que está día a día a mi lado que me ayudan a cumplir mis sueños.

Gran carrera profesional

–¿Cómo se decidió a hacer del deporte su carrera profesional?

–Realmente, no solo me dedico a hacer deporte. Mi carrera profesional se centra sobre todo en dar ponencias, crear eventos y, aparte, me dedico al deporte. Le echo muchas horas, le doy mucho valor y lo utilizo, sobre todo, como una fuente de comunicación para crear contenido en redes sociales y para mis conferencias, pero también considero que es una forma de vivir y cambiar el mundo.

–¿Cómo es su plan de entrenamiento, cómo trabaja para prepararse para las pruebas deportivas?

–Mi plan suele ser cinco días a la semana de entrenamiento, un día de fisioterapia, otro de logopeda e intento ir al psicólogo una vez al mes. El plan de entrenamiento varía dependiendo de las pruebas deportivas a las que vaya a enfrentarme. Puede ser tres días de running y dos de gimnasio, aunque lo puedo combinar también con la bicicleta. Me voy adaptando según cada reto.

Cruzar la meta de la maratón

–Pasará a la historia como el primer atleta con un 76% de discapacidad en finalizar una maratón. ¿Qué pensó cuando cruzó la meta en Barcelona, hace ya casi un año?

–Espero ser recordado como el primer atleta que cruzó la meta de un maratón, el primero del mundo con este porcentaje de discapacidad. Pero no solo eso, sino como alguien que, con sus acciones, poco a poco, va cambiando el mundo y, sobre todo, la inclusión de las personas con discapacidad. No soy ya muy consciente de lo que pensé al cruzar esa meta, ha pasado mucho tiempo, pero realmente sentí que podía con todo en esta vida. Cuando las personas tenemos realmente actitud, somos capaces de afrontar cosas que parecen inimaginables. Lo que sentí fue orgullo, una gran lucha por todas las personas con discapacidad de este mundo y, sobre todo, por las personas de esta sociedad, porque todas nos enfrentamos a cosas que sabemos hacer o no, por lo tanto, ¿quién es realmente una persona con discapacidad?, ¿yo?, ¿alguien a quien se lo pone en un papel o todos, de algún sentido?

–¿Cuáles son sus próximos retos deportivos?

–Se pueden seguir en mis redes sociales, alexroca91. A través de ahí voy mostrando mis sueños, aunque en la vida también se tienen que tener secretos.

Todo un ejemplo

–Después de todo lo que ha logrado en su carrera profesional, ¿se considera un ejemplo para la sociedad actual?

–Yo no me considero un ejemplo, ni mucho menos, simplemente soy una persona que lucha para cumplir sus sueños. Pero sí que espero ser un motor de motivación para alguien que crea que no puede hacer muchas cosas.

–¿Pesa tener esa especie de responsabilidad de demostrar que se puede llegar muy lejos a pesar de todas las dificultades que la vida siempre nos depara?

–No me pesa nada esta responsabilidad, yo hago lo que hago porque me gusta y porque no solo quiero que todo el mundo se ponga a correr, sino que si, por ejemplo, quiere dibujar o cantar, lo hagan también. En esta vida todos podemos tener una cierta presión cuando nos enfrentamos a una carrera, después de que haya tanta gente apoyándonos, yo también la siento, pero, sobre todo, lo que tengo claro es que termine o no la carrera o llegue el último, quiero lanzar el mensaje al mundo de que debemos esforzarnos para cumplir nuestros sueños, lleguemos el primero o el último o no podamos terminar. Lo esencial es entrenar e intentarlo.

Apoyo a las personas con discapacidad

–¿Qué opina de la decisión de suprimir la palabra "disminuido" de la Constitución, puede ser un avance para la inclusión de tantos ciudadanos con capacidades diferentes al conjunto general de la población?

–Esa palabra desapareció hace ya mucho tiempo de mi vocabulario y de mi entorno. Es un cambio que debía haber sido hecho hace mucho tiempo. De todas maneras, no me gusta lo de "ciudadanos con capacidades diferentes", lo que apoyo yo es a las personas con discapacidad, sin más. Pienso realmente que no deberíamos hablar de capacidades diferentes o de diversidad funcional, porque realmente sí, yo soy una persona con discapacidad y no pasa nada. Que tenga discapacidad no es ningún problema, sino una capacidad para hacer cosas diferentes. Creo que el problema no es tanto el nombre que le demos a estas personas, sino cómo las tratemos.