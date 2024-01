Las históricas protestas de los agricultores franceses, que llevan cerca de dos semanas paralizando el país y desde hace dos días tienen sitiada la capital, han prendido la mecha también en la provincia de Zamora, donde algunos agricultores se han organizado a través de grupos de WhatsApp para salir a las carreteras y las calles a hacer visible el "hartazgo" del sector del campo.

Una veintena de tractores, llegados de distintos pueblos del sur de la provincia –principalmente del Alfoz de Toro y de La Guareña– llegaban a la entrada de la capital, en Vistalegre, a las 9 de la mañana, provocando un amplio despliegue de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y de la Policía Municipal, que identificaron a los agricultores y, hacia las diez, les permitieron entrar por las calles de la capital.

La "tractorada" transcurrió por la avenida de Requejo, Cardenal Cisneros, calle de Magallanes y Prado Tuerto, pasando por delante del Servicio Territorial de Agricultura de la Junta. Continuó por Cristo Rey y Santiago Alba Bonifaz para dar la vuelta a La Marina y pasar frente a la Delegación Territorial del Gobierno autonómico. Tras una segunda vuelta a La Marina enfilaron la avenida de Alfonso IX y las Tres Cruces, llegando por Cardenal Cisneros al Centro de Transportes.

La Subdelegación del Gobierno no había recibido comunicación previa de la protesta, según aclaran los participantes "por falta de tiempo para cumplir los plazos" ya que "surgió de forma espontánea" este fin de semana a través de grupos de WhatsApp. "Somos muchos más de los que nos hemos atrevido a venir hoy", declaraba a este diario uno de los participantes. La falta de previsión motivó que la policía no cortara el tráfico en las calles de la ciudad, pero los tractoristas respetaron todos los semáforos "para molestar lo menos posible a la gente" mientras se hacían escuchar con el claxon de sus tractores como única arma. La protesta transcurrió en todo momento de manera pacífica y no ocurrió ningún incidente, más allá de cierta ralentización del tráfico rodado.

"Nos están machacando con la burocracia, nos prohíben usar fitosanitarios para los cultivos y antibióticos para el ganado que sí utilizan en Marruecos, y después dejan vender aquí los productos marroquíes. Así no podemos competir", declara Alberto Ramos, de Vezdemarbán.

Unas restricciones que perjudican a los agricultores, en la mayoría de los casos, se deciden en Bruselas. De hecho, los profesionales del campo, que comenzaron a organizarse para llevar tractores de todas las provincias de España a Madrid el 6 de febrero, cuentan con una lista de reivindicaciones tanto a nivel europeo como nacional.

A los dirigentes comunitarios les exigen derogar el Pacto Verde Europeo con su "Estrategia por la biodiversidad" y la "Estrategia de la granja a la mesa" y todas las leyes que derivan de las mismas, en especial la Ley de Restauración de la Naturaleza. También piden que se revisen todos los acuerdos comerciales con terceros países para extraer de ellos la parte agrícola perjudicada. En este sentido, también se oponen al acuerdo con Mercosur en su actual redacción.

En clave nacional piden derogar la Ley de cambio climático y transición energética de 2021, la de bienestar animal de 2022 y una serie de decretos de ese mismo año sobre el cuaderno digital, la gestión de la PAC y el uso de fitosanitarios, además de sacar al lobo del listado de especies protegidas.