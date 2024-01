Cómo conseguir un árbol que brille con luz propia

Hoy no traigo ninguna pregunta que se hacía mí yo investigador de 10 años, sino más bien todo lo contrario. Es una pregunta que me planteé cuando vi la película de Avatar. Todos fantaseamos con ver esa escena donde el bioma son plantas que emiten luz. Así que yo en aquel entonces dije: "¿Y por qué no?"

Por ello, hoy os innovo con dos conceptos que llevo trabajando mucho tiempo, la bioluminiscencia y el biomimetismo, o dicho de otra manera, cómo conseguir que un árbol emita luz siendo capaz de sustituir las actuales farolas.

Comencemos explicando qué es la bioluminiscencia. Es un fenómeno que se conoce como la luz que emite un organismo vivo mediante una reacción química. Dicha reacción puede suceder en el exterior del organismo, en el interior o con una simbiosis entre bacterias y organismo. Su función es tan ambigua como desconocida, ya que depende más bien del organismo que lo produzca y las condiciones ambientales que lo rodeen. Podría usarse como método de huida y defensa de la especie Euphausia superba (krill) en el fondo abisal y, al mismo tiempo, como método de captura de presas por la atracción hacia esta luz como se da en la especie Notolychnus valdiviae (rape). Así mismo también se usa como parte del método de apareamiento de las Lampyridae (luciérnagas).

Puede que surja una pregunta en vuestra cabeza, qué tipo de ser vivo puede realizar la bioluminiscencia. Dicho fenómeno está muy extendido en todos los niveles biológicos: bacterias, protistas, cnidarios, moluscos, cefalópodos, equinodermos, artrópodos, anélidos, hongos.

Después de aclarar el primer concepto, procedemos a entender el segundo que quizás os suene menos, el biomimetismo. La biomímesis se conoce como el proceso de observar, entender y aplicar soluciones procedentes de la naturaleza a los problemas antropológicos del día a día basado en la biología y a poder ser utilizando los materiales naturales o los más semejantes a ello.

Una vez explicado lo básico, todos habéis realizado click para leer realmente sobre el título, así que vamos a lo que nos concierne; cómo se crea un árbol capaz de emitir luz si no es natural. Dicha hazaña se podría realizar de la siguiente manera: se toma una planta como Arabidopsis, se le realiza una "aguadilla" en una solución acuosa con el DNA de un organismo capaz de realizar la bioluminiscencia por su cuenta, como la especie Aequorea victoria, y con una pequeña y muy baja probabilidad, esperamos que mediante los primordios foliares (lo que dará lugar a las hojas en un futuro cuando se desarrolle la planta) se introduzca y se transforme en una plantita brillante que ilumina las oscuras noches.

Todo esto se puede realizar gracias a la modificación genética, transformando la especie vegetal y modificando su DNA para que exprese la luz en todo su organismo o en un órgano en específico, como podrían ser únicamente las hojas. Ahora bien, esto es solamente la teoría de una forma muy simplificada, ya que si esto fuera así de sencillo ya lo tendríamos entre nosotros, ¿no creéis?

Existen multitud de problemas a la hora de transformar una planta y es que directamente puede que no se transforme con el DNA porque no ha entrado en el organismo, que no sea compatible con el genoma, es decir, que la información que añadimos para que la planta ilumine no encaje con el organismo que se esté utilizando. Así mismo, que esta información se inserte a la inversa (por más extraño que suene puede suceder que la información se introduzca "dada la vuelta" sin expresar nada), que se delecione con el paso del tiempo entre generaciones porque el organismo no lo termina de asimilar o aceptar.

Esto solo son una de las pocas situaciones en las que nos podemos encontrar, por supuesto resumiéndolo de forma grotesca, ya que podríamos comenzar hablando con tecnicismos sobre proteínas y mucho más en las que acabaríamos más confusos que al inicio.

No obstante, es muy interesante ver hasta dónde es capaz el ser humano de alcanzar los límites de la naturaleza y poder superarlos gracias a las nuevas técnicas desarrolladas por la ciencia y tecnología. Que en un futuro habrá árboles que emitan luz no deja de ser un sueño que posiblemente se cumpla en unas décadas así que no queda más que apoyar la ciencia y contemplar cómo sucede.